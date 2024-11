Rodinný dům s moderními prvky a tradičním venkovským základem nabízí komfortní bydlení pro šest osob. Zajímavá stavba na úzkém pozemku vyniká unikátním tvarem a promyšleným propojením s okolní zahradou.

Dům se třemi výraznými arkýři nasměrovanými k jihu stojí v klidné ulici na poměrně úzkém pozemku. Okolní budovy mají různorodý charakter, jsou směsí tradičního venkovského stavebnictví s pozdější zástavbou druhé poloviny dvacátého století poplatnou době.

Rodinný dům využívá tradiční základní hmotu venkovského objektu obohacenou o soudobé materiály. Majitelé ho stavěli z velké části svépomocí. Původní chlívky ustoupily garáži, kdežto staré vzrostlé stromy pochopitelně zůstaly – patří mezi hodnoty, které kultivovaný stavebník dokáže ocenit a věnovat jim potřebnou péči.

Komfort pro šest osob

Dispoziční řešení odpovídá funkci jednogeneračního rodinného domu s hlavním obytným prostorem, kuchyní, zázemím, jednou ložnicí v přízemí a dvěma ložnicemi s malou pracovnou a koupelnou v patře.

close info Jiří Ernest zoom_in Stropy z pohledového betonu se při realizaci mimořádně podařily. Byl by hřích schovávat je pod jakékoli podhledy, staly se samozřejmým signifikantním prvkem této stavby

„Majitelé si přáli moderní dům komfortní pro běžný rodinný provoz. Stavba pohodlně funguje pro šest lidí, hostinský pokoj je vybavený vlastní koupelnou – čili když za majiteli přijedou rodiče na víkend, tři generace se v soužití nijak neruší a každý má dostatek soukromí. Uvnitř jsme měli navrhnout dostatek úložných prostor,“ vzpomíná architektka na požadavky, které do projektu zapracovali.

„Hlavní obytný prostor s velkým kuchyňským koutem má přímý výstup na terasu a směrem do zahrady rozměrné prosklení. U rodinných domů je interakce se zahradou vždy důležitá.“

Putující stín

Kolem domu majitelé chtěli vícero typů venkovního sezení, proto je vynechaná část hmoty domu mezi domem a garáží. U domu se vždy najde zastíněné místo, kam se dá schovat před ostrým letním sluncem. Když nastoupí parné dny, hmoty domů si stíní vzájemně.

close info Jiří Ernest zoom_in Kolem domu majitelé chtěli vícero typů venkovního sezení, proto je vynechaná část hmoty domu mezi domem a garáží. U domu se vždy najde zastíněné místo, kam se dá schovat před ostrým letním sluncem. Když nastoupí parné dny, hmoty domů si stíní vzájemně

„Vytvořili jsme různé charaktery venkovního sezení, jak v závislosti na denní době, světových stranách, tak i na ročním období,“ shrnuje Kristýna Šimoník.

Tvar podle pozemku

„Chtěli jsme pracovat s hmotou domu, který skutečně ubíhá do tvaru lichoběžníku, není to klam perspektivy. Vycházeli jsme z geometrie dané parcely, abychom se přizpůsobili stávající okolní zástavbě, řešili jsme návaznost na stavební čáru. Chtěli jsme, aby dům dobře do lokality zapadl a zároveň jsme co nejlépe využili možnosti pozemku.“

close info Jiří Ernest zoom_in Majitelé vyznávají v interiéru funkčnost, vzdušnost a přehlednost. Dekorací je poskrovnu, prim hraje trojice bílá-šedá-dřevo

„Nejdůležitější je pro nás spokojenost klienta, že se mu v domě bydlí dobře, to je ta nejhezčí zpětná vazba,“ usmívá se architektka. „A konkrétně zde samozřejmě i odvaha, se kterou přijal náš nápad vystavět věnec šikmo. S tím je pochopitelně trochu víc práce, než když se betonuje v rovině. Povedlo se to pěkně také v návaznosti na vikýře, vznikl hezký optický klam, který vynikne, když kráčíte podél domu. Není to jen klasická stavba se sedlovou střechou – jak půdorys nemá pravoúhlou geometrii, projevuje se to i na hmotě domu.“ (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu.)

Chcete se o této zajímavé stavbě dozvědět více informací?

Vnitřní uspořádání a minimalistický styl

Propojení se zahradou

Volba materiálů a tvarů

Gabiony s kamením a koše porostlé přísavníkem

Informace o autorech

Informace o projektu

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v prosincovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 21. listopadu 2024.