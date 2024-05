Na hustě zastavěné stráni pražského Suchdola stojí mezi původní prvorepublikovou zástavbou nový dům. Není velký a vzhledem zapadá do okolí. Od svých sousedů se ale přesto odlišuje – zatímco oni mají maličké zahrady v kopci, on stojí na travnaté terase nad garáží, která poskytuje luxusní rovnou plochu k nejrůznějšímu využití.

Obvykle začínají příběhy rodinných domů tak, že investoři osloví architekta, ale v tomto případě to bylo naopak. Iniciativa totiž vzešla od architekta Jakuba Chocholy. Ten svým kamarádům jako svatební dar věnoval hrubý návrh domu s tím, že do detailu ho vyladí ve chvíli, kdy bude jasné, na jakém pozemku bude dům stát, aby mohl projekt reagovat na klady a zápory místa.

Výběr pozemku

Kritéria výběru pozemku se obecně liší, někdo upřednostňuje hustou zástavbu, jiný samotu a je tu samozřejmě vždycky rozhodující faktor v podobě ceny. „Pozemek jsme vybírali také podle celkové kvality dané lokality,“ vzpomíná Jakub Chochola a upřesňuje: „Myslím tím veřejnou vybavenost, třeba dostupnost školy, obchodů, restaurací, dopravní obslužnost, ale i emocionální faktory typu přátelští sousedé v ulici a celkový pocit z daného místa.“

Volba nakonec padla na suchdolskou stráň. Na vybraném pozemku na poměrně hustě zastavěném svahu totiž stál domek v dezolátním stavu, který bylo nejprve třeba zbourat.

Jak překonat komplikace

Suchdol je svázaná nejrůznějšími regulativy, které komplikovaly stavební řízení. „Povolovaly se celkem čtyři výjimky, což jen dokládá složitost stávajícího stavebního zákona,“ objasňuje architekt. „My jsme chtěli pouze postavit dům, který bude zapadat do svého okolí a bude na pozemku usazený podle stejných principů jako okolní stavby. Povolovací proces byl rozdělen na demoliční výměr, územní řízení, povolení výjimek a stavební řízení. Celé to trvalo cca 6 měsíců,“ dodává.

close info Jan Kasl zoom_in Interiér je výsledkem naší spolupráce s majiteli. Každopádně se vždy snažíme, aby byly prostory útulné a příjemné

Kromě legislativních zádrhelů museli investoři řešit i další záležitosti spojené s pozemkem. Výstavba uprostřed obce bývá komplikovaná a tady tomu nebylo jinak. Příjezdová komunikace neumožňovala přísun mixu betonu, ale vyplatila se sázka na dobré sousedské vztahy, protože beton nakonec přijížděl přes pozemek laskavého souseda.

Kvůli garáži bylo třeba ve spolupráci s dopravním inspektorátem přemístit sloup veřejného osvětlení a přidat zrcadlo. „Tyto komplikace ale určitě stojí za to překonat, protože v již existujících obcích se starší zástavbou je všechno, co v satelitní výstavbě drasticky chybí, počínaje restauracemi a ukotvenými sousedskými vztahy konče,“ říká architekt.

Zakopaná garáž

Aby okolo domu mohla na relativně malém pozemku vzniknout zahrada, navrhl Jakub Chochola zakopat garáž do země a zahradu zbudovat na střeše. „Bez zakopání garáže a vybudování opěrné stěny by dům neměl využitelnou zahradu prakticky žádnou.“

Taková terénní úprava samozřejmě zvýšila náklady, ale překvapivě ne razantně, což architekt vysvětluje: „Jakákoliv stavba pod terénem je samozřejmě dražší než nadzemní, ale tady nebyla jiná možnost. Vzhledem k tomu, že je garáž v docela prudkém svahu zakopaná pouze ze dvou stran, navýšení nebylo zásadní. Samotná opěrka stála okolo 150 tisíc. A vznikla tím rovná, daleko lépe využitelná zahrada o ploše přes 200 m2.“

close info Jan Kasl zoom_in Terasa, jež vznikla díky zakopání garáže, má okolo 200 m² – právě jí se dům výrazně odlišuje od svých sousedů

Na otázku, zda je tento finanční odhad univerzálně platný, architekt odpovídá: „Záleží na únosnosti zeminy, garáž se dělala do svahu, takže výkop nebyl tak hluboký, jak se může teď zdát. Ale i tak to bylo zhruba 2,5 m v nejvyšším bodě u domu. Kdyby se zemina sypala, musela by se zapažit, a to by proces prodražilo, což zde naštěstí nebylo nutné.“ Garáž není zateplená, monolitická betonáž byla dražší, ale nemusela se už povrchově nijak ošetřovat a nebylo nutné ji složitě izolovat proti vodě.

