Zajištění ochrany domova před požáry je klíčové pro bezpečí rodiny a ochranu majetku. V následujícím textu se dozvíte, jak efektivně chránit rodinný dům před ohněm. Představíme nejlepší typy hasicích přístrojů a detektorů kouře, upozorníme na význam pravidelné kontroly a údržby požárních zařízení a probereme konstrukční prvky a materiály, které zvyšují odolnost domu proti požárům.

Říká se, že je lepší dvakrát vyhořet než se jednou stěhovat. Toto tvrzení ale nikdo nemyslí vážně. Setkání s požárem je totiž děsivé, a i když zůstane stranou ohrožení zdraví a života, devastace domu je ohromná. Platí totiž, že co nezničí oheň, dorazí voda během hašení. Ochrana domova před požárem proto není jen záležitostí dodržování zákonů, ale především zodpovědností vůči bezpečnosti rodiny.

Klasifikace a kategorie

Rodinné domy jsou hodnoceny podle různých kritérií, jako je typ použitých stavebních materiálů (dřevo, beton, ocel), celkové uspořádání a rozložení budovy (jednopatrová, vícepatrová), přítomnost zdrojů tepla (kamna, kotle), elektrických systémů a snadno hořlavých materiálů. Na základě těchto faktorů se dům zařadí do určité kategorie požárního nebezpečí, což určuje, jaké bezpečnostní normy a opatření musí být splněny včetně typu hasicích přístrojů a detektorů kouře.

Bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘS) je součástí projektové dokumentace. Jde o komplexní plán zahrnující detailní analýzu potenciálních rizik vzniku požáru, návrh efektivních evakuačních tras a bezpečných požárních úseků, volbu vhodných stavebních materiálů a systémů, které zvyšují požární odolnost budovy. Tento dokument je nutný pro zajištění souladu s předpisy i pro získání stavebního povolení a zahrnuje specifikaci nezbytného vybavení pro detekci a hašení požáru.

Signalizace a zařízení

Pro včasnou detekci a reakci na požár je potřeba do klíčových oblastí domu, jako je ložnice, obývací pokoj či kuchyně, nainstalovat a pravidelně udržovat detektory kouře. Kromě toho by po domě měly být strategicky rozmístěné hasicí přístroje – na každém patře a u kritických míst, kam opět patří kuchyně, garáž, případně obývací pokoj s krbem. Pravidelná údržba a kontrola těchto zařízení zajistí stálou funkčnost a efektivitu.

Konstrukční prvky a materiály

Při výstavbě rodinného domu se musí vybírat stavebních materiály a prvky odolné vůči ohni nebo s vysokou požární odolností. To zahrnuje použití nehořlavých nebo těžko hořlavých materiálů pro hlavní konstrukční prvky, tedy stěny, stropy a podlahy, stejně jako instalaci požárně odolných prvků, zejména dveří a oken, které mohou zadržet oheň a kouř a zpomalit jeho šíření v budově.

Podle dat z hasičské ročenky došlo v roce 2021 v rodinných a bytových domech k 3 469 požárům. Plameny způsobily škodu za téměř 600 milionů Kč

Využití materiálů jako kámen, cihla, beton či nehořlavé izolace může výrazně snížit riziko vzniku a šíření požáru v domě. Důležitá je také požární odolnost střešní krytiny a systémů, neboť střecha je jedním z nejzranitelnějších míst domu.

Evakuační cesty a východy

Jako prevence šíření požáru působí odstranění hořlavých materiálů a vegetace z okolí budovy, což zároveň vytvoří bezpečnou zónu před potenciálním šířením požáru z okolních oblastí.

V domě by měly být jasně vymezené, logicky rozložené a vždy průchodné evakuační cesty a východy, které umožňují rychlý a bezpečný odchod obyvatel v případě požáru. Měly by být jasně označené a vždy snadno přístupné, aby je v případě potřeby byli všichni schopni rychle najít a bezpečně opustit budovu.

