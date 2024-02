Ikonická podlaha z broušeného sušeného dřeva patří mezi ty nejtradičnější. Palubky ale lze využít i k tvorbě zajímavého interiéru. Pokud se je rozhodnete koupit, měli byste vědět, co přesně potřebujete.

Palubkové obklady jsou úzká dřevěná prkna různé délky a tloušťky. Vnější pohledová strana je frézována do různých profilů, z rubu je pero a drážka. Používají se jako pohledový obkladový materiál stropů a stěn v interiéru, vnější obklady či materiál na podlahy. Prodávají se v různých třídách jakosti, jež se od sebe liší kvalitou, účelem i cenou.

Délky a tloušťky

„Palubky jsou obvykle dostupné v délkách 2, 3, 4 nebo 5 metrů, šířka se udává včetně pera. Šířka se nejčastěji pohybuje v rozmezí 96 až 121 mm, tloušťka dosahuje 12 až 16 mm, u podlahových palubek je to 20 až 40 mm. Suší se za velmi přísných podmínek, aby byly tvarově stálé. Vlhkost se dle předepsané normy pohybuje na 12 ± 2 %,“ vysvětluje Richard Klička, odborník z Hornbachu.

Dřevěné palubky – moderní řešení v interiéru

Palubkové profily

U profilů je snad nejznámější klasický tatranský profil, ale v sortimentu naleznete třeba i srubový, saunový či vzhled starého dřeva. Tatranský profil se dnes uplatňuje i v moderním interiérovém designu. Srubový profil imituje kulatinu a využívá se zejména v exteriéru – jako fasádní obklad na chaty nebo zahradní domky.

Povrchová úprava

Na povrchovou úpravu palubek se nejčastěji používají nátěry na bázi olejů a vosků. Umožňují dřevu "dýchat", nepraskají a zároveň se snadno obnovují. „Mimořádně důležitá je povrchová úprava před montáží. Aplikuje se z lícové i rubové strany palubek pomocí pečlivě vybraných lazur. V exteriéru se využívají lazury s ochrannými prostředky proti hmyzu, plísním, houbám a s účinnými UV filtry, jež prodlouží životnost dřeva. V interiéru se doporučuje používat nátěry bez fungicidů, které mohou škodit zdraví,“ vysvětluje specialista.

Speciální úprava povrchů

Výjimkou jsou podlahové palubky, jejichž povrch se upravuje až po montáži, v závislosti od druhu dřeva a místa použití. Na vnější terasy se obvykle volí tvrdá exotická dřeva, jež lépe odolávají povětrnostním podmínkám. Ochranný nátěr by měl být na bázi olejů a vosků určených pro danou dřevinu.

Pozor u měkkých dřevin, jako je borovice či smrk. Na ně použijte elastické laky na měkké dřevo. Před koupí ale dobře zvažte, zda je palubková podlaha z měkkého dřeva tou správnou volbou pro pochozí části interiéru. Ani ty nejkvalitnější nátěry dokonale neochrání měkké povrchy před mechanickým poškozením.

close info Radoslav Cajkovic / Shutterstock zoom_in Dle normy se palubky dělí do tří základních tříd (A, B, C), jež lze mezi sebou kombinovat (AB, BC)

Kvalitativní třídy

Dle normy se palubky dělí do tří základních tříd (A, B, C), jež lze mezi sebou kombinovat (AB, BC). Kvalita se vztahuje na lícovou stranu prkna. Nejvyšší kvalitu představuje třída A s designem téměř bez defektů a suků určená pro všechny obytné prostory. Absolutně dokonalého vzhledu nelze u přírodních materiálů dosáhnout. Norma v této třídě povoluje černé suky do velikosti 5 mm, nesmí ale tvořit skupinu.

Jak přidělat palubky?

Zakřivení na peru a drážce

„Ve dřevě se mohou vyskytovat zdravé suky do 10 % šířky dřeva. Suk by se měl nacházet více než 3 cm od okraje. Suky se mohou vyskytovat nejvíce na 10 % dílů. Problémem nejsou ani částečně srostlé suky, křídlové suky nebo suky s kůrou. Suky ale nesmějí vypadávat,“ upozorňuje odborník z Hornbachu.

Důležitým faktorem je zakřivení na peru a drážce, jež u třídy A musí umožnit jednoduché sestavení dílů k sobě. „Zapovězeny jsou plísně a houby, či jakékoli poškození hmyzem. V žádném případě zde nesmějí být stopy po překladech, zbarvení na lícní straně, trhliny z rubu nebo odlupčivé trhliny. Vyloučené jsou i pronikající trhliny,“ upozorňuje Richard Klička.

close info Radoslav Cajkovic / Shutterstock zoom_in Nejvyšší kvalitu představuje třída A s designem téměř bez defektů a suků určená pro všechny obytné prostory

Třída B

Má mírnější kritéria, a proto se hodí do prostoru, kde funkčnost převažuje nad estetikou. Povolené jsou zdravě rostlé suky, částečně srostlé suky, suky s kůrou, křídlové suky a nesrostlé suky do 10 % + 50 mm. „Objevit se mohou vypadané suky nebo díry po uzlech, ale nesmí přesáhnout rozměr 15 mm. Povoleny jsou i čelní trhliny a slabší zabarvení. Napadnutí houbami a hmyzem je i zde naprosto vyloučeno,“ dodává odborník.

close info Radoslav Cajkovic / Shutterstock zoom_in Na povrchovou úpravu palubek se nejčastěji používají nátěry na bázi olejů a vosků

Třída A/B a C

Kvalitativní třídu A/B tvoří ze 40 % třída A a ze 60 % třída B. Jde o palubky z odolnějších druhů dřeva, jež dobře odolávají povětrnostním podmínkám a používají se jako fasádní prvky. Do třídy C patří všechny palubky, které nesplňují výše uvedená kritéria. To ale neznamená, že materiál má podprůměrnou kvalitu.

I palubky třídy C musí vyhovovat účelu, ke kterému jsou určeny. To znamená, že i tato jakost musí splňovat minimálně normové požadavky na materiál vhodný na obložení. Obvykle se používají jako základ pro podlahy.

Zdroj: drevostavitel, decormag