Dům na okraji Prahy již svou velikostí majitelům nedostačoval. Ke stavbě s kvalitním základem architekt Jakub Chochola krčkem ukotvil novodobou přístavbu a původní budově vtiskl modernější vzhled.

Na tuto realizaci vzpomíná architekt velmi rád: „Především díky osvícenému investorovi, který má cit pro detail a pochopení, že kvalita něco stojí a zabere delší čas než věci obyčejné, mohla vzniknout soudobá velkorysá stavba.“

Stávající rodinný dům byl kvalitní, přestal však velikostně vyhovovat: „Klient za námi přišel se zadáním na rozšíření. Pro přesnou představu, přízemní dům z roku 2008 od architekta Hromádka měl zastavěnou plochu 140 m2, užitnou plochu 95 m2, dispozicí to bylo 3 + kk s garáží. Kvalitní základ nebylo třeba výrazně upravovat, pouze lehce zmodernizovat, vyladit a vymyslet napojení a podobu přístavby. Nově zastavěná plocha byla limitována územním plánem a maximálním koeficientem zastavěnosti 25 %, do nichž zbývalo 91 m2. Do přístavby se tak vešla chodba se šatnou a sezením, technická místnost, sklad, koupelna s finskou saunou a dvěma ložnicemi, které mají přímý vstup do atria. Dispozice domu je nyní 5 + kk a zastavěná plocha 235 m2.“

Koncept a architektura

Návrhem se dům snažil maximálně zapadnout do bezprostředního okolí a obytného celku, který má jednotný výraz. Jakub Chochola vysvětluje: „Přístavba je stejně jako stávající dům jednopodlažní s plochou střechou. Hlavní hmota přístavby na severní straně lícuje se sousedním domem, který byl v minulosti již také rozšířen. Tato hmota je propojena se stávajícím domem krčkem, čímž vzniká na jedné straně uzavřené obytné atrium a na straně druhé prostor pro parkování dvou automobilů. Přístavba je maximálně otevřená do atria velkými prosklenými plochami. Dostatek přirozeného světla dodávají místnostem bez oken střešní světlíky. Dům z ulice vypadá velmi nenápadně a uzavřeně, ale směrem do zahrady se co nejvíce otevírá.“

close info Robert Žákovič zoom_in Hlavní obytný prostor v nové úpravě obohatil rohový výsuvný krb značky Brunner. U podlah architekt sáhl po jistotě, místnosti jsou pojednané jednotně v teplém odstínu dubového dřeva

Stavební úpravy

Ve stávajícím domě nechal architekt zvětšit předsíň a zrušit jedno WC. Dále tu přibyl rohový krb s nikou na dřevo, proboural se nový otvor do krčku přístavby, vytvořila se nová kuchyň s ostrůvkem a oknem nad pracovní linkou, osadily se světlíky v kuchyni a vznikla nová koupelna u ložnice.

Součástí architektovy práce byl i kompletní návrh nového interiéru. Dům je laděn do klidných přírodních barev, které se jen tak neomrzí. Nášlapnou vrstvu obytných místností tvoří dubové lepené lamely o délce 2 m. Koupelny, předsíň a technická místnost jsou vydlážděny velkoformátovou keramickou dlažbou.

close info Robert Žákovič zoom_in Obývací pokoj je dle potřeby možné propojit, nebo oddělit velkými posuvnými dveřmi s pracovnou/pokojem pro hosty

Originální koupelny vznikly v obou částech ve spolupráci s koupelnovým studiem Perfecto. Součástí proměny domu jsou i takové detaily jako nika na popelnice schovaná za děrovaným plechem či nová plechová stříška a nástěnné osvětlení u vstupu.

Přístavba nové části

Přístavba je zděná z keramických izolačních tvárnic Porotherm a zateplená polystyrenem. Stropy jsou dřevěné, podhledy sádrokartonové. Aby se dům dobře propojil se sousedstvím, tvoří fasádu do veřejného prostoru bílá omítka a pruh z vláknocementových desek Cetris jako u ostatních domů v ulici.

close info Robert Žákovič zoom_in Nově vzniklého atria si majitelé velmi považují, je to místo s naprostým soukromím odcloněné od okolí. Odpočívají tady rádi po sauně

Atrium je obloženo dřevěnými prkny rhombus a hliníkovými panely v barvě oken, stínění jihozápadní prosklené stěny zajišťují nové vnější žaluzie. Přístavba má hliníková okna, do atria vede atypický asymetrický HS portál s fixním sklem o délce skoro 5 m! (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Zdroj: Jana Matoušková, Dům&Zahrada