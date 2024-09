Nové solární panely PREFALZ 500 a 650 od společnosti PREFA přinášejí inovativní řešení pro střešní krytiny. Doplňují loňské panely Solar Dach Plate a rozšiřují nabídku produktů pro příznivce fotovoltaických řešení na střechu. Jaké jsou jejich hlavní výhody, účinnost a možnosti instalace? A jaké náklady můžete očekávat při jejich pořízení?

PREFA v loňském roce představila solární panely integrované přímo do střešní krytiny. V letošním roce na veletrhu FOR ARCH 2024 představila novinku v podobě panelů pro snadné a rychlé uchycení na střešní krytiny hned ve dvou velikostech. Na výstavní ploše nám prozradila podrobnosti o novince Ing. arch. Vrona Wood, která se zabývá poradenstvím pro architekty a projektanty ve společnosti FREFA.

Jaké střešní krytiny PREFA vyrábí a dodává na náš trh?

Dodáváme dva typy střešních krytin, jak falcovaný plech na falcovanou střešní krytinu, tak maloformátové střešní krytiny. PREFA je především ten maloformát. Hliníkové plechy v ČR nabízí víc dodavatelů, ale v maloformátu jsme unikátní.

Naše šablony, kromě toho, že je na ně čtyřicetiletá záruka (vztahuje se spíše na trvanlivost barvy, protože hliník jako materiál je de facto nezničitelný), jsou vymyšleny a zpracovány do největších detailů. Patří sem například zamezení vzlínání kapilární vlhkosti, instalace FDT pásků na druhé straně šablony, které ji v podstatě odhlučňují třeba při dopadajících dešťových kapkách.

close info Václav Maletínský zoom_in Veletrh FOR ARCH 2024, výstaviště Letňany - výstavní plocha PREFA

Máme velmi širokou škálu barev a celá střecha je prakticky jednolitá. Pokud je instalována správně, nemůže ji vítr podfouknout, nemůže odletět. Montáž střešní krytiny začíná instalací zakládací lišty na okapovou hranu a pak zavlékáte jednotlivé šablony do sebe. To znamená, že střecha není položena na překlad, je propojena a perfektně drží.

Kdykoliv dojdete při montáži k nějaké překážce, třeba k lemování komína, závětrné liště a podobně, pak stačí šablonu odstřihnout, ohnout, připravit si drážku, pak zafalcovat nebo zavléci návaznou šablonu do správného lemování.

Dokáže tuto instalaci šablon na střechu provést každý klempíř, nebo máte nějaký tým proškolených specialistů?

Měl by to dokázat každý klempíř, pokud je zručný a snaží se to dělat správně. Poskytujeme našim partnerům klempířská školení, materiál šablon je krásný, měkký, pružný a výborně se s ním pracuje. Barva na šabloně nepraská, ani když ji opakovaně ohýbáte. Na našich stránkách https://cz.prefa.com/ jsou uvedeny klempířské firmy, za které dáme ruku do ohně.

Přejděme teď k solárním panelům. Na jaké typy panelů se teď díváme?

Teď se díváme na naši Solar Dach Plate, což je integrovaná solární taška. Jsme rakouská firma, takže proto ten německý název a zkratka SDP. Před námi je střešní panel R.16, do něhož jsou vlepeny solární panely. Jedná se o technologii sklo – sklo a funguje úplně stejně jako naše střešní krytina.

Je to kompletně do sebe zavlékané, celý systém leží na hliníku, takže se prakticky nedotýká dřevěného bednění, které je pod střešní krytinou. Tato střešní krytina s vlepeným panelem neproteče, vítr ji nepodfoukne, všechny panely jsou schované. A vypadá krásně čistě, neruší v přírodě...

close info Václav Maletínský zoom_in Veletrh FOR ARCH 2024, výstaviště Letňany - nové fotovoltaické panely na střechu PREFA

Je nějaké omezení sklonu střechy, na kterou je možné střešní solární panel použít?

Podle technické dokumentace je možné instalovat panely na sklon střechy od 17 stupňů.

Má panel nějakou speciální ochranu proti kroupám, sněhu, namrzání?

Solární panely jsou velmi odolné, při práci produkují teplo a sníh po nich sjíždí rychleji než po jiných materiálech. Velmi důrazně doporučujeme doplňovat panely záchytnými sněhovými zábranami po okrajích.

Panel je navržen tak, aby odolal kroupám až do průměru 4 cm. Je kompletně pochozí až do hmotnosti osoby 150 kg.

Počítáte kromě černé barvy panelů i s nějakými jinými barevnými odstíny?

Solar Dach Plate jsme uvedli v loňském roce a donedávna byl k dispozici jen v černé barvě. V současnosti byla černá barva doplněna i antracitovým odstínem a v Rakousku zanedlouho začnou testy s dalšími barvami, takže do budoucna by měly být panely nabízeny ve stejných barevných odstínech, jako naše střešní krytiny PREFA, ve všech barvách našeho vzorníku.

Teď stojíme u letošních novinek - panelů PREFALZ 500 a 650. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Rozdíl je mezi nimi v systému drážek, na které se montují. Je to podle toho, jak široké krytinové pásy si dáváte na střechu. Buď máme šířku 500 mm a pak má panel šířku 430 mm, aby se dal zacvaknout do těch falců. Anebo si dáváte na střechu plech o šířce 650 mm, pak mezi falci máte 580 mm.

Označení 500 a 650 jsme zvolili pro jednoduchost a snadnou rozpoznatelnost. Když víte, jakou šíři plechu si kupujete na střechu, budete snadno vědět, jaký solární panel můžete použít.

close info Václav Maletínský zoom_in Veletrh FOR ARCH 2024, výstaviště Letňany - nové fotovoltaické panely na střechu PREFA

Jaká je účinnost solárních panelů? A kolik je jich třeba na střechu při současném povoleném výkonu 10 kWp?

Výkon jednoho panelu je 150 Wp, na střechu domu tak můžete umístit 65 až 70 panelů k dosažení současného povoleného výkonu 10 kWp. Účinnost solárních panelů je přibližně 18,4 procenta. Náklady na 1 kW jsou v současných cenách přibližně 21 000 Kč bez DPH, což je cena za panely. Nějaké nízké náklady navíc pak představuje pořízení příchytek a spojovacího materiálu.

Od kdy je možné tyto panely dodávat zákazníkům?

Panely PREFALZ 500 a 650 uvádíme na tomto veletrhu jako novinku. Nějaké menší množství panelů bychom mohli zákazníkům dovézt z Rakouska ještě před koncem tohoto roku, plná distribuce bude zahájena na začátku roku 2025.

Panely PREFALZ 500 a 650 jsou primárně určeny pro vaše střešní krytiny. Je možné je použít i na krytiny jiného výrobce?

Pokud budou mít krytiny jiného výrobce stejné rozměry jako střechy PREFA, pak to zřejmě možné je.