Stále více lidí si uvědomuje škodlivost chemických postupů v boji s plevelem a dalšími nečistotami na našich ulicích, v parcích i na soukromých zahradách a pozemcích. Nechtějí být vystavováni toxickým látkám, které ovlivňují zdraví, a chtějí udělat něco i pro přírodu, například bezchemickým řešením.

Mezi lidmi, firmami i na úrovni péče o obecní majetek posiluje zájem o ekologickou eliminaci plevele. Stále více využívají například řešení na bázi vody a obce i pokročilé zametací stroje. „V posledních třech letech sledujeme výrazný růst zájmu o technologie, které k likvidaci plevele nepotřebují chemikálie. Velký růst popularity nyní zažívá ekologická péče o okolí domů a veřejná prostranství, kde se v minulosti používalo velké množství chemikálií. Princip je jednoduchý, proud horké vody spolehlivě zlikviduje nežádoucí plevel. A při pravidelném zametání se pak včas odstraní semínka, ze kterých by jinak plevel vyrostl,“ říká Jan Dzúr ze společnosti Kärcher.

Roste zájem firem i obcí

Ve firemním sektoru a v komunálním venkovním úklidu je dobře patrný růst povědomí a zájmu o čištění ekologickou cestou. Herbicidy pak jsou využívány čím dál tím méně, v některých evropských zemích jsou dokonce zakázány.

To hlavně kvůli obsahu glyfosátu, který je pro zdraví lidí při přímém kontaktu velmi nebezpečný. Škodlivé látky se pak dostávají i do půdy, podzemních vod. A mohou se následně dostat i do lidského organismu a nenávratně poškodit zdraví.

Kartáč do křovinořezu

S minimem chemie

V západní Evropě vidíme snahu o zavádění ekologických postupů u firem, obcí i měst již několik let. „Snaží se intenzivně zavádět ekologičtější postupy, které eliminují na minimum používání chemie. Také používají ekologičtější varianty boje s plevelem, na chodnících a komunikacích navíc využívají jednoduché řešení, kde postřiky nejsou třeba, a tím je pravidelné zametání. Zametání kvalitním zametacím strojem odstraní také zárodky nechtěné vegetace a ostatní materiál, který podporuje růst vegetace. Funkčním řešením je také použití horké vody či páry, které dokážou zničit i kořeny plevele a jiných nežádoucích rostlin,“ dodává Jan Dzúr ze společnosti Kärcher.

Mechanická očista dlažby od trávy a plevelu

I po té sebedokonalejší očistě dlažby chemickými prostředky vám ve škvírách zůstanou zbytky suché trávy. Tyto zbytky je dobré odstranit mechanicky, například použitím ocelového nebo plastového kartáče na plevel do křovinořezu. Rotační ocelový kartáč na plevel pořídíte v různých průměrech, většinou do 20 cm.

Kartáč má poměrně krátkou životnost a po čase užívání dojde ke značnému zbroušení ocelových drátků. Nejkvalitnější jsou kartáče s drátky ve formě copánků, protože rovné drátky u levnějších kartáčů vylétávají ven, jakmile se kotouč dotkne dlažby.

Tlakové myčky a hořáky na plevel

Touto metodou nejenže plevel zničíte, ale také hloubkově vyčistíte chodníky. Vaše dlážděné plochy tak budou vypadat dokonale čistě. Dávejte pozor, abyste k tomu použili správnou trysku, abyste nepoškodili dlažbu.

Tryska s proudem není nejlepší, protože vyplaví písek mezi dlažbou a pod ní. Nejlepší je proto použít rotační čistič povrchů, protože odstraní plevel a zároveň umyje vaši dlažbu. Další metodou je plynový hořák na plevel nebo horkovzdušný odstraňovač plevele.

Tyto prostředky používejte pouze v případě, že se plevel nerozrostl do konstrukcí, nebo u rostlin, které jsou hořlavé. Jedná se o nákladnou metodu, protože hořák je ve srovnání s ostatními zde probíranými metodami hubení plevele poměrně drahý.

