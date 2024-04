Ladí k sobě starý dům a moderní přístavba? Leckdy velmi dobře. A co když je klasická původní část velmi stará a přístavba opravdu supermoderní? Posuďte sami!

Rezidence Doyle se nachází v srdci historické památkové zóny v Rose Parku v australském Adelaide. Je důkazem moderního architektonického stylu plynule integrovaného do tradiční místní historické zástavby.

Přístavbu doprovázela částečná rekonstrukce původního domu postaveného v prostorném bloku o rozloze 1 100 m2. Zdařilý projekt vdechl obydlí nový život a zároveň zachoval jeho historický půvab.

Promyšlený přístup

Hlavním úkolem náročné zakázky bylo přání klientů žít v moderním prostorném domě, ovšem při zachování respektu ke konzervativnímu uličnímu rázu oblasti. Pětičlenná rodina se třemi malými dětmi hledala rovnováhu mezi moderním výrazem a útulností rodinného domu.

close info Aaron Cit zoom_in Přistavěné mezipatro zároveň zastřešuje venkovní obytný prostor

K původní budově bylo potřeba přistavět kuchyň, prádelnu, toaletu a prostor pro zábavu. Kromě toho majitelé požadovali domácí kancelář a knihovnu, která by poskytla klidné místo k práci dlouho do noci, aniž by to rušilo spící členy rodiny. Navíc tři aktivní děti potřebovaly dostatek úložných a dobře organizovaných prostor pro boj s každodenním nepořádkem.

Když byli klienti dotázáni na svou vizi, okamžitě prohlásili: „Chceme moderní bydlení, které nebude působit jako letecký hangár.“

Konzolové mezipatro

Pro sladění se stávající uliční zástavbou zvolil projekční tým plochou střechu, která minimalizovala vizuální dopad přístavby. Dále architekti ze studia Glasshouse Projects navrhli konzolové mezipatro. S úspěchem se zhostilo dvojrole – slouží jako domácí pracovna a knihovna a zároveň zastřešuje venkovní společenský prostor. Rodina díky němu získala cenné metry čtvereční navíc.

close info Aaron Cit zoom_in Moderní přístavba proměnila historický dům na luxusní rezidenci

Architekt Don Iannicelli o návrhu řekl: „Vytvoření ploché střechy umožnilo vizuální minimalizaci celkové stavby a měřítka. Konzolové mezipatro posazené nad kuchyní a obývacím prostorem je orámované nadrozměrným prosklením a udržuje spojení s rušným rodinným životem dole.“

Využití přirozeného světla

Velká okna v zadní části obydlí plně využívají severního slunce (Austrálie leží na jižní polokouli) a zaplavují interiér přirozeným světlem a teplem. Střešní okno o délce 9,8 metru elegantně propojuje novou přístavbu se starší částí domu a vytváří mezi nimi plynulý přechod.

„Naším cílem bylo maximalizovat solární zisky a světlo díky severnímu slunci. Rámové hliníkové dveře se plně otevírají, což umožňuje větší propojení místností s venkovními zábavními prostory, které jsou ideální pro početná rodinná setkání,“ zdůraznil Don Iannicelli.

Schodiště z oceli

Jedním z výrazných prvků rezidence je perforované ocelové schodiště. Jeho jemný design strategicky umístěný v rámci přístavby dodává prostoru nádech moderní elegance, aniž by jej zahlcoval.

close info Aaron Cit zoom_in Červená cihlová zeď byla součástí původního domu. O jejím zachování jako ústředního prvku přecházejícího do moderní přístavby architekti ani chvilku nepochybovali

Don Iannicelli upřesnil: „Perforované ocelové schodiště je pečlivě vytvořený designový prvek. Vzhledem k jeho dominantnímu umístění v přístavbě jsme museli osobně dbát na provedení. Nyní v prostoru funguje tak hladce, že o něm téměř nepřemýšlíte, ale patřil k náročnějším částem projektu.“

Zachování minulosti

„Krásná červená cihlová zeď byla součástí původního domu. O jejím zachování jako ústředního prvku přecházejícího do moderní přístavby jsme ani chvilku nepochybovali,“ svěřil se hlavní architekt. „Bohužel nebyla konstrukčně pevná, takže jsme velké části museli přestavět. Shánění palet starých cihel shodujících se texturou a barvou nebylo vůbec jednoduché, ale výsledek stojí za to.“

Autoři Ateliér Glasshouse Projects se specializuje na špičkové rezidenční projekty, rekonstrukce, komerční a maloobchodní prostory a poskytuje architektonické návrhy, projektový management a stavební služby. Je oceňovaný za řemeslné zpracování, kvalitu a smysl pro detail a za čtyři projekty získal prestižní ocenění Master Builders Building Excellence Awards.