Kontroly a revize

Pravidelné inspekce a údržba protipožárních zařízení a systémů v domě zajistí provozuschopný stav. Tyto úkony zahrnují testování a kontrolu požárních alarmů, detektorů kouře a hasicích přístrojů. Udržování záznamů o všech kontrolách a údržbě slouží jako důkaz o dodržování bezpečnostních standardů a zvyšuje bezpečnost domu.

Prostory v domě, jako jsou garáže, dílny a kotelny, mají vyšší riziko požáru, a proto vyžadují speciální pozornost a mohou být předmětem zvláštních bezpečnostních opatření. Jde zejména o lepší ventilaci, použití nehořlavých materiálů a instalaci dodatečných hasicích přístrojů. Důležité je také plánovat tyto místnosti tak, aby byly co nejvíce izolované od zbytku domu a aby se v nich minimalizovalo riziko vzniku a šíření požáru.

Hasicí přístroje

V České republice nejsou pro rodinné domy stanoveny zákonné požadavky na konkrétní typ nebo počet hasicích přístrojů. Doporučuje se mít hasicí přístroj jako součást základního vybavení, ale zákon to nevynucuje. Výběr typu a počtu by se měl odvíjet od posouzení rizik v konkrétní domácnosti. Například domy s krbem, často používaným grilem nebo s dílnou, kde se manipuluje s hořlavými materiály, by měly mít vyšší úroveň požární ochrany.

Pravidelné inspekce a údržba protipožárních zařízení a systémů v domě zajistí provozuschopný stav

Běžně se doporučuje mít v rodinném domě minimálně jeden univerzální práškový hasicí přístroj, který je schopen zvládnout různé typy požárů včetně elektrických zařízení. Přístroj má být na snadno přístupném místě a všichni členové domácnosti by měli vědět, kde se nachází a jak ho používat.

Pro optimální požární ochranu je vhodné ho pravidelně kontrolovat, udržovat a doplnit o další bezpečnostní prvky jako detektory kouře a plán evakuace. Cena práškového hasicího přístroje o hmotnosti 6 kg s revizí se pohybuje kolem tisíce korun.

Detektory ohně, kouře a teploty

Protipožární detektory jsou nezbytnou součástí každého domova a slouží k rychlému zjištění problému a varování před ním. Na trhu je k dispozici několik typů zařízení, z nichž každý je navržen pro detekci různých druhů požárů. Ionizační detektory kouře pracují na principu ionizace vzduchu v detekční komoře. Jsou vysoce citlivé na neviditelný kouř, který je typický pro rychlé požáry například z hořlavých kapalin nebo papíru. Mohou však být náchylné k falešným poplachům, zejména v prašném prostředí nebo blízko kuchyní.

Optické detektory, známé také jako fotoelektrické detektory, využívají světelný zdroj, často infračervený nebo laser, který přerušují kouřové částice. Jsou účinnější při detekci doutnajících požárů jako hoření čalounění nebo elektroniky, které produkují větší množství kouře.

Tepelné detektory jsou speciálně navrženy pro detekci nárůstu teploty, což je užitečné v prostředích s vysokým rizikem rychlého vzniku požáru – třeba v kuchyni. Existují dva hlavní typy: pevné teplotní detektory reagují při dosažení určité teploty, zatímco detektory rychlosti nárůstu teploty zaznamenávají náhlé zvyšování teploty. Jsou ale méně citlivé na požáry s vysokým množstvím kouře a nízkým množstvím tepla.

Detektory kombinované

Kombinované detektory spojují více technologií, jako je například ionizační a optická detekce nebo optická a tepelná detekce. Tímto způsobem mohou kontrolovat široký rozsah požárů s vyšší přesností a menší pravděpodobností falešných alarmů. Jsou však obvykle dražší a vyžadují pravidelnou údržbu.

Pokud jste majitelem bytu nebo domu, který byl zkolaudovaný po 1. červenci 2008, je vaší povinností mít ho vybavený hlásiči požáru

Při výběru detektorů je tedy důležité zvážit specifické riziko požáru v daném prostředí a zvolit typ nejlépe odpovídající potřebám dané domácnosti. Ceny protipožárních detektorů se pohybují od 300 do 3 000 Kč.

