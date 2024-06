I když se v našich zeměpisných šířkách doma obvykle přezouváme a neklapeme po podlaze v podpatcích, i bosá noha je zdrojem tzv. kročejového hluku. Jak ochránit sebe sama i sousedy pod námi před nepříjemnými zvuky, to je úkol pro protihlukové podložky.

Budete-li krytinu celoplošně lepit, tak vás podložka zajímat nemusí. Pokud se chystáte pokládat podlahu se zámkovým spojem (tzv. plovoucím způsobem), měli byste zpozornět. Právě způsob pokládky je dělicí čarou pro použití podložky.

„Kročejová neprůzvučnost je schopnost vodorovné konstrukce, tedy podlahy zachytit, nebo naopak propustit mechanické nárazy přes všechny vrstvy stropní konstrukce až k sousedovi pod vámi,“ vysvětluje Aleš Viktorín, vedoucí regionálního prodeje společnosti Kratochvíl parket profi, která ve svém sortimentu nabízí podložky pro všechny druhy krytin.

Nejde jen o dupání, občas nám něco upadne na zem, od stolu se odsuneme na židli, pošoupneme křeslo a odstřeďující pračka taky stojí (poskakuje) na podlaze - to vše vydává zvuky, které mohou projít konstrukcí podlahy do bytu pod námi. Podle současných norem může konstrukce mezi byty propouštět hluk do 55 dB.

Jak vzniká kročejový hluk

Aby tedy soused pod vámi neslyšel každé vstávání od stolu, je dobré před pokládkou krytiny myslet na protihlukovou podložku, jejíž základní funkcí je útlum tzv. kročejového hluku.

„Podložky se pokládají pod zámkové materiály proto, že tyto krytiny jsou sice pevné v tahu, tzn. když lamely tlačíte od sebe (horizontální pohyb), ale nejsou pevně uchyceny k podkladu. Při chůzi tak dochází k (vertikálnímu) pohybu lamel, k jejich stlačení při došlapu, což má za následek určitou rezonanci, klapání, prostě hluk, proto je role podložky nutná k odhlučnění podlahy,“ pokračuje Aleš Viktorín ze společnosti KPP.

Ani měkká, ani tvrdá

Zatímco od tvrdých povrchů se zvuk odráží, měkké, pórovité materiály ho absorbují a hluk tlumí. Určitě však neplatí, že čím vyšší a měkčí podložka, tím lépe, právě naopak. „Pokud byste použili vysokou měkkou podložku 5–8 mm, tak při došlapu by zámek krytiny vertikálně pružil, hýbal by se a měl by tendenci se „otevírat“. V případě nerovnosti by dokonce mohlo dojít ke zkřížení zámku, jeho uvolnění nebo ulomení, tedy k poškození krytiny,“ dodává odborník z KPP.

Většina podložek je vyráběna z polyuretanu nebo z pěny, aby měla co nejvyšší hustotu a tedy co největší odolnost proti bodovému zatížení, aby tlumila kročejový hluk, ale nebyla měkká.

K čemu podložka neslouží

Podložky nelze pod krytinou kombinovat. Stejně tak, pokud je podložka již integrovaná do krytiny (platí např. pro všechny vinylové krytiny Wineo na HDF desce ze sortimentu KPP), už by se neměla použít další, protože by se tím jen zvýšil efekt měkkého podloží, kdy dochází k průhybu.

Pod některé druhy krytin je navíc třeba pod podložku ještě položit parozábranu, některé druhy podložek už parozábranu mají integrovanou. Podložka by nikdy neměla vyrovnávat nerovnosti v podkladu, slouží pouze k útlumu kročejového hluku. U všech podložek časem dojde v důsledku zátěže k nějakému prošlapání, takže vyrovnání by možná na začátku fungovalo, ale nemělo by dlouhé trvání.

Utlumí i zafixuje

Kromě výše zmíněných druhů ještě existují protihlukové podložky, které nabízejí benefity obou pokládek, tedy lepené i plovoucí. Řeč je o podložce Silent Premium, která je na jedné straně opatřena fólií, pod níž je lepicí vrstva. Podlahář v takovém případě na podklad položí na volno tuto podložku, vrchní fólii strhne až těsně před pokládkou krytiny (lepené vinylové dílce) a přímo na lepicí vrstvu podložky aplikuje krytinu.

Po zaválcování a zaschnutí drží krytina přímo na podložce, nikoli na podkladu. Takové řešení výrazným způsobem zvyšuje akustický komfort krytiny a současně máte podlahu zafixovanou. Jinak cenové rozmezí pro podložky je široké, od nejlevnějších za 20 Kč/m2 po dražší 130 Kč/m2 bez DPH.

close info KPP / KPP zoom_in Podložka Silent Premium

