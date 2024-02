Speciál Jak ušetřit na stavbě: Přehled dotačních programů pro stavby i rekonstrukce

Jan Čech 11. 2. 2024

Podpora pro renovace domů je jistě vítaná. Někteří lidé se stěží vyrovnávají s platbami za životní náklady a hypotékami, takže už jim nezbývají prostředky na investici do zlepšení energetické efektivity jejich domovů. Ano, bez programu Nová zelená úsporám by to bylo obtížné.

