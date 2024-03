Jaro nebo podzim. To je podle odborníků nejideálnější doba na zateplení domu. Vyhnete se mrazům, které nejsou vhodné pro montáž, ale i letním vysokým teplotám. A pokud vše stihnete před prázdninami, můžete si výsledek užít okamžitě. Zateplení totiž funguje i obráceně.

V České republice stále převládá zjednodušený pohled. Tepelná izolace rovná se ochrana před zimou. Je potřeba si ale uvědomit, že kvalitní tepelná izolace chrání i před horkem.

Kdo chce investovat do svého zdraví a do trvalých úspor za energie i chlazení, neměl by tepelné úpravy svého domu odkládat. Jednak je letošní jaro ideální díky počasí, ale i situaci na trhu. Polystyrenové izolační materiály jsou ihned k dodání, navíc za nejlepší ceny, jaké dlouhou dobu nebyly.

Firmu poptávejte včas

„Realizační firmy teď ještě většinou nemají naplněnou kapacitu. To se ale s rozběhem sezóny začne rychle měnit. Navíc se lze spolehnout na řadu již otevřených dotačních titulů. Pokud přemýšlíte o větší investici do zateplení, je potřeba mít na paměti, že správným zateplením objektu s výměnou oken se začíná. Teprve pak je smysluplné uvažovat o případné změně vytápění, tepelném čerpadlu a podobně,“ říká Martin Trešl, český jednatel společnosti Austrotherm CZ.

Nejčastější poruchy a chyby realizace zateplení

Důvody pro rekonstrukce i zateplení

Průměrné stáří nerekonstruovaných nemovitostí v České republice se podle statistik pohybuje okolo 50 let. Během této doby proběhly v budovách jen menší investice do oprav akutních závad, proto jsou často ve špatném technickém stavu a přestávají plnit svou funkci.

Odhaduje se, že celé dvě pětiny všech bytů v ČR potřebují rekonstrukci. Současný stav způsobuje rostoucí náklady za energie nebo zdravotní problémy kvůli vlhku, plísním, ale i kvůli zvýšené či příliš nízké teplotě v obytných prostorech. Jednou z možností, jak situaci řešit, je právě zateplení.

Jakou zvolit tloušťku zateplení? Jak spočítat tloušťku zateplení

Doporučuje se zateplit fasádu alespoň 20 cm a střechu 30 cm izolantu. Tyto tloušťky jsou i podmínkou pro proplacení státní dotace včetně Nové zelené úsporám Light. Vzhledem k rostoucím cenám energií se nicméně vyplatí na fasádu dát až 28 cm a do střechy 40 cm. V minulém roce byla například průměrná tloušťka tepelné izolace fasád zhruba 16 centimetrů.

Co je lepší na zateplení vlna, nebo polystyren?

Na výběr je na trhu několik druhů izolačních materiálů. Ať už je to polystyren, minerální vlna, nebo jiné, vždy vybírejte materiály podle jejich užitných vlastností, které za své peníze dostanete. Porovnání investovaných prostředků s jejich návratností je pro výběr typu izolace zásadní.

Nejčastěji se používá na zateplování polystyren. Má násobně vyšší pevnost, neabsorbuje vlhkost a tím nedochází ke ztrátě tepelněizolačních vlastností a při aplikaci nejsou nutné ochranné pomůcky typu brýle, respirátor, rukavice apod.

close info Austrotherm CZ / Austrotherm CZ zoom_in Tepelná izolace domu je rozhodně návratná investice,“ říká Karolína Bočková z technického oddělení Austrotherm CZ

Zvyšuje zateplení riziko vzniku plísní?

Správně provedeným zateplením obvodových stěn domu se výrazně zvýší teplota nosných konstrukcí. Proto vnitřní povrch stěn nebude studený, a díky tomu nevznikne kondenzace vodních par, které by mohly způsobit plísně.

Pokud se plíseň přece jen objeví, nejčastější příčinou je nezateplení výrazných tepelných mostů v konstrukci (například okenní ostění) s přispěním snížené cirkulace vzduchu (nedostatečné větrání).

close info ronstik / Shutterstock zoom_in Po odstranění starého zateplení z devadesátých let následuje zateplení nové

Jak dlouho vydrží zateplení a kolik tím ušetřím?

V ČR Cech pro zateplování uvádí obvyklou životnost kontaktních zateplovacích systémů kolem 30 let. Samotný pěnový polystyren má životnost násobně vyšší. Cech zateplování budov vyčíslil příklady úspor při zateplení rodinného domu za běžných klimatických a uživatelských podmínek. V závislosti na období, ve kterém byl dům postaven a typických materiálech používaných v těchto obdobích, se dá snížit spotřeba tepla na vytápění o 15 až 46 % podle typu budovy.

close info alphaspirit.it / Shutterstock zoom_in Před plánovanou rekonstrukcí je třeba poradit se s některým z energetických specialistů certifikovaných u Ministerstva životního prostředí

Zateplování domu s atikou

Atika je architektonický prvek, který dokresluje celkový vzhled budovy. Zároveň plní požadavky na stabilitu, funkčnost, trvanlivost a požární odolnost. Nejčastěji je atika zděná, dřevěná, betonová, případně ocelová.

Při nedostatečné izolaci dochází ale k vytvoření liniového tepelného mostu, a to může mít za následek vznik plísní v interiéru. Vhodná tepelná izolace vzniku tepelných mostů zabrání. Austrotherm CZ uvedl na trh prefabrikované EPS atikové prvky nahrazující nákladná betonová bednění.

