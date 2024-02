Pokud někdo vyčkával s pořízením vlastního bydlení na lepší časy, tak ty právě nastávají. Shodují se na tom odborníci z realitní i hypoteční branže. A doporučují nákup nemovitosti, byť za cenu dražší hypotéky, neodkládat. Kdo naopak uvažuje o prodeji, vyplatí se mu ještě vyčkat.

Při meziročním srovnání posledního čtvrtletí loňského roku sice ještě ceny starších bytů v některých městech klesaly, v Praze, Brně i Ostravě už však podražily. Porovnáme-li poslední dva kvartály roku 2023, ceny bytů již rostly ve většině velkých měst o jednotky procent. Výjimkou je pouze Ústí nad Labem, kde zlevnily v průměru o 1 %. Nejvíce byty zdražily mezičtvrtletně v Brně (6 %) a v Olomouci (3 %). Vyplývá to z analýzy společnosti FérMakléři.cz, která spolupracuje s více než 100 realitními makléři napříč celou Českou republikou.

Hypotéky budou dostupnější a levnější

Kdo odkládal pořízení vlastního bydlení na dobu levnějších hypoték, neměl by příliš otálet. Již od loňského července byl „deaktivován“ limit pro DSTI (poměr mezi výší měsíčních splátek úvěru a výší měsíčního příjmu), od letoška pak i omezení DTI (poměr celkové výše dluhů k výši ročních příjmů). „Neznamená to, že by banky rozdávaly hypotéky bez jakýchkoliv pravidel. Nějaká omezení poměrových ukazatelů příjmů a zadlužení budou vždy interně aplikovat. Faktem ale je, že na hypotéku dosáhne více lidí,“ vysvětluje David Eim z představenstva Gepard Finance.

Výhled realitního trhu na rok 2024

Zdroj: Youtube

Důvod k optimismu?

„A spolu s poklesem úrokových sazeb dosáhne klient při dané bonitě na vyšší úvěr, respektive mu na zamýšlený úvěr stačí nižší bonita. To zřejmě brzy rozhýbe hypoteční, potažmo realitní trh. V půli tohoto roku budou nabídkové sazby někde lehce nad 5 procenty, na konci roku možná už kolem 4,7 procenta,“ očekává David Eim. Zde bychom se letos neměli dostat pod 4,5 %, protože banky budou ke snižování sazeb přistupovat poměrně konzervativně. Už nyní ale některé menší banky nabízejí sazby i znatelněji pod 5% hranicí.

Kdy nastane zlom?

Právě zlevnění hypoték pod psychologickou hranici 5 % p. a. by mohlo znamenat zlom a vést k výraznějšímu oživení trhu. Nejvhodnější doba pro nákup nemovitosti je však už nyní. „Zdá se, že pokles cen nemovitostí se zastavil a ve většině velkých měst se ceny bytů odrážejí ode dna. Trh ale stále čeká na rozhodující impulz, a tím by mohly být levnější hypotéky, jakmile se úrokové sazby vrátí pod 5 procent,“ domnívá se Lumír Kunz ze společnosti FérMakléři.cz, podle něhož je trh nyní nakloněn nakupujícím. „V současnosti je poptávka utlumena, takže je z čeho vybírat, kupující není pod tlakem a existuje i prostor vyjednat si lepší cenu,“ dodává Lumír Kunz.

Čas pro prodeje?

Tato situace se ale v průběhu roku zřejmě zcela otočí. Ruku v ruce s poklesem sazeb bude růst zájem o hypotéky, a tedy i nákup nemovitostí. Z dat ČNB vyplývá, že měsíční objemy hypotečních úvěrů poskytnutých bankami byly v závěru loňského roku nejvyšší za poslední rok a půl. Stále jsou to však jen asi dvě třetiny běžného stavu. „S oživením realitního trhu se naopak situace obrátí ve prospěch prodávajících, protože ceny opět poletí nahoru. Kdo s prodejem nemovitosti vyčkával na lepší dobu, pro toho zřejmě nastane vhodná konstelace už v tomto roce,“ předpokládá Lumír Kunz.

close info Stasique / Shutterstock zoom_in U průměrné hypotéky ve výši 3.300.000 Kč se splatností 30 let představuje změna sazby o desetinu procentního bodu změnu na splátce orientačně asi 200 Kč

S pořízením vlastního bydlení zbytečně neotálejte

Nakupující tedy nemají na co čekat. Hypotéky jsou sice stále poměrně drahé, lepší variantou je však nákup levnější nemovitosti nyní, byť za cenu vyšší úrokové sazby. „Při volbě kratší fixace můžete hypotéku v dalších letech s velkou pravděpodobností refixovat nebo refinancovat za výrazně lepších podmínek. Proto nyní nedává smysl nákup zbytečně odkládat,“ doporučuje David Eim.

close info Elle Aon / Shutterstock zoom_in S oživením realitního trhu se naopak situace obrátí ve prospěch prodávajících, protože ceny opět poletí nahoru

Příklad změny sazby

U průměrné hypotéky ve výši 3.300.000 Kč se splatností 30 let představuje změna sazby o desetinu procentního bodu změnu na splátce orientačně asi 200 Kč. „Při sazbě 5,69 procenta ročně vychází měsíční splátka na 19.132 korun, při roční sazbě 5,19 procenta se tedy splátka sníží asi o tisícikorunu na 18.100 korun za měsíc. Už na konci tohoto roku by mohla být splátka průměrné hypotéky sjednané se sazbou okolo 4,7 procenta nižší o 2 tisíce korun měsíčně,“ dodává David Eim.

close info thodonal88 / Shutterstock zoom_in V ČR se rozmohl fenomén investičních bytů. Odborníci nicméně považují zálibu v „investování do cihel“ často za nepřiměřenou a místy až nezdravou

Nepřiměřené investování „do cihel“

V ČR se rozmohl fenomén investičních bytů. Odborníci nicméně považují zálibu v „investování do cihel“ často za nepřiměřenou a místy až nezdravou. „Rozumím tomu, když si chce movitá rodina vedle nového rodinného domu zachovat předchozí byt, popřípadě pořídit jeden až dva byty, které mohou sloužit jako startovací pro jejich děti, jako diverzifikace ostatních investic, pasivní příjem z pronájmu a k případnému prodeji pro zajištění financí na stáří,“ říká Václav Šimek ze společnosti Freedom Financial Services.

Zdroj: cnb.cz, expats.cz