Dostatek denního světla má v době, kdy stále více lidí tráví valnou většinu času v interiéru, významný vliv na lidské zdraví. Od interiérových designérů často slýcháme, že náš byt nejlépe prosvětlí bílé stěny či podlaha, mnohdy se ale zapomíná na práci se zdrojem denního světla – okny.

Drahé energie a izolační vlastnosti skla totiž v poslední době doslova zastínily téma propustnosti světla. Průměrný člověk tráví až 90 procent svého času v interiéru. Takový životní styl se však bohužel vylučuje s dostatkem přirozeného světla, bez něhož správně nefunguje náš metabolismus a jehož deficit má negativní vliv také na psychiku. Jak dostat do nového domu co největší množství světla, je tedy nejlepší řešit hned v zárodku, během projektování.

Světlo i teplo

„Primární roli tu samozřejmě hrají okna, u nichž propustnost světla je a vždy byla hlavním účelem. Čím větší prostor v konstrukci domu budou zabírat, tím bude interiér světlejší,“ vysvětluje Michal Široký, odborník na zasklení ze společnosti Saint-Gobain.

Dostatečně velká okna opatřená izolačními trojskly navíc mohou být přínosem i pro snížení energetické náročnosti budovy. „Okna představují i přirozené tepelné zisky, takže platí, že čím více jich máme, tím méně obvykle musíme v budově topit,“ dodává.

Tři možnosti vyladění

Orientace budovy, rozměry a tvar oken a zejména typ skla – tyto tři proměnné určují nejen celkovou energetickou bilanci budovy, ale logicky i úroveň jejího prosvětlení. „Jelikož nejvíce tepla proniká od jihu a jihozápadu, je zřejmé, že každá světová strana vyžaduje specifický přístup k výběru skla. Mít stejné sklo ve všech oknech tedy nemusí být dobrý nápad,“ upozorňuje odborník ze Saint-Gobain Glass.

I tmavší dům můžeme prosvětlit

Zejména v minulosti se však na dostatek světla v domě při projektování ne vždy myslelo. Proto je téma dodatečného prosvětlení interiéru dlouhodobě žhavým tématem mezi interiérovými designéry. „Obvyklým tipem pro osvětlení místnosti bývá vymalovat stěny na bílo a zvolit bílou podlahu. Bílá barva odráží největší množství světelných paprsků a prostor pocitově zvětšuje. Zapomíná se ale na to, že rozhodující roli může hrát výplň oken,“ upozorňuje Michal Široký.

Činitel denní osvětlenosti

Jedním z důvodů, proč mohou být některé byty či místnosti potemnělé, je volba okenního skla. Měření společnosti Saint-Gobain Glass ukázalo, že významně ovlivňuje takzvaný činitel denní osvětlenosti, který je ukazatelem toho, kolik světla se do interiéru dostane. „Činitel denní osvětlenosti ukazuje v procentech vyjádřený poměr mezi osvětleností venkovního prostoru pod otevřenou oblohou a přirozenou osvětleností ve vybraném bodu uvnitř budovy,“ vysvětluje Michal Široký.

close info JP WALLET / Shutterstock zoom_in Když si vybereme sklo s vyšší propustností, činitel denní osvětlenosti se může v nejtmavší části místnosti výrazně zvýšit

Světlo a sklo

Pokud se nám tedy zdá, že máme doma nedostatek světla, při pořizování oken bychom se měli do výběru skla aktivně zapojit. „Při výměně oken realizační firma obvykle zvolí standardní, obyčejné sklo. Když si však vybereme sklo s vyšší propustností, činitel denní osvětlenosti se může v nejtmavší části místnosti výrazně zvýšit,“ říká odborník. V současné době jsou již k dostání například skla speciálně upravená tak, aby přiváděla do interiéru takové množství světla, jaké by při využití standardního skla přivedlo o 8 % větší okno.

