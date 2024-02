Stavební řízení v ČR je oprávněně považováno za nepřiměřeně složité a dlouhé. S těmito problémy se měl vypořádat nový stavební zákon (NSZ) a jeho původní návrh také s tímto cílem vznikl. Jenže to by snad ani nebyla naše země, aby se zákon, který ještě ani nevešel v platnost, znovu nezměnil.

Ještě před účinností zákona vláda navrhla novelu, která účinnost odsunula na 1. ledna 2024 pro nejvýznamnější, tzv. vyhrazené stavby, a v plném rozsahu na 1. července 2024. Nejdůležitější změny, které platné znění nového stavebního zákona přináší ve srovnání s aktuálně účinnou právní úpravou, shrnují Frank Bold Advokáti.

1. Soustava stavebních úřadů

Novela stavebního zákona ruší v původním návrhu zákona vytvořenou soustavu státních stavebních úřadů včetně Nejvyššího stavebního úřadu. Zanikají i specializované stavební úřady. Kompetence k povolování staveb tedy zůstanou na obecních a krajských stavebních úřadech. Jejich počet by se měl oproti nynějšku pravděpodobně pouze nepatrně snížit.

close info Depositphotos / Depositphotos zoom_in Speciál Jak ušetřit na stavbě: 10 změn nového stavebního zákona

Výjimku představuje vznik Dopravního a energetického stavebního úřadu, který bude rozhodovat o vyhrazených stavbách vymezených v příloze zákona (například dálnice, dráhy, letecké stavby, stavby jaderného zařízení a další).

2. Zrychlení, zjednodušení a integrace rozhodování

Nový stavební zákon měl především překonat komplikovanost a roztříštěnost současného povolování staveb a zavést jednotné řízení o povolení stavby. Tento cíl zjednodušeně vyjadřovalo heslo „jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko“. Přestože ani původně schválená verze zákona tomuto heslu plně neodpovídala, novela od něj ustupuje ještě více (zachovává se ještě větší počet samostatných razítek). Z původního stavebního zákona zůstal zachován koncept jednoho základního řízení o povolení stavby (místo současného rozdělení na územní a stavební řízení).

close info Depositphotos zoom_in Speciál Jak ušetřit na stavbě: 10 změn nového stavebního zákona, stavba, plány

Významnou změnou v rámci NSZ, jež zůstala zachována i novelou, je povinnost odvolacího stavebního úřadu rozhodnout s konečnou platností, a nikoliv (jak je nyní běžné) rozhodnutí rušit a vracet stavebnímu úřadu. Tím se zabrání opakovanému projednávání věci, tzv. „úřednímu ping-pongu”.

Naopak integraci rozhodování, založenou na přesunu kompetencí z dotčených orgánů na stavební úřady, novela z větší části opouští.

3. Jednotné environmentální stanovisko

Novela zavádí jednotné environmentální stanovisko (JES). To nahrazuje závazná stanoviska, vyjádření či rozhodnutí z oblasti životního prostředí, vydávaná dosud podle devíti různých zákonů. Pokud jde o záměr vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a stavebník o to požádá, bude JES zahrnovat i závazné stanovisko EIA. Jde tedy o dílčí integraci v oblasti posouzení záměru z hlediska předpisů o životním prostředí. Toto stanovisko se ale vydává mimo samotné řízení o povolení stavby a nenahrazuje podklady z oblasti životního prostředí ve všech případech.

4. Koordinovaná závazná stanoviska a vyjádření

Pokud záměr vyžaduje vydání více závazných stanovisek nebo vyjádření a je k tomu příslušný stejný obecní, městský nebo krajský úřad, jsou všechna tato závazná stanoviska a vyjádření vydána formou jediného koordinovaného závazného stanoviska/vyjádření. To bude zahrnovat i JES, pokud ovšem není spojeno se stanoviskem EIA – to se vydává samostatně.

close info Shutterstock zoom_in Speciál Jak ušetřit na stavbě: 10 změn nového stavebního zákona

V rámci tohoto stanoviska by mělo dojít ke koordinaci jednotlivých dotčených zájmů. Tento princip se měl podle původního znění zákona uplatnit na posouzení a povolení záměru jako celku. Jenže kvůli znovuzavedení odděleného posouzení záměrů dotčenými orgány a stavebním úřadem to však není možné. Heslo jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko se tak nenaplňuje.

