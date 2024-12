Tahle rekonstrukce starého domu s unikátním výhledem na šumavskou přírodu se opravdu povedla

close info Petr Polák Studio

Marcela Škardová 6. 12. 2024 clock 3 minuty gallery video

Starý dům z 19. století se nedávno dočkal rekonstrukce rekonstrukce. Není to překlep, architekti vstoupili do hry v době, kdy majitel objektu už začal se změnami a po svém. Co se jim podařilo zachránit a co změnili?

