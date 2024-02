Ceny nemovitostí i pronájmů jsou dnes extrémně vysoké. Žít ve vlastním domě či bytě bez hypotéky je tak téměř nemožné. Proto narůstá zájem o levnější způsoby bydlení. Zejména u svobodných osob, mladých rodin a milovníků přírody se stalo populární alternativní bydlení – například maringotka.

Jako alternativní bydlení se označuje vše, co se vymyká tradičnímu životu v rodinném domě nebo bytě. Možností je nespočet – od chaty přes obytný kontejner, mobilní dům, tiny house až po hausbót či maringotku. Alternativní způsob bydlení je úzce spjat se specifickým životním stylem. Dává svobodu a nezávislost. Ve srovnání s tradičním bydlením je navíc šetrnější k životnímu prostředí. Vyhledávají ho také lidé, kteří touží cestovat nebo žít blízko přírody.

Na návštěvě v maringotce

Netradiční životní styl oslovil i Tomáše Milona. „O životě v maringotce jsem začal uvažovat před 7 lety. Hledal jsem místo, kam bych mohl vždy po práci z Prahy utéct,“ vysvětluje. Nejprve koupil pozemek u Českého středohoří. Od provozovatelů pouťových atrakcí pak za 50 000 Kč sehnal vyřazenou maringotku, kterou se rozhodl vlastnoručně zrekonstruovat.

Jak se žije v maringotce?

Zdroj: Youtube

Rekonstrukce jako zábava

„Baví mě samotný proces renovace, při kterém si vyčistím hlavu. Obtížnější je najít na to čas. Rekonstrukci jsem se začal plně věnovat během covidu. Letos bych rád dokončil základní úpravy. A už mám další plány! Chtěl bych zajistit přívod vody a maringotku rozšířit o přístavbu s koupelnou,“ prozrazuje Tomáš Milon, který svůj život v maringotce dokumentuje na instagramovém profilu Za dědinou.

Renovace začíná střechou

Co všechno vlastně rekonstrukce maringotky a podobných příbytků obnáší? V první řadě je důležité opravit střešní krytinu. Na plechovou střechu maringotky majitel použil antikorozní vodou ředitelnou barvu Balakryl Metal 2v1, která spojuje vlastnosti základního i vrchního nátěru.

Střechu ochrání před korozí i povětrnostními vlivy, a prodlouží tak její životnost. Barva se nanáší neředěná na povrch očištěný od rzi, nepřilnavých nátěrů a jiných nečistot. Pro dosažení nejvyšší antikorozní ochrany doporučujeme aplikovat 2-3 vrstvy s odstupem 4 hodin.

warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Bavilo by vás bydlet v maringotce? close info Balakryl Maringotka Za dědinou v Českém středohoří. Ano, ale záleželo by na konkrétním umístění a vybavenosti maringotky. • 0% Ano, ale záleželo by na konkrétním umístění a vybavenosti maringotky. Ano, ale pouze v období letní rekreace. • 0% Ano, ale pouze v období letní rekreace. Nebavilo, potřebuji k životu větší prostor a pevné zdi a základy. • 0% Nebavilo, potřebuji k životu větší prostor a pevné zdi a základy. Hlasovalo: 0

Maringotka v novém kabátu

V dalším kroku bylo potřeba natřít dřevěnou fasádu maringotky. Majitel nejprve odstranil starý nátěr pomocí elektrické brusky. Na hůře dostupná místa použil brusnou houbu. Dále dřevo natřel univerzální krycí barvou Balakryl UNI, která je určena k vnitřním i venkovním nátěrům. „Barvu je potřeba před aplikací důkladně promíchat. Nanesl jsem ji ve 2 vrstvách s odstupem asi 2 hodin. Skvěle kryje a dobře se s ní pracuje,“ dodává Tomáš Milon.

close info Balakryl zoom_in Broušení dřevěné stěny od starých nátěrů

Nezapomeňte na terasu

Důležitou úlohu každého alternativního bydlení hraje venkovní prostředí, kde majitelé tráví velkou část svého času. Chybět by proto neměla terasa s posezením, gril, záhonky nebo houpací síť. Tomáš Milon před vchodem do maringotky vybudoval dřevěnou terasu, kterou ošetřil olejem Bondex Elite na bázi přírodních složek. Olej zvýrazní kresbu dřeva a poskytne mu ochranu proti povětrnostním vlivům, slunečnímu záření i popraskání.

close info Balakryl zoom_in Maringotka je malá, ale útulná

Malá, ale útulná

Interiér maringotky je co do velikosti skromný, ale o to útulnější! Majitel zvolil kombinaci venkovského stylu s nádechem Skandinávie. Uprostřed maringotky stojí jídelní stůl, který lze za pěkného počasí vynést na terasu. Na levé straně se nachází kuchyňský kout s lednicí a elektrickým vařičem.

Na protilehlé straně je vyvýšená postel s úložným prostorem. Podlaha je natřena bezbarvým polyuretanovým lakem, který vytvořil ochranný, protiskluzový a snadno čistitelný film, což se při častém přecházení ven a dovnitř hodí.

Zdroj: Za dědinou, ireceptar.cz