5. Společné jednání

Novela dále zavádí institut společného jednání mezi stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány jako způsob koordinace jednotlivých stanovisek či vyjádření a způsob, jak se pokusit vyhnout nutnosti řešit rozpory mezi stanovisky u nadřízených orgánů. To by mohlo přispět k efektivnějšímu a rychlejšímu vedení řízení. Bude však záležet primárně na přístupu jednotlivých správních orgánů, zda nebudou alibisticky trvat na svých vyjádřeních a na předkládání rozporů nadřízeným orgánům. V takovém případě by společné jednání představovalo pouze další krok, který bude řízení zbytečně protahovat.

6. Účast spolků v řízení o povolení stavby

Novela stavebního zákona umožňuje účast ekologických spolků v řízeních o záměrech, v nichž se povoluje kácení stromů nebo se uděluje výjimka ze zákazů u památných stromů či zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Původní verze zákona přitom umožňovala účast spolků ve všech řízeních, v nichž by byly dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.

close info Depositphotos zoom_in Speciál Jak ušetřit na stavbě: 10 změn nového stavebního zákona, stavba, plány

7. Přísnější podmínky pro dodatečné povolování „černých“ staveb

Oproti nynějšku zpřísňuje nový stavební zákon podmínky pro dodatečné povolení tzv. „černých staveb”. Nově je bude možné zlegalizovat pouze za předpokladu, že stavba nevyžaduje povolení výjimky z požadavků na výstavbu, byla uhrazena pokuta za přestupek a že stavba nevyžaduje povolení výjimky ze zákazů podle jiného právního předpisu.

8. Změny v územním plánování

Územně plánovací dokumentace od obcí přes kraje po území celého státu bude pořizována v jednotně upraveném procesu. Bude povinně v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu a její vybrané části v tzv. jednotném standardu. To ovšem může přinést značné problémy obcím, které budou muset svoje územní plány i kvůli jejich dílčím změnám převést do nové grafické formy.

Praha, Brno a Ostrava budou moci vydat vlastní stavební předpisy ke stavebnímu zákonu odchylné od celostátních prováděcích předpisů. Od zákonem stanovených požadavků na výstavbu bude možné se odchýlit také v některých chráněných územích, u veřejně prospěšných staveb a v některých dalších případech, pokud takové řešení lépe ochrání veřejný zájem.

Zákon také nově obsahuje definici „modrozelené infrastruktury” a její podporu v územním plánování jako nástroje pro efektivní hospodaření s vodou ve městech.

9. Plánovací smlouvy ošetří vztahy obcí a investorů

Zákon podrobně upravuje plánovací smlouvy. Ty poskytnou obcím i investorům větší právní jistotu ohledně jejich vzájemných závazků v oblasti budoucího využití území, zejména při budování veřejné infrastruktury.

close info Depositphotos zoom_in Speciál Jak ušetřit na stavbě: 10 změn nového stavebního zákona, stavba, plány

Závazky investorů se mohou týkat například účasti na výstavbě veřejné infrastruktury nebo jiných staveb vyvolaných jejich záměrem, převzetí nákladů na tuto výstavbu, poskytnutí peněžního nebo věcného plnění za zhodnocení pozemku vydáním územně plánovací dokumentace.

10. Změna definice obytné místnosti

Novela stavebního zákona upouští od požadavku na přímé denní osvětlení obytné místnosti. Zajištění dostatečného denního osvětlení obytných místností se tak bude na základě novely posuzovat podle prováděcích předpisů (stanovujících např. požadavek na odstupy mezi stavbami apod.), které mohou vhodněji a citlivěji reagovat na jednotlivé situace.

Informace k autorům

Pavel Černý

Partner a senior advokát ve Frank Bold Advokáti. Je předním expertem na stavební právo v Česku, v posledních letech se významně podílí na rekodifikaci stavebního zákona, v minulosti byl členem Legislativní rady vlády ČR nebo členem Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy OSN.

Táňa Pařízková

Advokátka a manažerka týmu zaměřeného na veřejné právo, zejména stavební právo a územní plánování ve Frank Bold Advokáti. Specializuje se na problematiku územního plánování a stavebního zákona.

Frank Bold Advokáti

Kancelář Frank Bold Advokáti je jedním z největších právních týmů v České republice s odborností na stavební právo, energetiku a právo životního prostředí. Je součástí expertní skupiny Frank Bold, která kombinuje byznys přístup s odpovědností vůči společnosti.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 12/2023 a údaje, které jsou v něm uvedeny, platily v době jeho vydání. Aktualizované informace ke stavbám, dotačním programům a financování najdete na našem webu a v souvisejících článcích.

Zdroj: Dům&Zahrada, Pavel Černý, Táňa Pařízková, Frank Bold Advokáti, Foto: Shutterstock, Depositphotos