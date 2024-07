Potíže s dýcháním, sípání, přetrvávající kašel, rýma a ucpaný nos, kýchání, podrážděné oči - trpí těmito příznaky vaše dítě? Pak přestaňte doma větrat okny a zajistěte mu neustálý přísun zdravého a čistého vzduchu pomocí řízeného větrání s účinnými filtry, které brání vniknutí alergenů do interiéru.

Podle webových stránek Státního zdravotního ústavu (SZÚ) byla v průběhu dvacetiletého sledování alergií u dětí nejčastější diagnózou sezónní alergická rýma pylová. Její výskyt vzrostl v období 1996–2016 z 6 % na 12 %.

Alergeny, jako jsou pyly trav a stromů či prach, přitom zdaleka nejsou záležitostí pouze venkovního prostředí – větráním okny je pouštíme i do svých domovů, kde trávíme průměrně 65 % svého času. Se systémy řízeného větrání s účinnými filtry ale můžeme našim dětem doma dýchání podstatně ulehčit.

Trvalý přísun zdravého vzduchu

Systémy řízeného větrání zajišťují nepřetržitou výměnu vzduchu, který je vysoce účinně filtrován. Do interiéru tak přivádí zvenčí čistý vzduch bez jakýchkoli alergenů. „Výkonné prachové filtry G4 a pylové filtry F7 větracích jednotek Zehnder zamezují tomu, aby se do přiváděného čerstvého vzduchu dostal jakýkoliv prach a pyl,“ říká Ing. Roman Šubrt, obchodně-technický zástupce pro komfortní větrání Zehnder.

A dodává: „Výstražný indikátor navíc včas upozorní na to, že je třeba filtry zkontrolovat a případně vyměnit.“ Čerstvý vzduch přiváděný do interiéru větrací jednotkou je tak mnohem čistší než při větrání okny, a to celoročně a rovnoměrně v rámci celého prostoru.

Jak na řízené větrání

Pomohou i hygienické rozvody

Kvalitu vzduchu v interiéru však ovlivňuje nejen větrací jednotka a filtry, ale i samotné rozvody vzduchu. „Vysokou hygieničnost zajistí například rozvody vzduchu ComfoTube, které jsou díky několika patentům a výrobě z nezávadného plastu antibakteriální a antistatické. Jejich hladký vnitřní povrch Clinside navíc výrazně omezuje usazování prachu a zajišťuje bezproblémové čištění,“ dodává Ing. Roman Šubrt ze společnosti Zehnder.

V boji i proti dalším zdravotním rizikům

Zdravý vzduch je nejen pro naše děti, ale i pro nás důležitější, než si vůbec uvědomujeme. Zdravotním benefitem systémů řízeného větrání je kromě zamezení průniku alergenů do interiéru také udržování CO 2 ve vzduchu na přijatelné hladině. Vyšší koncentrace oxidu uhličitého totiž způsobuje únavu, sníženou pozornosti i výkon, bolesti hlavy.

Při dlouhodobém působení může vést i k závažným onemocněním srdce, poruchám paměti nebo depresím, přispívá k rozvoji Alzheimerovy choroby a demence, a u dětí a mladistvých dokonce negativně ovlivňuje vývoj mozku.

K čistému vzduchu může přispět i topné těleso

A pokud chcete pro svého malého alergika udělat opravdu maximum, s vytvořením zdravého vnitřního prostředí vám kromě větrací jednotky pomůžou také moderní článkové radiátory, které svojí plochou vyzařují větší podíl příjemného sálavého tepla s minimálním vířením prachu.

Jejich povrch vyrobený z ocelových trubek je navíc hladký, takže usnadňuje čištění, neusazuje se na něm prach a netvoří bakterie, čímž je v interiéru opět minimalizována přítomnost alergenů, které dráždí dýchací cesty.