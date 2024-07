Na českém realitním trhu se objevil nový šmejdský fenomén. Vykupování podílů na nemovitostech se snahou o ovládnutí nemovitosti celé pomocí nekalých praktik a jejich rychlé přeprodání, takzvané flipování. Pro majitele nemovitostí, na nichž vznikly třeba dědictvím podíly, se jedná o reálnou hrozbu.

„Princip této nové praktiky je jednoduchý. Jakmile šmejdi zjistí, že na nějaké nemovitosti vznikl spoluvlastnický podíl, osloví spoluvlastníky s žádostí o rychlé odkoupení. Na tom není obecně nic špatného. Nekalou se praktika stává, když útočí na staré nebo nezkušené vlastníky, kupují od nich nemovitosti hluboce pod cenou a pak je prodávají s obrovským ziskem,“ říká Martin Ladyr, zakladatel a majitel realitní společnosti SWORP.

Na skupování nemovitostních podílů se zaměřují firmy, jejichž cílem je podíl levně koupit a pak rychle, co nejdráž a bez morálních zábran prodat. Dochází dokonce ke školení nových a nových takovýchto nemovitostních podnikavců ve speciálních kurzech, kde se vyučují různé taktiky a strategie, jak maximálně zneužít mezery v legislativě a psychologii ostatních spoluvlastníků.

Tento jev tak získává stále větší rozsah a stává se opravdovým celospolečenským problémem, který negativně ovlivňuje důvěru ve spravedlivé fungování trhu s nemovitostmi.

Galerka v kravatách

„Reálný je třeba případ, kdy společnost koupila podíl na nemovitosti a poté oznámila ostatním spoluvlastníkům, že si přeje zrušit spoluvlastnictví a navrhla odkup jejich podílů, a to zhruba za čtvrtinu ceny, než kolik činila cena podílu,“ říká advokátka Iveta Klimešová, která poškozené v takovýchto kauzách zastupuje.

Podle jejích slov se jedná o častý scénář, kdy se firmy snaží zneužít neinformovanosti nebo zoufalství spoluvlastníků a získat jejich podíly za výrazně nižší cenu, než je tržní hodnota. Tento neetický postup může vést k tomu, že spoluvlastníci, často starší lidé nebo rodiny s dětmi, přijdou o své domovy nebo investice, na které pracovali celý život.

Nový fenomén. Na trhu s byty a domy řádí nemovitostní „šmejdi“

Nástroje vydírání

Pokud spoluvlastníci na takový návrh nepřistoupí, šmejdská firma je pak například vyzývá, aby jí umožnili užívání nemovitosti. V některých případech vyžaduje pronájem domu třetí osobě, nebo do nemovitosti dokonce proti vůli ostatních nastěhuje nepřizpůsobivé osoby. Tímto způsobem vytvářejí tlak na spoluvlastníky, aby jim situaci co nejvíce znepříjemnili.

Výjimkou nejsou ani žaloby, které firmy podávají s cílem získat všechny zbývající podíly do svého vlastnictví. Tyto žaloby mohou být vedeny dlouhodobě a nákladně, což mnoho spoluvlastníků odradí a raději podíl prodají za nevýhodných podmínek, než by se zapletli do zdlouhavých právních sporů.

Draze prodat, levně koupit

Cílem tlaku na ostatní spoluvlastníky je jejich donucení k odkupu podílu spekulanta za neadekvátně vyšší cenu, než za kterou ji pořídil, nebo naopak k prodeji celé nemovitosti spekulantovi za cenu výrazně nižší, než je aktuální tržní cena. Tento proces nejenže poškozuje jednotlivé spoluvlastníky, ale narušuje i důvěru ve spravedlivé fungování trhu s nemovitostmi a vytváří negativní dopad na celé společenství. Lidé se pak obávají investovat do nemovitostí nebo se stávají obezřetnějšími, což může mít dopad na celkový ekonomický růst a stabilitu trhu.

Společně proti šmejdům

Tento problém se postupně stává stále více viditelným a zasahuje do životů mnoha lidí, kteří se ocitají v bezvýchodných situacích. Advokátka Iveta Klimešová apeluje na zvýšení povědomí o těchto praktikách a potřebu legislativních změn, které by ochránily spoluvlastníky před nekalými praktikami spekulantů. Podle ní je klíčové, aby se lidé spojili a bránili svá práva, jinak bude tento fenomén pokračovat a ještě více se rozšíří.

Klimešová také zdůrazňuje nutnost spolupráce mezi právníky, politiky a veřejností k vytvoření efektivních řešení a preventivních opatření proti těmto nekalým praktikám. Je třeba vytvořit právní rámec, který by jasně definoval a trestal takové chování, aby bylo chráněno právo na spravedlivé vlastnictví a obchod s nemovitostmi.

close info Filip Albert / Shutterstock zoom_in Chalupa ve Štěchovicích

Na vině je legislativa

„Na celý tento problém zadělala legislativní novelizace, která zrušila povinnost předkupního práva pro spoluvlastníky nemovitosti. Tím byly dány podíly všanc podnikavcům, kteří nemusí mít čisté úmysly a praktiky,“ říká Martin Ladyr ze SWORP. „Je důležité, aby se majitelé podílů chránili a byli si vědomi svých práv. V případě, že se setkají s podobnými praktikami, měli by zvážit konzultaci s právním zástupcem, aby ochránili své zájmy.“