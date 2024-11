Rohovou parcelu z jedné strany lemuje řeka, z druhé příjezdová komunikace, která nepůsobí jako standardní obytná ulice, proto se architekti rozhodli soustředit vilu i příjezdové prostranství dovnitř pozemku.

Někdy život utíká rychleji, než si člověk původně představoval, a tak se stalo, že než majitel dokončil svoji vilu, vyrostly v moravském městě na jeho doporučení známým další dva domy od architekta Pavla Jury a jeho ateliéru Jura et Consortes.

Nicméně dlouhodobé plánování dává dostatečný odstup a možnost si promyslet, které prostory jsou opravdu nezbytné a jak by se mělo v domě bydlet. Vila je tak výsledkem procesu, který odpovídá životnímu stylu majitelů, a také faktu, že už není potřeba počítat s místem pro dětské pokoje.

Dřevěná stěna s policemi vizuálně odděluje kuchyň s jídelnou od obývacího pokoje. Pevné části interiéru navrhli architekti, zbytek si vybavili majitelé sami

„S kolegy se snažíme, aby naše domy byly nadčasové nejen vzhledem, ale i funkčností, a to znamená, aby měly především dobré dispoziční řešení. Proto nám nevadí podřídit interiér přáním majitelů. Vnitřní zařízení a jeho barevnost může časem nést stopy používání a dají se měnit podle aktuálních trendů nebo pocitu majitelů,“ vysvětluje architekt. „Když v domě nefunguje návaznost místností, krásná sedačka to nezachrání.“

Život za plotem

Protože vila, na které s Pavlem Jurou spolupracoval kolega architekt Pavel Steuer, leží v místě, kde není typická ulice s uliční čárou, rodinnými domy s předzahrádkami či otevřenými příjezdy, umístili architekti všechny přilehlé prostory domu nutné k jeho obslužnosti až za plot.

Bazén v rohu zahrady doplňuje pavilon se saunou, domácí posilovnou a venkovní posezení s ohništěm

Ten ovšem netvoří neprůhledná vysoká zeď, která by ulici a zahradu s domem rozdělila na dva oddělené světy, ale kombinuje bílé zdivo s laťovými výplněmi, takže ulice i soukromí vizuálně komunikuje. Zděné části plotu navíc plní opěrnou funkci, protože už tak mírně se svažující pozemek bylo třeba kvůli převýšení příjezdové komunikace zvednout.

Pozemek se přirozeně snižuje k jihu, kudy teče řeka. Sice patří k menším tokům a je položená níže, takže se nedalo počítat, že by z domu byl výhled přímo na vodu, ale břehy jsou porostlé stromy, a tvoří tak na konci zahrady zelenou kulisu.

Oddělit servis od bydlení

Vila je situovaná v nejvyšší části pozemku a má tvar písmene L. Převážně servisní rameno tak leží rovnoběžně s příjezdovou cestou, druhé obytné s plotem k sousedům. Sevření ramen vytváří do zahrady příjemné zákoutí pro terasu chráněnou před pohledy zvenčí. Naopak před ramenem do ulice vzniklo kamenem vydlážděné prostranství, které dovoluje manipulaci s auty před prostornou dvojgaráží i parkování pod přístřeškem nad hlavním vchodem.

Do domu se vstupuje v místě, kde se obě ramena protínají. V okolí vstupní haly jsou soustředěné další servisní prostory jako technická místnost, spíž či koupelna s toaletou určená pro návštěvy. Uvnitř domu vede také chodba do garáže. „Často navrhujeme garáž oddělenou od zbývající dispozice průchozí šatnou a současně propojenou do kuchyně či spíže zadním průchodem, aby zásobování domu nemuselo probíhat přes obývací pokoj či jídelnu,“ vysvětluje Pavel Jura.

Variabilita prostoru

Jedinou obytnou místností v servisní části domu je pracovna s velkým oknem do zahrady, která může sloužit i jako pokoj pro hosty. Zázemí majitelů, tedy ložnice s průchozí šatnou a velkou koupelnou, se nachází na konci obytného křídla za obývacím pokojem s kuchyní. Obytné místnosti mají směrem do zahrady v podstatě prosklené stěny a jsou průchozí na terasu.

