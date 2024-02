Rodinný dům v nově se rozvíjející čtvrti v městské části Dobříš – průmyslová zóna, byl pro architekty opravdovou výzvou. Přáním bylo navrhnout jednoduchý dřevěný 4 + kk bungalov, který měl být racionální a měl nést industriální odkaz k území, ve kterém se novostavba nachází.

V roce 2021 oslovil investor 0,5 Studio a firmu Chytrý dům s prosbou o návrh rodinného domu v nově se rozvíjejícím území novostaveb rodinných domů. To je situováno na hranici bývalého továrního komplexu a Brdských lesů, které se táhnou pásmem několika kilometrů až k Berounce.

Zdroj: VLM

I tento fakt byl jedním z důvodů, proč si zde investor pořídil stavební parcelu. Územní regulace zde byla jasně nastavená jako bílé krychle a kvádry s černými okny. Tento limit, rozpočet i kontext byly opravdovou výzvou.

Spolupráce při návrhu

Od začátku architekti pracovali v součinnosti s projektantem a stavebníkem - firmou Chytrý dům. Byl zvolen co nejjednodušší přiznaný konstrukční trámový systém, jenž byl i přáním investora. Důležité bylo znát pozice sousedních staveb, aby se podařilo dům dobře umístit, odclonit jej od sousedů a nabídnout výhled. Tato úvaha se ukázala jako stěžejní i pro vnitřní koncept domu. Dům jasně definuje zahradu a plnými bočními stěnami se izoluje od sousedních objektů

close info MgA. Peter Fabo zoom_in Rodinný dům v nově se rozvíjející čtvrti v městské části Dobříš. Dřevěný 4 + kk bungalov. Pohled do interiéru

Dům je kompaktní, jeho hmota je dělena na dva základní kompoziční prvky: lapidární tvar přízemní budovy a v něm integrovanou terasu, která je propojena s pozemkem. Směrem do ulice má dům minimum oken, nejvíce se otevírá směrem do zahrady. Fasáda domu je bílá omítka s černými okny stejná jako u novostaveb v okolí.

Otevřená dispozice domu

Dispozice domu je maximálně otevřená a jednoduchá. Půdorys je rozdělen na velkorysých 50 m2 obytného prostoru s kuchyní a 48 m2 s ložnicemi a hygienickým a technickým zázemím. Koncept domu byl nastaven jako maximálně otevřená dispozice nejen půdorysně, ale i na interiérové vybavení.

Přiznaná nosná konstrukce stěn nese jasný industriální odkaz a vstřebá jakékoli vybavení. V hlavním prostoru je do budoucna plánována „obytná stěna“. Nyní je veškeré vybavení v režii investora. Díky přiznané konstrukci, která vše obklopuje, nabízí interiér nečekané dialogy. Podlahu celého domu tvoří cementový potěr s šedým nátěrem.

close info MgA. Peter Fabo zoom_in Rodinný dům v nově se rozvíjející čtvrti v městské části Dobříš. Dřevěný 4 + kk bungalov. Pohled do interiéru

Vstup směřuje přímo do obytné haly, která slouží jako zádveří, kuchyně, obývák, jídelna a pracovna. Celý prostor je frázován dřevěnou konstrukcí na stěnách a stropu. Světlý otevřený prostor je maximálně propojen se zahradou. Velkoplošná okna přes celou výšku místnosti směřují jak do zeleně Brdských lesů, tak na sousední zónu.

V obýváku je do budoucna možné vyčlenit zónu pro zádveří a pracovní část na konci prostoru. Z hlavního prostoru se jde do minimální chodby o velikosti 2 m2. Z ní lze vstoupit do dětského pokoje, WC s technickým zázemím, koupelny a dvou pokojů.

Význam zapojení investora

Na projektu byl přínosný přístup investora, který se aktivně podílel na vývoji konceptu společně s architekty a projektanty a stavebníky z Chytrého domu. S minimálními náklady vznikl dům, který má v celé zástavbě největší obytný prostor a nejméně chodeb. Inspirace průmyslovým kontextem území se přirozeně propsala do atmosféry a konceptu domu.

close info MgA. Peter Fabo zoom_in Rodinný dům v nově se rozvíjející čtvrti v městské části Dobříš. Dřevěný 4 + kk bungalov. Propojení se zahradou

Díky otevřené struktuře a konceptu domu dobře funguje i jeho vybavení, které vzniklo bez spolupráce s architekty. Interiér domu i zahrada se časem mohou dále vyvíjet a přizpůsobovat potřebám majitele domu.

Rodinný dům Dobříš

0,5 Studio: MgA. Vít Svoboda, MgA. Pavel Nový

Spolupráce: MgA. Ing. arch. Sausan Haj Abdo

Návrh: 2021

Projekt a realizace: Chytrý dům, s. r. o

Foto: MgA. Peter Fabo

Plocha: podlahová plocha 98 m 2 , terasa 18 m 2

, terasa 18 m Realizace: 2022-2023

Adresa: Dobříš - průmyslová zóna

Zdroj: Dům&Zahrada, 0,5 Studio