Oddělení požárních úseků

Dalším krokem k větší požární bezpečnosti je vytváření požárních úseků v domě, které pomáhají bránit šíření požáru z jedné části budovy do druhé. To může zahrnovat instalaci požárních dveří, nehořlavých příček a vytvoření průchodů s požární odolností. Je také důležité zvážit instalaci požárních a kouřových clon, jež v případě detekce ohně nebo kouře pomáhají izolovat požár a omezit šíření kouře. Tato opatření jsou zásadní pro získání dostatečného času pro evakuaci a případný zásah hasičů.

Elektrické a ventilační systémy

Bezpečnostní aspekt elektrických a ventilačních systémů se často podceňuje. Elektrické systémy mají být navržené a instalované s ohledem na požární bezpečnost včetně použití nehořlavých materiálů pro kabelové vedení a elektrické obvody nesmějí být přetížené. Ventilační systémy by zase měly být koncipované tak, aby při požáru nepřispívaly k šíření plamenů a kouře, takže mají mít požární klapky. S pravidelnou kontrolou a údržbou se samozřejmě počítá pro trvalou funkčnost a bezpečnost.

Protipožární dveře

Díky speciální konstrukci a odolným materiálům dokážou interiérové dveře v protipožární úpravě zabránit rychlému šíření ohně z místnosti do místnosti. Podle toho, jakou dobu jsou schopné plamenům a vysokým teplotám vzdorovat, je lze rozdělit do několika skupin. „Naše interiérové dveře dokážou plamenům odolat 30 minut. Konkrétně jde o modelovou řadu Simple s povrchem z odolného CPL laminátu a řadu Element v lakovaném provedení, které je možné zvolit právě i v protipožární úpravě. Týká se to ovšem pouze dveřních křídel s plnou výplní, pro celoskleněné nebo prosklené dveře to bohužel neplatí,“ říká Tomáš Pilský, ředitel pro nové technologie společnosti Vekra.

Interiérové dveře Element Vekra ve variantě s plnou výplní si můžete zvolit i v protipožární úpravě

Umístění protipožárních dveří v interiéru zpravidla vychází z návrhu požární bezpečnosti stavby, který se řídí příslušnou normou. Protipožární dveře se využívají například ve vstupu do bytu v bytových domech.

Protipožární klika

Schopnost dveřního kování vzdorovat alespoň nějakou dobu plamenům spočívá především v základovém konstrukčním materiálu. „Nejvhodnějším materiálem pro protipožární kliky je nerezová ocel, protože začíná tát až při velmi vysokých teplotách a ohni vydrží odolávat dlouho. Právě proto ji používáme i pro naše protipožární kování. Pokud se montuje v souladu s technickými podmínkami výrobku, návodem na montáž a s deklarovaným použitím výrobku, vzdoruje požáru 30 minut. Protokol s tímto výsledkem nám vystavila akreditovaná zkušební laboratoř Fires, u níž jsme naše kliky nechali testovat,“ říká Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T.

Nejvhodnějším materiálem pro protipožární kliky je nerezová ocel, která začíná tát až při velmi vysokých teplotách a ohni vydrží dlouho odolávat

Vypínače a zásuvky

Správné provedení elektroinstalace je pro protipožární bezpečnost poměrně zásadní, proto se vyplatí postupovat dle projektové dokumentace nebo se řídit posudkem kvalifikovaného elektrotechnika.

„Nejprve je třeba s elektrikářem konzultovat, do jakého konkrétního materiálu se budou přístroje instalovat, a podle toho vhodné vypínače a zásuvky vybrat. Například pro instalaci do dřevostavby, ale třeba i kuchyňského obkladu z dřevotřískové desky, totiž musí být přístroj certifikován,“ upozorňuje Marek Beneda ze společnosti Obzor Zlín.

