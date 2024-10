Fotovoltaické elektrárny na rodinných domech nabízejí úsporu nákladů a ekologické výhody. Nesprávná instalace však může způsobit problémy. Klíčové je odborné plánování, posouzení střechy a správné vedení kabelů pro efektivní a bezpečný provoz.

Fotovoltaické elektrárny na rodinných domech jsou v současné době široce propagovaným způsobem, jak snížit náklady na energie a přispět k ochraně životního prostředí. Ačkoli technologie fotovoltaických panelů pokročila a stále se dynamicky vyvíjí, může nedostatečně odborná instalace způsobit vážné problémy.

Pro ty, kdo se rozhodnou zhostit se instalace fotovoltaické elektrárny vlastními silami, by mělo zaznít, že znalostí a dodržováním osvědčených postupů a spoluprací s kvalifikovanými odborníky se dá předejít většině běžných chyb. Zároveň lze zajistit, aby investice do solární energie byla co nejefektivnější, bezproblémová a v rámci možností trvalá.

close info Shutterstock zoom_in Návrhu střešní fotovoltaické elektrárny by měl předcházet energetický audit a technické zpracování vlastní montáže s ohledem na typ střechy a druh střešní krytiny. Důležité jsou přitom i zdánlivé detaily jako například zajištění dostatečného odvětrávání solárních panelů

Jde totiž o vysoce technologický celek, kde se nelze rozhodovat jen podle nejnižší ceny či nejsnadnější dostupnosti. Pořízení fotovoltaiky by proto mělo přijít na řadu až po širším a hlubším seznámení s technickou problematikou i souvisejícími provozními otázkami.

Plánováním vše začíná

Na začátku každé efektivní a dlouhodobě spolehlivě fungující fotovoltaické elektrárny musí být důkladné a detailní plánování a racionální návrh. Nesprávně navržený systém může mít problémy s přetížením, neefektivním uspořádáním panelů nebo nedostatečnou kapacitou pro potřeby domácnosti.

Návrhu fotovoltaiky by proto měl předcházet detailní energetický audit, který zohlední spotřebu domácnosti, orientaci a sklon střechy, potenciální stínění a další faktory. Následný profesionální návrh systému zajistí co nejefektivnější dodávky a hospodaření s energií odpovídající životnímu stylu konkrétní domácnosti.

Stav střechy

Ne na každou střechu je možné umístit fotovoltaickou elektrárnu. S tím souvisí jedna z největších chyb při instalaci solárních panelů. Tou je nedostatečné posouzení stavu střechy. Pokud střecha neunese dodatečnou váhu panelů nebo není v dobrém technickém stavu, mohou se objevit vážné problémy jako poškození krytiny, průnik vody do střešního systému nebo dokonce kolaps části střechy.

close info Shutterstock zoom_in Zdánlivě jednoduchý postup při instalaci domácí fotovoltaické elektrárny ve skutečnosti skrývá celou řadu rizikových míst, technologických postupů či rozhodnutí

„U novostaveb i rekonstrukcí je nutné brát v prvé řadě ohled na statiku střechy. Počítat se musí s váhou panelů i s takzvaným klimatickým zatížením, tedy s působením větru a sněhu. Při rekonstrukci staršího domu je proto vhodné nejprve ověřit, zda střešní konstrukce instalaci fotovoltaiky ze statického hlediska unese,“ doporučuje Petr Tureček, produktový manažer společnosti Satjam. Přetížení střechy může způsobit praskliny v konstrukci a z toho vyplývající dlouhodobé problémy a náročné opravy.

Před instalací fotovoltaické elektrárny takzvaného malého výkonu pro rodinný dům musí střechu předem zkontrolovat kvalifikovaný odborník. Jeho úkolem je zhodnotit nosnost, stav střechy a případně navrhnout potřebné opravy nebo posílení konstrukce. Starší střechy mohou vyžadovat výměnu některých prvků, zatímco poškozené střechy musí být před instalací panelů opraveny. Je také důležité zvážit souvislosti s typem střechy – například ploché střechy většinou vyžadují speciální montážní systémy, které rovnoměrně rozloží váhu panelů.

Ani kapka vody

Největším nepřítelem střechy je zatékající voda a vlhkost. Proto jedno z hlavních rizik instalace solárních panelů představuje nedostatečné utěsnění střechy kolem instalačních otvorů, což může vést k prosakování vody a následnému poškození střechy a interiéru domu. Proto se musí pečlivě utěsnit všechny průniky střechou pomocí vysoce kvalitních těsnicích materiálů.

Při vedení kabelů nejčastěji padá volba na větrací tašky, které mají dostatečně široké otvory. Ovšem větrací taška, jak už napovídá samotný název, je určená pro větrání a protažením kabelů se její větrací schopnost snižuje. Správným řešením je doplnění hadicových prostupů do střešního pláště. Tyto tašky se speciálním tvarem vytvářejí cestu střešním pláštěm i silným hadicím. Přitom zachovávají vodotěsnost i vzduchotěsnost střešního systému. Ta brání nekontrolovanému proudění vzduchu a omezuje tepelné ztráty.

Vedení kabelů

Špatné vedení kabelů je bezpečnostním rizikem, navíc může i snížit efektivitu systému. Kabely vystavené ostrým hranám, s těsnými ohyby nebo nedostatečně upevněné mohou mít poškozenou izolaci, což vede ke zkratům či sníženému výkonu systému. Poškozené kabely také zvyšují riziko požáru, což je obzvlášť nebezpečné u instalací na střechách rodinných domů.

Kabely by proto měly být vedeny tak, aby nebyly vystaveny mechanickému namáhání, tedy mimo dosah ostrých hran a s dostatečným poloměrem ohybu. Je také důležité zajistit, aby nepřišly do kontaktu s hrubými povrchy, které by mohly poškodit jejich izolaci. „V praxi jsem zaznamenal i prostupy elektrických kabelů pod zdviženou střešní taškou,“ popisuje technik ze společnosti HPI-CZ Zdeněk Štofaňak. Použití kvalitních kabelů a správných instalačních technik významně snižuje možnost poškození a zajišťuje dlouhodobou spolehlivost systému.

Ničivý rozdíl potenciálů

Další jev způsobující ztrátu výkonu solárních panelů vlivem vysokého napětí, tepla a vlhkosti se nazývá potenciálově indukovaná degradace. Může významně snížit efektivitu systému fotovoltaiky a zavinit jeho předčasné selhání. Dokáže způsobit pokles výkonu až o 30 %, což výrazně snižuje návratnost investice do solárního systému.

Instalace zařízení proti potenciálově indukované degradaci a zajištění správného větrání panelů může riziko minimalizovat. K prevenci přispívá též pravidelná údržba a kontroly. Další možností je používání panelů s technologií snižující riziko. Pomoci může také použití speciálních fólií nebo úprava konstrukce panelů. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu.)

