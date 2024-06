Řízené větrání s rekuperací v posledních letech nabývá na popularitě. Využití nachází zejména u novostaveb s nízkou energetickou náročností. Jak to ale bývá, nový trend s sebou nese i spoustu nepodložených informací. A jaké jsou ty čtyři nejčastější mýty o rekuperaci?

Rekuperační jednotky bývají často součástí pasivních a nízkoenergetických staveb, protože výrazně přispívají k úsporám na energiích. „Rekuperační jednotka slouží k výměně vzduchu mezi interiérem a exteriérem, bez nutnosti větrání okny. Čerstvý vzduch je ohříván ve výměníku tepla vzduchem, který odchází z domu ven,“ vysvětluje Jakub Archalous ze společnosti V-systém elektro, Saint-Gobain.

V poslední době se ale v souvislosti s touto technologií objevuje celá řada nepravdivých mýtů – říká se, že s rekuperací doma nemůžeme větrat nebo že technologie vydává příliš mnoho hluku.

Mýtus 1: Jediným účelem rekuperace je energetická úspora

Není pravda, že by rekuperační jednotka byla investicí plnící jediný účel. Kromě energetických úspor slouží také k zachycování prachových, případně i pylových částic, čímž vytváří lepší prostředí například pro alergiky. „Rekuperace zároveň účinně zbavuje dům vydýchaného vzduchu, zápachu a nadměrné vlhkosti,“ dodává odborník z V-systému.

Rekuperace je hlavně o komfortu, až pak o úsporách

Zdroj: Youtube

Mýtus 2: V domácnostech s rekuperací se nesmí větrat

Pravděpodobně největším uměle vytvořeným „strašákem“ je v souvislosti s rekuperačními jednotkami nemožnost větrání. „Lidé mají mnohdy za to, že v domech s rekuperační jednotkou vůbec nesmí otevírat okno. To je ale nesmysl. Čerstvý vzduch se do interiéru dostane i bez větrání, to ale neznamená, že se větrat nesmí,“ říká Jakub Archalous.

Chcete-li se nadechnout jarních vůní zvenčí nebo pozorovat dění na ulici, je to zcela v pořádku. „Otevřením oken samozřejmě může ven unikat teplo, které bychom bývali ušetřili, jinak ale rekuperaci nijak neškodí,“ upřesňuje odborník z V-systému.

Mýtus 3: Rekuperační jednotka je hlučná

Velké obavy panují před pořízením rekuperační jednotky také ohledně možné hlučnosti. „V zásadě platí, že hluk pronikající do místnosti otevřeným oknem bývá vždy horší než hluk vydávaný rekuperační jednotkou,“ vysvětluje Jakub Archalous. Pokud jednotku umístíme do technické místnosti a máme správně navržené rozvody vzduchu s tlumiči hluku, je jednotka prakticky neslyšitelná.

Mýtus 4: Rekuperace naruší design interiéru

Ti esteticky založenější z nás se mohou obávat, že přítomnost rekuperační jednotky v domě naruší design celého interiéru. Rekuperace však není nepřehlédnutelný nevkusný stroj, jak si mnozí možná představují. „Nevkusná navíc nemusí být ani vyústka v jednotlivých místnostech. Vyrábí se v mnoha barevných odstínech, tvarech a materiálech, takže si můžeme zvolit takovou, která s naším interiérem ladí,“ říká odborník z V-systému.

Zdroj: thisoldhouse.com, attainablehome.com