Oč méně složitá je realizace montované dřevostavby, o to náročnější se může stát její "facelift". Podívejte se, jak původně obyčejný dům prokoukl díky nápaditým změnám.

Představujeme vám povedenou proměnu dřevostavby v rekreační oblasti na Nymbursku. Dostala nový "kabátek" ladící s okolní přírodou, větší okna a zlepšila se i z pohledu energetické úspornosti. Její proměna byla čistě ženská záležitost, navrhla ji Ing. arch. Tereza Čudová Ajmová ve spolupráci s architektkami Petrou Hlaváčkovou a Martinou Bílkovou.

Jak se daří ženám v architektuře? Odpovídá architektka Tereza Čudová Ajmová:

Zdroj: Youtube

Co se měnilo

Z pohledu půdorysu se dřevostavba téměř nezměnila, totéž platí pro architekturu domu i střechu. Přesto vypadá jinak díky nové fasádě. Ta byla dříve rozdělená na horní dřevěný obklad ve výrazné červenohnědé barvě a dolní šedou omítku. Celý dům je nyní sjednocený fasádou z thermo borovice v jejím přirozeném tónu.

Změny doznala také okna, dříve byla dřevěná, nyní se využily antracitové hliníkové profily Schüco, kvůli tepelněizolačním vlastnostem a odolnosti. V patře se zrušily původní dřevěné výplně mezi okny, tím se zvětšila prosklená plocha. Pod střechou je ze tří stran realizované pásové okno, na severní straně domu tento pás záměrně "narušilo" prosklení schodiště s vedlejšími dveřmi.

Vylepšené zateplení spolu s izolačními trojskly katapultovaly dům do energeticky úsporných výšin, téměř na úroveň pasivní stavby.

Nová fasáda z thermo borovice vizuálně sjednocuje celou dřevostavbu

Překvapivé zjištění

Každá rekonstrukce nese řadu překvapení a tím největším se stala sama dřevostavba z dřevěných panelů. „Netušila jsem, jak je technologicky náročné provádět jakékoliv úpravy oproti úpravám cihlových domů. Tam můžete libovolně ubourat téměř cokoliv, ale tady to i při drobné úpravě končilo rozebráním celého panelu,“ říká Tereza Čudová Ajmová. Příkladem budiž opěrný sloupek s ocelovým nosníkem, který se zrealizoval v hlavní obytné části v přízemí ("zastoupil" příčku, jež se zbourala).

Jak prosvětlit interiér a nepokácet stromy

Dřevostavba je nyní nádherně prosvětlená nejen díky větším oknům a jejich jednoduššímu členění, hodně pomohla i absence příčky v přízemí a nové schodiště. „Záměrem bylo vytvořit co nejprosvětlenější dům, ale zachovat všechny okolní vzrostlé stromy," upřesňuje architektka. A dodává, že v přízemí se odstranila příčka mezi hlavním obytným prostorem a schodištěm, a tím se příchozím po vstupu do domu otevře průhled protilehlým oknem do přírody.

Staré masivní schodiště se odstranilo, nahradilo jej vzdušné ocelové schodiště, které se dávalo dohromady na místě, některé schodišťové stupně jsou ze dřeva. Tím vznikly hned 3 benefity: interiér získal více světla, pod schody se vytvořil úložný prostor dostupný z exteriéru a některé dřevěné stupně fungují jako pobytové, dá se na nich posedět.

Vlevo vidíte parádní pobytové schody ze dřeva

Sladěnost do detailu

Prosvětlenost interiéru podpořily také nové dubové podlahy s menším množstvím suků, bílé stěny a světle šedé interiérové dveře s neviditelnými zárubněmi (dveře vypadají, jako kdyby byly vsazené rovnou do zdí). Propojení přízemí s patrem je dobře patrně například v použití dlažby s dekorem terrazzo a v přírodních barvách, odkaz na antracitové okenní profily nejde přehlédnout na některých zařizovacích prvcích. Fungují jako důkaz správného použití temné barvy: přinášejí eleganci a přitom nijak neubírají tolik potřebnému světlu.