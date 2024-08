Krušnohorský region představuje výjimečnou hornickou krajinu, která se rodila více než 800 let a svým významem ovlivnila celý svět.

Historie hornictví v Krušných horách se začala psát už ve 12. století. Od té doby se zde průběžně těžily nerostné suroviny, díky nimž území získalo ekonomický prospěch i jméno. Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO byl Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří zapsaný jako společný projekt Německa a Česka v roce 2019. Má 22 částí, z nichž se 17 nachází v německém Sasku a 5 v České republice.

Světový unikát

Díky postupnému objevování ložisek stříbra a železných a posléze i dalších rud se Krušnohoří začalo měnit; zakládala se nová města, rozvíjely se technologie, cesta k inovacím byla otevřená. Největší rozvoj nastal v 16. století.

Na našem území je na Seznam UNESCO zapsaná hornická krajina spojená s Jáchymovem v Karlovarském kraji, dále široká oblast mezi městy Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná a třídírna uranové rudy nazvaná Rudá věž smrti u Ostrova. V Ústeckém kraji jde o hornické krajiny na vrchu Mědník a v Krupce a jejím okolí.

Vítejte v Jáchymově

Těžko byste našli jiné město, které by se tak významně zapsalo do dějin hornictví a hutnictví. A to i díky jáchymovskému lékaři Georgiovi Agricolovi, jehož knihy o hornictví se ve světě využívaly více než 200 let.

V roce 1520 začal hrabě Štěpán Šlik razit vlastní stříbrné mince; vznikly jáchymovské tolary a mincovní systém, který se do konce 19. století rozšířil téměř po celé Evropě. Ze slova tolar vzešlo i označení pro americký dolar. A v roce 1716 vzniklo v Jáchymově první státní hornické učiliště na světě.

Těžbu stříbra, ale také kobaltu, vizmutu a niklu v okolí města od 16. do konce 19. století dokládá mnoho technických památek. Slavnou éru připomínají také původní měšťanské domy, renesanční radnice nebo královská mincovna, v níž dnes sídlí muzeum. Výjimečný je i kostel sv. Jáchyma, první protestantský svatostánek v našich zemích. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

