Rozmach udržitelných zdrojů elektrické energie má vesměs pozitivní dopady. Ale přináší i problémy v distribuční soustavě a také situace, kdy je elektřiny takový nadbytek, že její cena klesá do záporných hodnot. To nastává v době, kdy se sejde výroba elektřiny ze slunce a z větru ve stejnou dobu.

„Asi žádný výrobce si nepřeje svoje výrobky prodávat levně, nebo dokonce platit za to, že je vyrábí. Proč by to tedy mělo být u elektřiny jinak? Elektřina má samozřejmě svá specifika a jedním z nich je čas. Čas, ve kterém je elektřina vyrobena, a čas, ve kterém je spotřebována. Pokud je vyrobené elektřiny málo, je třeba omezit spotřebu. To se sice někomu nemusí líbit, ale je to poměrně jednoduché řešení. Pokud je elektřiny v daném čase moc, je třeba ji někde uskladnit, v horším případě spotřebovat nazmar,“ říká Pavel Bursa ze společnosti Resacs.

Když se svítí zbytečně

Proto někdy vidíme svítit pouliční osvětlení v průběhu dne a pozastavujeme se nad tím, proč se plýtvá elektřinou, když je tak drahá. Ve skutečnosti je však levná. Město dokonce dostane za spálení elektřiny zaplaceno. Je tedy zřejmé, že by bylo daleko účelnější tuto elektřinu uložit na později, kdy jí bude v síti méně a logicky bude dražší.

K tomu nám slouží například přečerpávací elektrárny, které ale máme v ČR pouze dvě. Dlouhé stráně v Jeseníkách a ještě jednu na Vltavě ve Štěchovicích, to ale nestačí. V současnosti tak přichází trend ukládání elektřiny do baterií.

O etalonu kvality instalací fotovoltaik:

Zdroj: Youtube

Fotovoltaika bez baterie většinou nedává smysl

Jak to vlastně všechno funguje? Elektřina se někde vyrobí a jinde zase spotřebuje. Dopravu mezi těmito dvěma místy zabezpečuje distribuční společnost, a také si za to nechá zaplatit. Proto je logicky ideální elektřinu spotřebovat v místě, kde byla vyrobena.

Není to nic nového, a každý, kdo má doma na střeše solární panely, to tak dělá. Nebo si to alespoň myslí. Pokud se totiž elektřina nespotřebuje ve stejný okamžik, posílá se automaticky do sítě, takzvaně přetéká. Za tyto přetoky většinou dostává majitel FVE zaplaceno velmi málo, nebo dokonce nedostává zaplaceno vůbec a elektřinu si později musí znovu draze koupit.

Přetoky jsou problém

„V ČR jsou dokonce místa, a není jich málo, kde distributor přetoky z technických důvodů nepovoluje. Pokud tedy již máte fotovoltaickou elektrárnu a vznikají vám přetoky, potřebujete bateriové úložiště. Stejné je to i v případě, kdy plánujete FVE na vaši střechu a distributor vám přetoky nepovolí. To platí jak pro soukromé instalace, tak pro řešení firemní,“ dodává Pavel Bursa z Resacs.

Baterie je dobré dimenzovat s rozvahou a ideálně pak odborníkem. Ne každý, kdo montuje solární panely na střechu, pak tuto odbornost skutečně má. Nejde přitom pouze o energetický výpočet. Baterie mají vedle kapacity i další parametry, které výrazně ovlivňují jejich funkci a hlavně životnost.

Záleží tedy na celém systému, použitém střídači, softwaru, ale také servisu. Ano, servisu. Baterie potřebuje servis jako třeba auto, kotel nebo klimatizace. A v neposlední řadě záleží i na tom, jak šetrně se systém k baterii chová.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit close info anatoliy_gleb / Shutterstock Podpora se sice snížila z 200 000 na 160 000 korun u každé dotační žádosti, ale zároveň byla prozíravě zavedena motivační složka. Zamýšlíte využít dotace pro instalaci fotovoltaických panelů? Ano, letos se na fotovoltaiku chystáme. 13 % success_fill Ano, letos se na fotovoltaiku chystáme. Ne, fotovoltaiku už máme. 28 % success_fill Ne, fotovoltaiku už máme. Ne, fotovoltaiku nechceme. 29 % success_fill Ne, fotovoltaiku nechceme. Na fotovoltaiku nemáme peníze. 30 % success_fill Na fotovoltaiku nemáme peníze. Hlasovalo: 659

V čem se chybuje

Špatně nastavený systém, nebo nevhodně zvolená kombinace jednotlivých komponentů ovlivňuje jak výkon a kapacitu, tak hlavně životnost baterie. Resacs například všechny své baterie trvale monitoruje a v případě jakékoli odchylky pak provede servisní zásah.

Tou odchylkou může být třeba pouhá vyšší teplota v místnosti, kde je baterie instalována, ale někdy se prostě musí přijet na místo a třeba vyměnit vadný článek.

„Těžko si tedy dokážu představit, jak takový servis poskytují čínští výrobci. Samozřejmě, monitorovat baterii z Číny můžete, pak je ale také ještě další otázkou, kam ta vaše data jdou a kdo k nim má přístup,“ říká Pavel Bursa a dodává: „Resacs má všechna data na vlastních serverech na území ČR a nespoléhá v tomto ohledu ani na služby poskytovatelů cloudových služeb.“