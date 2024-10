U fotovoltaických systémů během zimního období doporučujeme zvýšit pozornost a péči zejména o baterie, aby se minimalizovalo riziko poškození nízkým napětím, zvláště když se solární výroba v zimě výrazně sníží. U každého výrobce jsou možnosti a postupy různé.

Obecně ale platí, že byste měli pravidelně kontrolovat stav nabití a v případě potřeby baterii dobíjejte. Střídač a řídicí modul baterií mají nastavené automatické ochrany (např. minimální úroveň vybití). Tyto hodnoty jsou ale nastavené na velmi nízké hodnoty, a když bude baterie na těchto hodnotách v zimě dlouhou dobu, může dojít ke zkrácení její životnosti nebo k jejímu poškození.

Zimní režim solární elektrárny

Jednotliví výrobci mají různé postupy, jak toho docílit v zásadě automaticky. V jejich aplikacích lze na toto nastavit speciální režim, kde si můžete nadefinovat, aby se začala baterie sama nabíjet v konkrétním čase ze sítě. Nebo se dá upravit (zvýšit) úroveň vybití, pod kterou se baterie nedostane - to je v zimním čase výhodné, například pokud dojde k výpadku ze sítě a v baterii zůstane vždy energie pro režim zálohy proti výpadku.

Jak si nevybít baterku ve FVE v zimě a nezničit ji

Zdroj: Youtube

Doporučení odborníka

„V zimním období rozhodně doporučujeme pravidelně, například jednou za dva až tři týdny, baterii plně dobít. Za zmínku ještě stojí správná teplota. Naše společnost Woltair samozřejmě pro produkty ze svého portfolia zasílá klientům před zimou upozornění s návody a možnostmi, jak se o baterie starat,“ radí Lukáš Papež, expert na fotovoltaiku.

Optimální teplota

Baterie by měly být skladovány a používány v prostoru s optimální teplotou, ideálně mezi 10 a 25 °C. V mrazivém počasí může teplota pod 0 °C výrazně snížit kapacitu baterie, což může vést k jejímu rychlejšímu opotřebení nebo poškození.

„Pokud je to možné, umístěte baterii do zatepleného prostoru nebo použijte izolaci. Jsou i baterie, které mají v sobě ohřev a můžou být instalovány do prostor, kde je teplota nižší. Například Woltair má takové baterie ve svém portfoliu, nevýhodou ale je, že režim ohřevu baterie pro její ochranu samozřejmě spotřebovává elektřinu,“ objasňuje Lukáš Papež ze společnosti Woltair.

Panely bez sněhu

V zimě se mohou solární panely snadno pokrýt sněhem, námrazou nebo ledem, což výrazně snižuje jejich schopnost generovat energii. Čisté panely jsou zásadní pro zachování efektivity solární elektrárny, protože i malá vrstva sněhu nebo ledu může způsobit pokles výkonu. Sníh je nutné z panelů odstraňovat jemně, aby nedošlo k jejich poškození.