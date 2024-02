Nový materiál resysta splňuje nejnáročnější požadavky na udržitelnost. Pro výrobu je využíván odpad z potravinářského průmyslu, konkrétně slupky od rýže, které běžně nemají další využití. Resysta jich obsahuje 60 %, k nim se přidá 22 % kamenných solí a 18 % minerálního oleje. Vznikne tak mimořádně odolný a 100 % recyklovatelný materiál, který má příjemný vzhled dřeva.

Sázka na odolnost

Významnou výhodou tohoto materiálu je odolnost, která udrží příjemný vzhled dřeva po desítky let bez údržby. Hodí se tak například na výrobu zahradních plotů, nábytku nebo venkovních kuchyní. Materiál je možné pořídit v podobě tzv. UPB desek (Universal Performance Boards) různých velikostí a odstínů. Svým vzhledem dokáže resysta výborně zastoupit drahé tropické dřevo, jako je teak, mahagon, bangkirai nebo sibiřský modřín. A navíc vypadá pořád stejně i po čtyřiceti letech bez nátěru.

Voda opravdu nevadí

Resysta se uplatňuje tam, kde je vyžadována mimořádná odolnost a dřevo nebo dřevoplast zde dlouhodobě neobstojí, tedy například pro zahradní nábytek, fasády domů nebo dokonce pro loďařský průmysl. Zajímavým uplatněním může být výroba terasových prken, oken, interiérových prvků nebo třeba městského mobiliáře.

Resysta se uplatňuje tam, kde je vyžadována mimořádná odolnost a dřevo nebo dřevoplast zde dlouhodobě neobstojí

Jednou z klíčových předností je totiž extrémní odolnost proti vlhkosti. Voda se do resysty nevsakuje, výrobky nebobtnají, materiál nijak neovlivňuje voda ani vlhké počasí. Do vody jej můžete klidně vložit a nainstalovat bez nebezpečí, že by hnil nebo chátral. Bez obav můžete sestavit třeba podlahu z palubek u bazénu a desítky let zůstane zcela nepoškozena.

„V západní Evropě se resysta už celkem běžně používá ve stavebnictví, například na fasádách a terasách. Časté je využití v segmentu wellness a spa díky mimořádné odolnosti vůči vodě. Další logické uplatnění nachází na zahradách, kde je nábytek v létě vystaven slunci a dešti,“ vysvětluje Petr Vach ze společnosti Limany, která materiál do Česka dováží.

Stálobarevnost a snadné opracování

Další výhodou je tohoto materiálu je odolnost vůči UV záření, takže produkty nevyblednou a není třeba je natírat. Očista je možná například parním čištěním. Náklady na zajištění trvale krásné fasády nebo terasy jsou tak minimální. Právě tato bezúdržbovost v kombinaci s dlouhověkostí dělají z resysty zajímavý materiál i po ekonomické stránce. K opracování materiálu postačí běžně dostupné dřevoobráběcích stroje a nářadí. Při tepelné zpracování je navíc možné s tímto materiálem pracovat podobně jako s plastem a způsoby využití se tak dále rozšiřují.

Použij slupky, zachráníš stromy

Během výroby resysty nemusí být pokácen jediný strom a použitím tohoto materiálu můžete přispět k ochraně deštných pralesů, které představují zelené plíce planety a jsou nepostradatelné pro udržení stálého klimatu. Podle sdělení výrobce jsou veškeré výrobky z resysty (včetně odřezků, brusného prachu či demontovaného materiálu) 100% recyklovatelné. Jsou jednoduše rozřezány a vráceny do výrobního procesu. Starý produkt z resysty se tak vždy může stát novým produktem.

Příklady použití materiálu Resysta - fasády budov

Co byste o materiálu resysta měli vědět

Trvale vodotěsný a odolný proti povětrnostním vlivům – může být instalován i ve vodě

Odolný vůči soli a chlorové vodě

Trvale odolný proti UV záření – nevybledne

Protiskluzový – ideální pro paluby lodí a terasy

Netvoří se třísky a netrhá se

Odolný proti tvorbě plísní a hub

Odolný proti termitům a jiným škůdcům

Tepelně tvarovatelný

Snadná instalace

Snadná údržba

Některé výrobky splňují velmi vysoké třídy požární ochrany – certifikace IMO

Je udržitelný a recyklovatelný

Kolik za to zaplatíte?

Psát o ekonomické výhodnosti a nesdělit žádné cenové údaje by nemělo smysl. Zeptali jsme se tedy distributora na českém trhu, zástupců společnosti Limany s.r.o., která je od roku 2015 oficiálním obchodním zastoupením firmy Resysta International. Spolupracuje s českými designéry, kteří z resysty vytvářejí rozmanité inovativní produkty, jednotlivé díly si můžete dojít prohlédnout, osahat, zjistit cenu pro svůj projekt. Vybírat se dá z USB desek i terasových a fasádních profilů. Liší se rozměry a provedením, jiná cena bude za výrobek bez nátěru a odlišná při volbě nátěru, případně lazury v jakékoliv barvě.

Příklady použití materiálu Resysta - ploty

Cena za 1 m2 fasády se pohybuje od 2300 Kč do 3660 Kč bez nátěrů a 3270 až 5068 Kč s nátěrem. Nejslabší UPB deska silná 6 mm stojí přibližně 760 Kč za 1 m2 v přírodní podobě a 1335 Kč za 1 m2, pokud je lazurovaná a lakovaná. Nejsilnější deska 20 mm vyjde na 2211 Kč za 1 m2 v přírodní variantě a na 2786 Kč s lazurou a lakem. Pro představu z jednoho kusu desky o síle 16 mm (za 5287 Kč) je možné vytvořit plot 1,2 m × 4 m. Zakoupit můžete i různá fasádní dutá nebo plná obkladová prkna, podlahové konstrukční lišty a krycí profily. Podle sdělení výrobce a prodejce v soukromých prostorách nátěr nutný není, záleží pouze na vkusu zákazníka. U komerčních vysoce zatěžovaných prostor se doporučuje lazura i lak.