Stěna mezi šatnou a ložnicí majitelů skrývá výsuvné dveře, jejichž pomocí lze obě místnosti zcela rozdělit

Ačkoli majitelé měli možnost vybavit interiér v souladu se svým vkusem, pevné části vznikly podle návrhu architektů. Vedle vestavěného úložného nábytku v koupelnách a kuchyňské linky s ostrůvkem k tomu patří také prvky se zásuvnými dveřmi. Pomocí dveří schovaných ve zdi lze třeba šatnu majitelů nechat propojenou s ložnicí, nebo místnosti zcela oddělit.

Za běžného provozu to není třeba, ale pokud by se v obývacím pokoji bavila společnost, zatímco některý z majitelů by chtěl odpočívat, hluková bariéra navíc určitě přijde vhod. Zásuvné dveře u kuchyně mohou podobně uzavřít soukromé bydlení, když do pracovny přijde někdo na schůzku. Pracovní návštěva tak může projít reprezentativní vstupní halou do pracovny či na toaletu.

Radost z pobytu venku

Výrazným vizuálním prvkem domu je zakrytí terasy podél obytného křídla. V úrovni střechy totiž nad terasou vybíhá z hmoty budovy masivní rámová konstrukce, která přesahuje podpěrnou zeď za ložnicí. Opěrná zeď cloní pohledy od sousedů, podpůrný sloup na terase pocitově vymezuje část terasy před obytnou místností od části před ložnicí, přesahující konstrukce dům zdobí.

Protože je kuchyně součástí obytného prostoru, má uzavíratelné úložné prostory

„Rám nad terasou je rozdělen do polí, která nad obytným prostorem vyplňuje bioklimatická pergola, jejíž lamely lze nastavit v závislosti na počasí, aby se terasa dala využívat v podstatě kdykoli,“ říká Pavel Jura. „Pokud by majitelé chtěli, lze pergolu instalovat i do zatím volných polí nad terasou u ložnice.“

V rohu zahrady naproti domu navíc vznikl venkovní bazén a pavilon s domácí posilovnou, saunou a kuchyňským zázemím pro trávení příjemných chvil u bazénu či u venkovního posezení s ohništěm. Jelikož se v tomto místě pozemek snižuje, je celý wellness koutek položen o pár schodů pod úrovní domu. Odlišné úrovně však celku dodávají pocit útulnosti.

Základní údaje o projektu

Architekt a projektant: Pavel Jura, Pavel Steuer, Jura et Consortes

Zastavěná plocha: 393 m 2

Užitná plocha: 253 m 2

Nosná konstrukce: zděná

Izolace: ETICS, EPS

Fasáda: omítka

Stínění: venkovní žaluzie, bioklimatická pergola

Střecha: mPVC fólie, kačírkový násyp

Okna: hliníková, HS portály

Podlahy: dřevěné v obytné části, dlažba v servisní

Klimatizace: multisplitová

Vytápění: tepelné čerpadlo v kombinaci s elektrickým podlahovým topením

Autor: Ing. arch. Pavel Jura, Ing. arch. Pavel Steuer, Jura et Consortes Ing. arch. Pavel Jura po promoci na Fakultě architektury VUT v Brně pracoval v ateliéru Ivana Kolečka ve švýcarském Lausanne a mimo jiné mezi lety 2004 a 2016 působil jako externí pedagog na Fakultě architektury VUT Brno. Autorizovaným architektem je od roku 2006, kdy také založil vlastní ateliér zaměřený na kompletní výkony architekta od studie po autorský dozor, který získal řadu ocenění. Slovo consortes v názvu ateliéru znamená společenství a vyjadřuje to, že ani architektura nebývá dílem jediného člověka. Ing. arch. Pavel Steuer, také absolvent FA VUT, je součástí tohoto společenství od roku 2012.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 10/2024.