Vypínače Elegant s plastovým rámečkem vyrobeným z odolných polykarbonátů jsou certifikované k instalaci do hořlavých materiálů

„Konkrétně přístroje domovní elektroinstalace, tedy vypínače a zásuvky, se posuzují z hlediska hořlavosti – jak dlouho a rychle hoří, jak jsou samozhášivé, a podle toho se začleňují do různých kategorií hořlavosti. Vždy se posuzuje nejen samotný přístroj, ale celý komplet i s pohledovým krytem.“

V případě podomítkových vypínačů a zásuvek se musí použít také správná montážní krabice s certifikací k instalaci do hořlavých materiálů. Ta přístroj vypínače či zásuvky v podstatě obalí a v případě nenadálého zkratu zabraňuje rozšíření ohně. Pokud se zvolí přístroje instalované na stěnu, je nutné využít tepelněizolační podložku.

Moderní bytové dveře si poradí s kondenzací tepla i s požárem

Nadčasovou eleganci a vynikající bezpečnostní vlastnosti v sobě snoubí novinka z portfolia společnosti Hörmann, předního evropského producenta dveří, vrat a logistických technologií. Vchodové dveře Thermo 65, varianta s prosklením 610 S, jsou určeny především pro současné pavlačové bytové domy. Vyznačují se nejen moderním designem, ale rovněž vysokou protipožární odolností v délce až 30 minut.

Vchodové dveře Thermo 65, varianta s prosklením 610 S, jsou určeny především pro současné pavlačové bytové domy

Přerušený tepelný most zajišťuje lepší tepelnou izolaci a nedochází díky němu ke kondenzaci vlhkosti na dveřním křídle. Standardně jsou rovněž vybaveny samozavíračem HDC 35. Více informací na www.hormann.cz.

Co říká legislativa

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, konkrétně v § 2, stanovuje základní požadavky na vybavení prostředky požární ochrany, ale vztahuje se primárně na právnické osoby a podnikající fyzické osoby, nikoliv přímo na všechny rodinné domy. Pro rodinné domy tedy z této vyhlášky neplyne přímá povinnost mít hasicí přístroj. Výjimkou jsou specifické situace, například v rámci požárně bezpečnostního řešení stavby​​.

Příčiny požárů v ČR

Nejčastější příčiny požárů v rodinných domech v České republice kopírují obecné trendy pozorované v mnoha zemích. Patří mezi ně:

Elektrické závady: Patří sem přetížení elektrických obvodů, poškození elektrických kabelů, použití vadného nebo zastaralého elektrického zařízení. Také špatná instalace elektrických systémů.

Kouření v domácnosti: Zapomenuté cigarety nebo doutníky mohou zapálit hořlavé materiály jako čalounění, závěsy či koberce, a způsobit tak požár.

Vaření a kuchyňské nehody: Kuchyně jsou dalším běžným místem vzniku požárů. Zapomenuté jídlo na sporáku, přehřátý olej nebo nesprávně používané kuchyňské spotřebiče se mohou rychle vznítit.

Zapomenuté nebo vadné topné zařízení: Staré, špatně udržované, případně nesprávně používané topné přístroje včetně krbů, kamen a elektrických ohřívačů mohou být zdrojem hoření.

Zapálení hořlavých materiálů: Ukládání hořlavých materiálů v blízkosti zdrojů tepla, tedy ohřívačů, kamen nebo elektrických spotřebičů, může vést k problému. Do této kategorie spadá i neopatrné skladování barev, rozpouštědel a dalších hořlavin.

Dětská neopatrnost: Děti, které si hrají se zápalkami nebo zapalovači, mohou nevědomky způsobit požár.

Vánoční dekorace: Během svátečních období mohou vzniknout požáry v důsledku neopatrného zacházení s vánočními světýlky, svíčkami, dalšími dekoracemi a pochopitelně také silvestrovskou pyrotechnikou.

Zásah bleskem: Ačkoliv je to méně časté, zásah bleskem může způsobit požár, zejména pokud dům není vybaven bleskosvodem.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 2/2024.

Zdroj: Dům&Zahrada