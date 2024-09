Nová metoda výstavby slibuje až desetinásobné zrychlení a minimum prostojů

Adam Krejčík 7. 9. 2024 clock 4 minuty gallery video

Na stavbě jde kromě kvality také o co nejkratší čas. To se ale ne vždy podaří naplnit. Nicméně v dnešní realitě se otevírá cesta ke stavbě realizované rychle a s menším počtem řemeslníků. A to vše díky inovativní technologii cihlových stěn.

