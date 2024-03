V Krušných horách, na konci obce Horní Blatná, vyrostla nová roubenka s krásným výhledem do kraje a lesem za zády. Protože majitelé od začátku věděli, že ji nedokážou plně využít v průběhu celého roku, koncipovali ji částečně na pronájem.

Příběh domu vlastně začal mnohem dřív, když se budoucí majitel po studiích a několika letech pracovních zkušeností vrátil z hlavního města do Karlových Varů a začal se zabývat nejen prodejem nemovitostí, ale také komplexní péčí o krátkodobé pronájmy.

Zdroj: VLM

„V roce 2016 se zvedl zájem o Krušné hory jako turistickou destinaci pro zimní i letní pobyty, takže se zde začalo intenzivněji obchodovat s nemovitostmi a také se častěji objevovaly chalupy a byty na krátkodobé pronájmy. S kolegy jsme tedy rozšířili pole působnosti a pustili se do úklidu nemovitostí a posléze do všeho ostatního, co je s pronajímáním spojené. S rostoucím zájmem ale atraktivní příležitosti rychle mizely, tak jsme si jednou doma s manželkou řekli, že bychom se měli podívat po něčem pro sebe,“ vypráví majitel.

close info Petr Malcát zoom_in Kachlová kamna s lavicí na sezení jsou ústředním prvkem obytné místnost

A protože sám dobře ví, že nejdůležitější je místo, dva roky vyčkával a hledal, až se k němu dostal ten pravý pozemek na prodej. Ležel na kopci na konci obce s rozvolněnou zástavbou, měl dostatečnou rozlohu, aby ho případná sousedova stavba nerušila, skýtal krásný výhled do kraje a hned za ním vedla běžkařská stopa.

Dvojí využití roubenky

Manželé pozemek koupili a začali plánovat stavbu v tradičním duchu. Od začátku se jim líbily dřevostavby, ale sruby vzhledem k památkářské ochraně území Krušnohorska nepřipadaly v úvahu, takže bylo jasné, že se bude stavět roubenka.

close info Petr Malcát zoom_in Sedací souprava v obytné místnosti

Zároveň si ujasnili, že vzhledem k rodinným okolnostem nebudou budoucí chalupu využívat každou volnou chvíli. „Rozhodnutí, že se dům otevře dalším lidem, sice ovlivnilo jeho podobu, ale spíš z hlediska praktičnosti, pohodlí a jednoduchosti užívání. Protože varianty, kdy za námi přijedou kamarádi a kdy si tu třeba cizí firma udělá teambuilding, funkčně nijak vzdálené nejsou,“ vysvětluje majitel.

Majitelé tedy oslovili firmu Kanadské sruby Tábor, vybrali de facto typový projekt jednopodlažní budovy s vestavěným podkrovím a střechou přesahující na obě strany, čímž vznikly dvě kryté terasy – jedna s výhledem do kraje a na projíždějící běžkaře či cyklisty, druhá do soukromí k lesu.

Kvůli pohodlí interiér naplnili moderními technologiemi a poupravili dispozice, aby v přízemí u vchodu byla lyžárna. Podobu interiéru dala majitelka, jinak fyzioterapeutka a učitelka na střední škole.

Pohodlí především

Roubenka počítá až s jedenácti či dvanácti obyvateli a je logicky rozdělena na klidové podkroví s ložnicemi a společenské přízemí. Mimo lyžárny, koupelny, technického zázemí tepelného čerpadla a velké spižírny se dvěma chladničkami je v přízemí velká místnost s kuchyní, jídelnou, prostorným sezením a velkými kamny se zelenými kachlemi od místního Kamnářství Koutecký, která navozují atmosféru tradiční horské chalupy se hřejivým srdcem.

close info Petr Malcát zoom_in Velkorysá kuchyně s moderními spotřebiči napomáhá co nejpohodlnějšímu pobytu na horách

Jelikož kamna lemuje sedací lavice, dá se teplo čerpat opravdu v těsném kontaktu. Navíc kamna stačí jednou naložit 7 kg dříví a dokážou vydávat teplo až 24 hodin.

Kuchyňská linka je vybavena myčkou a digestoří, kuchyňskou desku tvoří odolný technický kámen. Podlahu v přízemí s ohledem na zátěž danou podnebím a snadnou údržbu pokrývá kvalitní vinylový povrch, v ložnicích je sametový vinyl Flotex, který vypadá jako celoplošný koberec, pohlcuje zvuky, snadno se čistí a odolává rozlité tekutině.

Tradiční a moderní

Ačkoli roubenka využívá moderní technologie (kamerový systém i tepelné čerpadlo samozřejmě lze ovládat na dálku), majitelé nezapomněli ani na lokální aspekt. Solitérní nábytek i celá budova proto pochází z české borovice.

close info Petr Malcát zoom_in Rovněž koupelna je přes moderní technologické vymoženosti laděná do stylu venkovské roubenky

Střechu pokrývá falcovaný plech a vláknocementové šablony od známé značky Cembrit, nově přejmenované podle mateřské firmy na Swisspearl. Zanedlouho roubenku zezadu doplní ještě venkovní sauna s výhledem k lesu.

Ačkoli budova leží vedle frekventované trasy pro běžky a atraktivní pěší cíle v okolí, majitelé si na ruch rozhodně nestěžují. „Se stopou u roubenky jsme o dost aktivnější,“ směje se majitel. „Navíc v zimě jsou dny stejně krátké, takže večerní posezení v tichu na terase s výhledem do otevřené krajiny opravdu nic neruší. V létě po návratu z výletu se pro pocit větší intimity dá využít zadní terasa otočená k lesu.“

Roubenka na Jelení Hoře v Horní Blatné je součástí projektu AmazingPlaces.cz, který nabízí ubytování ve více než 500 kouzelných místech v Česku, na Slovensku, v Rakousku, Jižním Tyrolsku a v Polsku.

Základní údaje o stavbě

Dodavatel: Kanadské sruby Tábor

Kanadské sruby Tábor Kachlová kamna: Kamnářství Koutecký

Kamnářství Koutecký Zastavěná plocha: 109 m 2

109 m Užitná plocha: 185 m 2

185 m Fasáda: česká borovice

česká borovice Střecha: Swisspearl (Cembrit), falcovaný plech

Swisspearl (Cembrit), falcovaný plech Okna: dřevěná s izolačním trojsklem

dřevěná s izolačním trojsklem Vnitřní dveře: dřevěné

dřevěné Podlahy: vinyl, Flotex, dlažba

vinyl, Flotex, dlažba Vytápění: tepelné čerpadlo, kachlová kamna

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 2/2024.

Zdroj: Dům&Zahrada