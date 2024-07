Otevřený byt bez oken, všudypřítomný prach, nepořádek a v krajním případě i poškození nové fasády. Máte obavy, že vás při výměně oken čekají podobné nepříjemnosti? Poradíme, jak tomu zavčas předejít!

Náhrada starých, nevyhovujících oken za nová patří v domácnosti mezi nejefektivnější opatření, jak zkrotit náklady na její provoz. Úsporná opatření navíc podporuje i stát svými dotačními programy Nová zelená úsporám a NZÚ Light. Vysoký zájem je také o program Oprav dům po babičce.

Podle webových stránek novazelenausporam.cz bylo od začátku března, kdy k programu přibyly výhodné půjčky, zaregistrováno 781 žádostí o dotace za 758 milionů korun, což je skoro 40 % všech dosavadních žádostí.

Když se úspory násobí

Nakolik se vám investice do nových oken vyplatí, si můžete ověřit například na webu energetické úspory, který nově spustily společnosti ČEZ Prodej, Vekra a skupina Komerční banky.

Orientačně si zde můžete namodelovat svůj dům a spočítat si, kolik ušetříte díky výměně oken, ale i instalaci fotovoltaiky a tepelného čerpadla. Využít také můžete výhodných podmínek pro jejich realizaci a financování vybraných opatření. Do budoucna by mělo přibýt i zateplení domu a další služby.

Výběr a montáž oken | e4 dům svépomocí

Zdroj: Youtube

Kolik se dá ušetřit?

Web energetické úspory také uvádí konkrétní úsporu na příkladu středně velkého rodinného domu o ploše 150 m2. Na domě proběhla výměna oken za moderní a energeticky úsporná a původní elektrokotel byl nahrazen tepelným čerpadlem. Investice do těchto úprav byla 435 974 Kč.

S technologiemi od společnosti ČEZ lze měsíčně ušetřit 7 904 Kč na energiích a až 40 % nákladů na vytápění díky oknům VEKRA. Pro financování úprav byl využit úvěr od Modré pyramidy s měsíční splátkou ve výši 3 577 Kč na dobu 15 let. Majiteli tak po odečtení splátky zůstává měsíční úspora 4 372 Kč.

Jak poznat, zda má výměna smysl?

Kdy se do výměny oken pouštět, závisí především na jejich technickém stavu. Ten může být poměrně tristní nejen u starých dřevěných oken z minulého století, ale i u těch pořízených teprve před 20 lety, která na první pohled vypadají dobře.

Důvodem je tehdejší mnohem nižší úroveň kvality materiálů a výroby oken. Špatně těsní, takže se interiér v létě přehřívá, v zimě prochládá a účty za vytápění neutěšeně rostou. Navíc jimi více proniká i hluk. Okenní rámy bývají zkroucené, takže jdou obtížně zavřít a případný zloděj je snadno překoná.

Jak při jejich výběru nešlápnout vedle?

U nových oken si důkladně ověřte nejen kvalitu jejich provedení, ale i samotného dodavatele. Mezi výrobci mohou být výrazné rozdíly v přístupu a kvalitě nabízených služeb, a to včetně montáže.

„Vždy je nejpříhodnější navštívit showroom vybraného dodavatele, kde si můžete jednotlivé typy oken vyzkoušet, porovnat rozdíly v materiálech a zjistit výhody a nevýhody různých variant. Odborní konzultanti by také měli poradit nejvhodnější řešení oken a postarat se o hladký průběh celé zakázky, a to od správného návrhu oken, přes jejich kvalitní výrobu, přípravu instalace, až po hrubý úklid po montáži,“ říká Ing. Pavel Kašpar, manažer technického vývoje společnosti VEKRA, největšího českého dodavatele oken a stínění na klíč. Samozřejmostí by měla být záruka na celé dílo včetně montáže a následný servis.

close info VEKRA / VEKRA zoom_in Instalace nového okna

Jak probíhá samotná výměna?

Obvykle je třeba před okny vyklidit asi jeden metr prostoru a vytvořit k nim volný přístup. Nábytek a zařizovací předměty kvůli ochraně před prachem přikryjte pevnou igelitovou fólií a na podlahu dejte karton.

„Solidní dodavatel vám vždy dopředu vysvětlí, co se bude dělat a kolik času to zabere. Výměna se vždy provádí v co nejkratším čase, aby byl interiér co nejdříve uzavřený, nikdy není otevřený úplně celý byt či dům. Problém není ani nová zateplená fasáda. Stávající okna se od ní nejprve opatrně oddělí přesným řezem a šetrně odstraní,“ popisuje Ing. Pavel Kašpar ze společnosti VEKRA.

Nové okno se poté osadí, upevní do stěny a prostor mezi jeho rámem a stěnou se vyplní montážní pěnou, která se přikryje izolačními fóliemi. Montážníci zajistí i hrubý úklid a po předchozí dohodě se mohou postarat i o odvoz vybouraných oken a opravu omítky.