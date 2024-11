Důvodem k rekonstrukci bytu nebo domu je nejen nevyhovující stav starší nemovitosti, ale také drahý provoz domácnosti v důsledku vysokých tepelných ztrát. Jde o náročný a nákladný proces, který ale z dlouhodobého hlediska bývá tím nejefektivnějším řešením. Rekonstrukci je třeba řádně promyslet.

Se stavbou a investicemi do bydlení je to jako s každou jinou dlouhodobou investicí – výhody se projeví hlavně v delším horizontu. Můžete okamžitě ušetřit na materiálu i vybavení, ovšem téměř bez výjimky na úkor kvality. Částečně ušetřit lze pak v jistých případech stavbou svépomocí.

Nicméně je třeba velmi dobře zvážit rizika, kde a v kterých oblastech lze takto uvažovat a kde je nutné vyhledat odborníka, abychom se v budoucnu vyvarovali případným problémům a následným vícenákladům na opravy. Již při plánování rekonstrukce je ideální nejprve zhodnotit celkový technický stav bytu.

Přizvěte si k tomu odborníka, ať už půjde o projektanta, architekta, nebo alespoň rekonstrukční firmu. Stoprocentně platí, že právně provedená analýza aktuálního stavu nemovitosti odhalí, jak finančně náročná rekonstrukce bude.

U střechy šetřete na správných místech

Při plánování nové střechy a kalkulaci nákladů se rozhodně nevyplatí šetřit na kvalitě materiálů. U střechy je klíčová správná a optimální skladba, její nevhodné provedení může do budoucna vést k závažným problémům, které zhorší komfort bydlení a negativně se podepíšou na životnosti střechy.

„Spousta lidí projekt střechy optimalizuje na co nejnižší cenu a šetří na použitých materiálech. Taková střecha pak sice plní svůj účel, nezatéká pod ní, nebude ale mít patřičné parametry a neposkytne očekávaný komfort bydlení. Pokud například majitel chce mít v podkrovním bytě dobré tepelné a akustické podmínky bez ohledu na roční období, musí mít tepelná izolace ve střeše kromě tepelně technických parametrů i správné akustické parametry,“ vysvětluje Ing. Petr Tureček ze společnosti SATJAM.

Pokud tedy potřebujete na střeše ušetřit, zvolte kvalitní materiály, které jsou ekonomické ze své podstaty. Příkladem jsou lehké krytiny, mezi něž patří například populární plech.

„Plechová krytina je ve srovnání s jinými materiály velmi lehká a krov tolik nezatěžuje. Díky menšímu zatížení jsou na konstrukci krovu kladeny nižší nároky. Majiteli to tak přináší možnost snížit náklady na realizaci střechy, aniž by musel ustupovat z požadavků na její provedení,“ vysvětluje Ing. Petr Tureček. V rámci rekonstrukce to tak přináší možnost střechu opravit, aniž by se musela celá její konstrukce kompletně předělávat.



Jak jsme rekonstruovali dům:

Zdroj: Youtube

Investujte do kvalitních oken

Kompletní rekonstrukce domu se obvykle neobejde bez výměny oken, od nichž obvykle požadujeme omezení úniku tepla a úsporu za vytápění. Prvotním ukazatelem schopností oken izolovat teplo je tak zvaný součinitel prostupu tepla oknem (Uw), který je definuje číselně.

„Důležité je dát pozor na to, zda je tento koeficient uváděný skutečně za celé okno. Někdy se uvádí jen hodnota prostupu tepla zasklením, ta ale nebere v úvahu tepelněizolační možnosti profilu, z něhož je okno vyrobeno,“ doporučuje Ing. Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů společnosti VEKRA.

„Ověřili jsme si, že i když se okna papírově prokazují stejnými vlastnostmi, je mezi nimi velký rozdíl. To se týká životnosti, ovládání, ale hlavně úspory energie – investice do kvalitních oken se podle našich propočtů vrátí asi za osm let,“ doplňuje Ing. Milena Tomčíková.

Pro co nejvyšší úsporu energie je kromě konstrukce okna samotného stejně důležitá i jeho správná montáž. Ani to sebekvalitnější okno neplní správně svoji izolační funkci, pokud je špatně namontované.

Větrejte efektivně

Výměnou oken a zaizolováním stavby se dům utěsní a teplo zůstane pěkně doma. Zároveň to ale znamená, že z interiéru nemůže samovolně odcházet vlhkost a vydýchaný vzduch, a proto je nutné vzít při rekonstrukci v úvahu i jeho efektivní odvětrání. Pouhým otevřením oken totiž z místnosti vypouštíte spolu se vzduchem také cenné teplo.

„Součástí kompletní rekonstrukce by proto měla být také instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, které tepelné ztráty větráním dokáže snížit. U budov se vzduchotěsnými plášti má řízené větrání s rekuperací tepla až 95% účinnost, a lze tak ušetřit až 50 % nákladů na vstupní energie,“ vysvětluje Ing. Roman Šubrt, obchodně technický zástupce společnosti Zehnder.

Vzduch i teplo

Systém řízeného větrání s rekuperací tepla zabezpečuje nepřetržitou výměnu a přívod čerstvého venkovního vzduchu, přičemž ten je v zimě odváděným vzduchem ohříván, a v létě naopak odpadním chladnějším vzduchem ochlazován. Díky tomu navíc ušetříte za vytápění a klimatizaci.

„Pokud tak například vzduch vstupuje do větrací jednotky s teplotou 0 °C a teplota v interiéru je pouze 20 °C, výměník tepla s využitím vnitřní teploty zajistí, že do domu vstupuje vzduch o teplotě 18 °C. Topný systém pak bude dotápět pouze zbylý rozdíl. Využitím rekuperace se zároveň výrazně zkrátí topná sezóna,“ dodává Ing. Roman Šubrt.

Díky řízenému větrání s rekuperací tepla a chladu však lze vyměnit vydýchaný vnitřní vzduch tím venkovním, a přitom odpadním teplejším vzduchem snížit teplotu toho přiváděného. Stejně, avšak v opačném gardu, to samozřejmě funguje i v létě.