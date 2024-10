Tepelná čerpadla v kombinaci s fotovoltaikou jsou jedním z nejčistších a nejúspornějších zdrojů vytápění. Venkovní jednotky tepelných čerpadel (obdobně jako fotovoltaické panely) jsou většinou konstruovány tak, aby dokázaly odolávat nepříznivým klimatickým podmínkám, jako jsou déšť nebo sníh.

Problém ovšem nastává v případě živelní katastrofy, při níž voda zaplaví jejich citlivou elektroniku (zbytek systému bývá většinou hermeticky uzavřený, a záplavy ho proto tolik neohrožují). V podobné situaci navíc nejsou v bezpečí ani vnitřní jednotky, které tvoří součást interiéru, případně fotovoltaické komponenty jako střídače a bateriová úložiště.

Jak proto postupovat, když hrozí riziko záplav a povodní? A co dělat, když k zatopení tepelného čerpadla nebo baterií dojde? Odpovědi přináší DZ Dražice, výhradní dovozce tepelných čerpadel NIBE do České republiky a na Slovensko a dodavatel fotovoltaických systémů Dražice Solar.

Prevence ochrany

Podle odborníků je ideální podniknout několik preventivních kroků již v případě nepříznivé předpovědi počasí. Doporučuje se například odpojení tepelného čerpadla od přívodu elektrického proudu, jeho obalení voděodolným materiálem, nebo obestavení venkovní jednotky pytli s pískem. U baterií pak jejich přesun na bezpečnější místo (kterému by mělo samozřejmě předcházet vypnutí jističů a vypínačů a odpojení konektorů, jimiž jsou připojené).

Tepelné čerpadlo a povodeň. Co dělat?

Zdroj: Youtube

Zatopení tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky?

Na to odpovídá Radek Michálek, vedoucí oddělení Energetických systémů DZ Dražice: „V první řadě je nutné zajistit vypnutí napájecího napětí do tepelného čerpadla včetně veškerého příslušenství a vyčistit jeho okolí (např. odčerpáním vody ponorným čerpadlem). A následně, jakmile to situace jen trochu dovolí, zavolat kvalifikovaného technika nebo servisní oddělení dodavatele. Důrazně varujeme před tím, abyste své zařízení znovu zapínali před jeho pečlivou kontrolou, nebo se dokonce pokoušeli rozebírat, čistit a vysoušet jeho vnitřní části. Mohli byste ho poškodit, porušit záruční podmínky či ohrozit své zdraví.

V rámci pojištění nemovitosti

Nezapomínejte ani na to, že se na systém vytápění vztahuje pojištění nemovitosti. Pokud jste takto pojištění, vytvořte si pečlivou fotodokumentaci technické místnosti a samotné technologie, aby bylo dobře patrné, kam až vystoupala voda a v jakém stavu se vaše tepelné čerpadlo nachází. Urychlíte tak pojistné plnění. Podobná pravidla jsou i u fotovoltaiky. Velký pozor si dejte zejména v případě, kdy vám voda zatopí střídače nebo bateriové úložiště: k těm se raději vůbec nepřibližujte. Pouze se vše pokuste odpojit od přívodu elektřiny a povolejte co nejrychleji technika ze své montážní firmy.”

Nevratné poškození

V případě, že nastane nejhorší varianta a tepelné čerpadlo je nevratně poškozené, je dobré oslovit prověřeného dodavatele nebo výrobce. Jen odborník totiž uživateli poradí s výběrem vhodného modelu náhradního zařízení a jeho přesné výkonové varianty, navrhne optimální regulaci celého otopného systému a zajistí montážní firmu na instalaci a následný servis. Což samozřejmě platí i při koupi nové baterie nebo střídače.

„Pokud se na vaše tepelné čerpadlo již nevztahuje záruka, můžete využít například státních dotačních programů Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light, případně speciálních akčních cen u nových tepelných čerpadel NIBE. To vám urychlí návratnost celkové investice,” dodává Radek Michálek.