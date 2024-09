Majitelé zrekonstruovali zchátralý mlýn z 18. století na samotě v lesích. Původní mlýn a stodola byly přestavěny s respektem k místní tradici a historii. Nyní nabízejí skvělé bydlení majitelům i návštěvám.

Majitelé měli původně v úmyslu zrekonstruovat nějakou památku, kam by mohli ve volnu jezdit a časem třeba i pobývat trvaleji. „Nakonec jsme si ale vytyčili pro nás dobře dostupné území a začali hledat v něm,“ vypráví majitel. Zchátralý mlýn s rybníkem na místě obydleném už ve 14. století původně ležel na cestě vedoucí na Jantarovou stezku.

close info archiv stodola Ve Žlebě zoom_in Obytná místnost zabírá skoro celé přízemí, aby se do ní pohodlně vešel velký jídelní stůl

V průběhu času se však trasy obchodníků změnily, takže nyní se nachází na samotě v lesích a vede k němu jen čtyřkilometrová polní či spíše lesní cesta. „Když jsme přijeli na místo na obhlídku, manželka protestovala, že nikdy, ale já jsem hned věděl, že to je ono,“ směje se majitel.

Genius loci

Ačkoli mlýnský areál z roku 1758 spíš připomínal rozvaliny, místo mělo přitažlivý půvab. Navíc bývalý majitel už vykonal spoustu práce. „Nejdřív nám přišlo, že se toho na mlýně moc nezměnilo, ale až zpětně jsme pochopili, jakou službu nám prokázal bývalý majitel tím, že spravil náhon. Mohli jsme se tak rovnou pustit do obnovy budov,“ líčí majitel, jak začal stavební práce za účasti rodiny svépomocí a dodavatelsky zajišťoval jen specializované činnosti.

close info archiv stodola Ve Žlebě zoom_in Obytné místnosti v hlavním domě vévodí kachlová kamna s krbem a troubou

Protože nebylo v podstatě co rekonstruovat, rozhodli se majitelé postavit svůj dům nanovo na půdorysu jedné z původních budov. „Snažili jsme se, aby dům odpovídal místní tradici, proto třeba okna dostala modrou barvu,“ říká majitel. Jenže když už jejich dům stál, jako by tu něco chybělo.

„Původní mlýn a stodola tvořily půdorys do L a teď tu bylo moc místa, tak jsme se rozhodli, že dáme dohromady i kamennou stodolu, jen pro jiné využití. A líbil se nám také kontrast materiálů, že omítnutý dům doplňuje budova z kamene. Inspiraci jsme sbírali u nás i na cestách po Evropě.“

Stodola s mostem

V přízemí stodoly vznikl velký prostor s prosklenými dveřmi do zahrady. Je v něm vybavená kuchyně a jídelní stůl, ke kterému se vejde až dvacet lidí, což se v případě rodinných oslav hodí. Uprostřed místnosti stojí na kamenném podstavci otevřené ohniště, na němž se dají připravovat opékané buřty i grilované pochoutky, navíc za chladnějších večerů hřeje a mihotání ohně baví společnost.

close info archiv stodola Ve Žlebě zoom_in Majitelé u domu vysadili růže, ty prý k mlýnům tradičně patří

„Přišlo nám líto tenhle příjemný prostor kazit schodištěm do podkroví, protože by ubralo dost místa uvnitř,“ vypráví majitel, „ale nahoru jsme chtěli umístit pokoje. Tak jsme si pomohli mostem z hráze rybníka do podkroví.“ (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