Materiály a konstrukce

Dům je založený na základových betonových pasech a vyzděný z tvárnic s kontaktním zateplením. Fasáda kombinuje bílou omítku a dřevěný obklad ze sibiřského modřínu. Okna a dveře jsou dřevěná s trojsklem.

Strop nad přízemím tvoří monolitická železobetonová deska a nosnou konstrukci střechy dřevěný krov. Sedlová střecha a vikýře jsou pokryté matným šedým falcovaným plechem Prefa. Na jižní fasádu navazuje dřevěná pergola se skleněným zastřešením.

Dobře namixovaný interiér

Interiéry v domě jsou výsledkem společné práce architekta a jeho kamarádů investorů a zdařile kombinuje věci vyrobené na míru a koupený nábytek jemných barev. „Vždy se snažíme, aby byly prostory útulné a příjemné. Aby byly vhodné pro běžný život a nebyly sterilní,“ uvádí architekt.

close info Jan Kasl zoom_in Zvětšená plocha zahrady a její propojení s interiérem je podle majitelů největším přínosem zvoleného architektonického řešení

Zařízení obýváku a koupelny vyrobil truhlář, pokoje jsou vybaveny koupeným nábytkem. „To je za mě rozumný kompromis. Nemusí být všechno na míru,“ pokračuje architekt. „A jsou tady i speciální kousky s příběhem – jídelní stůl je vyroben z trámů, které zbyly z demolice původního domu.“

Pracovat pro přátele?

Práce pro příbuzné nebo přátele s sebou může přinést nečekaná úskalí a mnohá přátelství už na takové spolupráci shořela. Výhodou je, že díky dobré znalosti potřeb investorů jim může architekt navrhnout dům opravdu na míru.

„Rád pracuji pro kamarády, čím lépe klienty znám, tím je práce jednodušší a víc mě těší. Ještě se mi nestalo, že bychom se při stavbě přestali kamarádit,“ uzavírá architekt Jakub Chochola.

close info Jan Kasl zoom_in Příjemná tlumená, ale přesto sytá barevnost je vlídná a útulná

Jeho slova potvrzuje spokojený majitel: „Kuba přesně vystihl všechny potřeby, o kterých jsme ani nevěděli, že je máme. Každý den nás baví užitná hodnota domu. Perfektní propojení interiéru se zahradou dům zvětšuje, a přestože je ve skutečnosti docela malý, obsahuje nejen dostatek prostoru k žití, ale i úložných prostor, o nichž bychom sami vlastně ani předem nepřemýšleli.“

Autor: Jakub Chochola - První pracovní zkušenosti sbíral v zahraničí, nejprve v Londýně v ateliéru Evy Jiřičné, posléze v Brazílii. Od roku 2015 pracuje samostatně. Vnímá zodpovědnost za to, že architektura není jen chvilková módní záležitost, že by měla sloužit nejen současným, ale i budoucím uživatelům, a proto se ve svých návrzích snaží, aby nic nepřebývalo, a naopak nic důležitého nechybělo.

Základní údaje o projektu

Architekt: Jakub Chochola

Projektant: PSK Tuzar

Dodavatel: Lakro, Miroslav Pánek

Zastavěná plocha: 100 m 2

Užitná plocha: 160 m 2

Konstrukce: zděná

Izolace: kontaktní

Fasáda: omítka

Střecha: hliníkový falcovaný plech Prefa

Okna: dřevěná, Cinogroup

Vnitřní dveře: od truhláře

Podlahy: dřevěné lepené lamely

Vytápění: podlahové

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 4/2024.

