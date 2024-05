Polystyren z ruin může znovu izolovat vaše domovy. Pomáhá čištění, vibrace a chemická recyklace

EPSolutely / EPSolutely

Adam Krejčík 23. 5. 2024 clock 4 minuty gallery video

Obaly na potraviny, elektroniku nebo izolace na domech. To vše se vyrábí už šedesát let z polystyrenu. A ten lze, jak je známo, ze sta procent recyklovat. Ale co když je polystyren znečištěný například ze stavby a má v sobě zbytky omítky, lepidla, výztužných mřížek nebo hmoždinek?

