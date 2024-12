Manželé se v obci nedaleko Prahy rozhodli pro modernizaci svého domu z 90. let minulého století. S pomocí architektky Ivety Langerové provedli rozšíření a úpravy, které reflektují současné trendy v architektuře a bydlení.

Obec na okraji Prahy se mezi prvními v 90. letech rozrostla o satelitní zástavbu katalogových domů. V jednom z nich už více než dvacet let žijí manželé se dvěma dětmi. Jak děti odrůstaly, domek byl čím dál těsnější, takže rodiče začali přemýšlet, zda by šel trochu rozšířit. Navíc se mezitím změnil přístup k architektuře a bydlení a majitelé cítili, že by jejich domu slušela modernizace a další úpravy, které současné domy běžně mají.

close info Roman Mlejnek zoom_in Prosklená stěna nahradila původní malá okna a úzké dveře, takže to působí, jako by obývací pokoj přecházel do zahrady

Pro pomoc se obrátili na architektku Ivetu Langerovou, jejíž práci předem znali a líbila se jim. „Majitelé přesně věděli, co chtějí. Toužili po vlastní prostorné ložnici, větším vstupním prostoru, spojení kuchyně s obývákem a vzdušnějším kontaktu interiéru se zahradou,“ shrnuje architektka začátek spolupráce. Od věci nebylo ani srovnání oblin čelní zdi, tolik oblíbených v době stavby domu. „Zaoblené rizality byly znakem období podnikatelského baroka, dnes působí poněkud zastarale, navíc ubírají cenný prostor v interiéru,“ poznamenává Iveta Langerová.

Plány v mezích

Přes velké vize se architektka s rekonstrukcí nemohla úplně rozmáchnout, protože pozemky v podobných lokalitách nepatří k největším a stále je třeba dodržovat povinné odstupy, takže si musela vystačit se stávajícím půdorysem domu a garáže, která mimochodem neměla základy. Kvůli nedostatečnému prostoru bylo třeba nutné z protipožárních důvodů opatřit fasádu k sousedovi vláknocementovými deskami.

close info Roman Mlejnek zoom_in Majitelé chtěli propojit kuchyň a jídelnu s obývacím pokojem, ale zároveň si přáli zachovat co nejvíce z původní kuchyňské linky. Dělicí stěna se proto zbourala jen v horní části nad skřínkami a ze strany obýváku ji doplnilo barové sezení

Dům se sice nerekonstruoval celý, přesto se změny nedotkly pouze obálky, ale promítly se také do interiéru. To byla pro architektku výzva. „Majitelé mají vybavení svého domu rádi a z časových i finančních důvodů nechtěli renovovat dům kompletně, takže bylo nutné pro nové části najít styl, který si sedne s původními prvky,“ vysvětluje architektka, proč musela svoje představy uskromnit. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu.)

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v lednovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 19. prosince 2024.