Jak naložit se starou technickou budovou, která už dosloužila? Zbourat, nebo jí vdechnout nový život? Návrh dvojice mladých architektů počítá s druhou možností a opuštěnou kotelnu proměňuje v komunitní centrum.

Budova v západočeském Staňkově vznikla při stavbě sídliště okolo roku 1975. Původně sloužila jako kotelna na tuhá paliva, později byla přebudována na plynovou kotelnu a bývalé sklady uhlí se využívaly jako skladovací plochy. Svou funkci ale už mnoho let neplní a za uzavřenými plechovými vraty se ukrývají pouze pozůstatky technického vybavení.

Základní konstrukce stavby je ale v dobrém stavu a po modernizaci by mohla sloužit zcela novému účelu. Jan Kalivoda a Vojtěch Kaas ze studia PROGRES architekti ji ve svém návrhu proměňují v multifunkční komunitní centrum, které by zdejším obyvatelům nabídlo pestrou škálu aktivit.

Ideální poloha

Velkou předností bývalé kotelny je poloha – nachází se totiž uprostřed sídliště. Přímo se tak nabízí proměna v lokální společenské centrum, které by podpořilo rozvoj i celkové oživení místa. Víceúčelový prostor o rozloze 525 m2 proto zahrnuje sportovní, relaxační i společenské aktivity, a umožňuje tak celodenní provoz, který pokryje potřeby různých skupin obyvatel včetně dětí a seniorů.

Volnočasový prostor reprezentuje komunitní centrum s možností variabilního využití hlavního sálu. V něm by se nacházela boulderová stěna, mohl by sloužit jako mateřské centrum a cvičební sál, poskytl by také prostor pro přednášky a promítání filmů. Druhou funkční částí je restaurace s bowlingovou dráhou a v posledním modernizovaném prostoru by vznikla relaxační část se saunou.

Nové uspořádání

Zcela odlišné využití stávající budovy se neobejde bez změny prostorového uspořádání, nicméně nová koncepce vyžaduje minimum úprav. Pokud by na záměr došlo, z původního objektu by se očistily na nosnou část obvodové stěny, podlahy a stropy a odstranily zbylé příčky.

Návrh počítá s vložením nezávislé lehké konstrukce opláštěné borovými překližkovými deskami, která by obsahovala veškeré potřebné zázemí pro celkový provoz. Zároveň by vestavba vymezila tři základní prostory komunitního centra a jakožto moderní prvek vytvořila kontrast s prostorem staré průmyslové budovy.

Samostatně i jako celek

Do prostoru bývalého uhelného skladu je umístěna restaurace a původní zdi jsou osazeny velkými prosklenými plochami, na něž navazuje venkovní zahrádka. Bowlingová dráha se nachází v zadní části, aby se oba provozy vzájemně nerušily.

Volnočasový sál s boulderovou stěnou a dětským koutkem umisťuje návrh do nižšího objektu, který je zapuštěn pod úroveň terénu. Počítá také se samostatným vstupem, který vede přímo do sálu, šaten a technického zázemí, uvnitř je dveřmi propojen s restaurací.

V nejvyšším patře se nachází sauna, jejíž součástí je odpočívárna nabízející soukromí a prostor pro relaxaci. Všechny části komunitního centra jsou navrženy tak, aby mohly fungovat jako jeden celek, ale zároveň i samostatně jako nezávislé provozy, které se mohou přizpůsobit potřebám místních obyvatel.

PROGRES architekti - Studio PROGRES architekti založili Jan Kalivoda a Vojtěch Kaas v roce 2006. Věnují se architektuře, malému urbanismu, individuálním stavbám, krajinářským úpravám, průmyslovému designu i výstavnictví. Vítají nestandardní zadání a práci na veřejných stavbách a prostorech. https://www.progresarchitekti.cz

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 2/2024.

Zdroj: Jana Matoušková, Dům&Zahrada