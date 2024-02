Chtěli byste chalupu, ale nemáte na ni? Inspirujte se tímto výjimečným nápadem, který chátrající trafostanici v Lipnici nad Sázavou proměnil v mini domeček. S hradem za zády. Láká k prozkoumání, třeba na víkend, a vybízí k následování, možná na celý život.

Jak si pořídit v dnešní době nemovitost? Odpověď na tuto otázku je za miliony, které má málokdo. Ale koupit si něco malého, co se dá předělat na regulérní víkendový domeček, aniž byste se finančně zruinovali, už stojí za zvážení. Seznamte se s originálním projektem konverze trafostanice v Lipnici nad Sázavou, která patří mezi finalisty soutěže Interiér roku 2022 v kategorie Nízkonákladové bydlení. Je opravdu výjimečná.

Výjimečný je rovněž náš architekt a designér, dnes už legenda Jiří Pelcl, který nerad navrhuje výjimečné a drahé věci. Tento podcast byste si neměli nechat ujít:

https://www.youtube.com/watch?v=7j9mKERtGtk

Zdroj: Youtube

Náklady? Vše pod milion

Trávit víkendy se dá různě, můžete vyrazit do hotelu, pronajmout si tradiční chalupu nebo zkusit něco menšího. Či dokonce velmi minimalistického. Bývalá trafostanice v Lipnici nad Sázavou je unikátním příkladem netradičně proměněného mini prostoru o užitné ploše 10 m², z nějž je výhled i na lipnický hrad. Náklady na samotný objekt a na rekonstrukci se dostaly pod milion korun.

Ale duch místa je nevyčíslitelný. Trafostanice byla postavená v roce 1913. Dost možná kolem ní chodil i slavný spisovatel Jaroslav Hašek, autor nesmrtelného Dobrého vojáka Švejka, který v Lipnici strávil poslední léta svého života.

close info Jiří Rokoský zoom_in Kdybyste si v trafačce lehli na zem, uvidíte přesně tohle - za hlavou máte kuchyňskou linku, nad sebou industry svítidla a před sebou úložný prostor v podobě schodů vedoucích do mini ložnice

Geniální zmrtvýchvstání

Starou vysloužilou trafostanici původně čekal jiný konec, chátrala více než půl století a vypadalo to na její demolici. Díky nápadu Jiřího Rokoského udělat z ní ekologický i ekonomicky udržitelný mini domeček se však vrátila do života se vší parádou. Jiří Rokoský společně s dalšími nadšenci ji proměnil v „chaloupku“, kterou si na víkend či i na delší čas může pronajmout každý. Vysvětluje: „Výnosy z pronájmu slouží k úhradě nákladů na rekonstrukci. Výnosy, které náklady převýší, budou využity na záchranu další podobné stavby“.

10 m² uvnitř, 4 m² na terase

V rámci užitné plochy 10 m² se přesto vešlo vše potřebné. Dole jde o kuchyni, „prostor“ suplující jídelnu, a rovněž je tu koupelna včetně sprchy. „I přesto, že mohl být použit splachovací záchod, byl za účelem snížení spotřeby vody a produkce odpadu užit záchod kompostovací,“ říká autor návrhu. A do patra, kde je ložnička jako dlaň, ale také výstup na terasu (ta má 4 m²), se dostanete po schodech, fungují i jako úložné prostory.

close info Jiří Rokoský zoom_in Originální rekonstrukce proměnila trafostanici v Lipnici nad Sázavou na mini domeček k bydlení. Má 10 m²

Co vás bude bavit

Trafostanice, lidově zvaná „trafajda“, má zase bílou fasádu, stejně jako dříve. Ale uvnitř je úplně jiná. Nicméně přední vstupní dveře uvidíte i dnes, okna jsou zrenovovaná, přibylo jen francouzské okno umožňující výstup na terasu.

„V objektu naleznete spoustu malých detailů odkazujících na původní funkci, ale i současné technologie jako například stahovací promítací plátno a projektor s audiosoustavou.“ Hodně unikátních detailů řešili autoři projektu sami. Mimo jiné vzali do hry část vodovodního potrubí, stačí otočit kohoutkem a bude svítit orientační žárovka u schodů. Nebo u vstupu do domečku zatáhnout za páku na ovládacím panelu a rozsvítí se industriální osvětlení. Ostatně kdo chce, ten si to může zkusit sám.

warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Zvažujete rekonstrukci? Ano, rádi bychom se do ní pustili ještě letos. • 5 Ano, rádi bychom se do ní pustili ještě letos. Ano, ale až výhledově. • 5 Ano, ale až výhledově. Ne, nemám co rekonstruovat. • 5 Ne, nemám co rekonstruovat. Hlasovalo: 15

Seznamte se: Interiér roku

Soutěž Interiér roku, kterou pořádá Institut bytového designu, každoročně oceňuje výjimečné soukromé i veřejné interiéry navržené českými a slovenskými architekty. Do devátého ročníku soutěže mohou designéři a architekti přihlašovat své nově realizované projekty do 28. 2. 2024. Vítězové devátého ročníku soutěže budou vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení Living forum, který proběhne 14. května 2024 v pražském DOXu. Více se dozvíte na www.interierroku.cz. Časopis a webové stránky DŮM&ZAHRADA jsou mediálním partnerem soutěže.

Zdroj: Interiér roku, Trafajda, RFF