Platí v případě dřevostavby vyšší riziko požáru? Liší se nějak instalace vypínačů a zásuvek u dřevostaveb oproti klasickým cihlovým domům? Ačkoliv popularita těchto staveb každým rokem stoupá, tyto otázky stále napadají mnohé z nás. Odpovědi na ně se dozvíte o pár řádků níže.

Jakmile dojde na téma dřevostaveb, tak si většina lidí pomyslí – a co požár, nehrozí vyšší riziko? Málokdo si asi ale v ten moment uvědomí, že k požáru může dojít přece v každé budově, ať je postavena z jakéhokoli materiálu. Přitom odolávat ohni zvládnou lépe právě dřevěné trámy oproti ocelovým konstrukčním prvkům, jak uvádí server www.drevoastavby.cz.

Dům v plamenech je tedy noční můrou majitelů všech typů domů – a může k ní dojít třeba i kvůli špatně zvoleným materiálům domovní elektroinstalace.

Elektroinstalace v dřevostavbě

Za poslední roky oblíbenost dřevostaveb stále roste. I přes tuto narůstající popularitu tento typ stavby vzbuzuje nedůvěru a vyvolává spoustu otázek. Například – pokud porovnáme klasické domy z cihel či pórobetonových tvárnic s dřevostavbami, existuje rozdíl v instalaci elektrorozvodů a přístrojů domovní elektroinstalace? Rozhodně ano! S konkrétními specifikacemi to už ovšem tak jednoduché není.

Pokud byste se rozhodli instalovat například vypínače do hořlavého materiálu, což nemusí být samotná dřevostavba, ale třeba kuchyňský obklad z dřevotřískové desky, musí být tento vypínač testován a k těmto účelům certifikován. To samozřejmě platí pro všechny výrobky, které byste chtěli zakomponovat do hořlavých materiálů.

Elektroinstalace v dřevostavbě

Zdroj: Youtube

Hlediska hořlavosti vypínačů a zásuvek

Před samotnou instalací je potřeba se nejdříve spojit s osobou, která má odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci – tedy s elektrikářem. Zkonzultujte s ním, do jakého konkrétního materiálu se chystáte vypínače a zásuvky zabudovat, podle čehož vyberete ty vhodné.

„Hlediska hořlavosti vypínačů a zásuvek porovnávají, jak dlouho a rychle hoří, jak jsou samozhášivé, a podle toho se začleňují do různých kategorií hořlavosti. Vždy se posuzuje nejen samotný přístroj, ale celý komplet i s pohledovým krytem. Dříve používané kategorie A, B, C1, C2 a C3, které určovaly stupeň hořlavosti, jsou dnes převáděné dle platných technických norem na třídy reakce na oheň A1, A2, B, C, D, E a F. Pro tyto účely je například vhodná kolekce ELEGANT s plastovým rámečkem vyrobeným z odolných polykarbonátů,“ vysvětluje Ing. Martina Obadalová, vedoucí marketingového oddělení společnosti OBZOR Zlín, českého výrobce vypínačů a zásuvek.

Podomítkové vypínače

Co se týče podomítkových vypínačů a zásuvek, je zcela zásadní použít také správnou montážní krabici. Ta musí být také certifikována k instalaci do hořlavých materiálů, tedy i do dřevostaveb.

Jak montážní krabice funguje? V podstatě plní funkci obalu přístroje vypínače či zásuvky a v případě nenadálého zkratu zabraňuje rozšíření ohně. Nezapomeňte použít tepelněizolační podložku, pokud se rozhodnete instalovat přístroje na stěnu.

Jen s odborníky

Specifické vlastnosti dřevostaveb a důležitost správného provedení elektroinstalace – vzhledem k těmto faktorům je z důvodu bezpečnosti nezbytné se řídit projektem, anebo technickým posouzením odborné osoby.

A jak bylo již zmíněno, stejně postupujte i při plánování elektroinstalace do kuchyňského obkladu z dřevotřískové desky, či jakéhokoli jiného hořlavého materiálu.