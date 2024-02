Současný stav ve stavebnictví je sice ustálenější než v turbulentních letech 2020 až 2022, přesto jsme se z hlediska cen a dostupnosti materiálu nevrátili do doby před covidem, jak ve velkém přehledu ukazuje stavební inženýr Roman Brabec.

V současné době sice zakázky v oblasti výstavby rodinných domů zaznamenávají jistý útlum, ale zavedené stavební firmy mají výrobní program naplněný. Hlavním důvodem poklesu jsou vyšší úroky z hypoték a nejistý vývoj inflace, a tak do nového domu investují obvykle jen ti, kteří již delší dobu spořili.

Bohužel se zároveň zastavilo mnoho rozestavěných projektů, protože nárůst cen v poslední době překonal finanční možnosti stavebníků. Přesto lze konstatovat, že ve druhé polovině roku 2023 se situace z pohledu zakázek lepší – hlavně v bezproblémové dostupnosti základních materiálů, bohužel ale za vyšší ceny. Stavební firmy tak spíše řeší problém pracovních kapacit.

Nepříznivé okolnosti

Ceny stavebních materiálů dlouhodobě stoupají, což se nejdříve dávalo do souvislosti s pandemií koronaviru, následně s válečným konfliktem na Ukrajině. Turbulence v řádech stovek procent jsou snad již minulostí a v dalším období se vyskytovat nebudou. Za současné ceny je materiál obvykle dostupný, takže doba půlročních předobjednávek se, doufejme, stala minulostí. To ale neznamená, že v roce 2024 ceny materiálů zůstanou neměnné. Obecně se odborníci domnívají, že ceny se budou zvyšovat s mírou inflace a vývojem celé ekonomiky, což by nemělo přesáhnout 10% růst.

Výhledy do budoucna

Předpovídat budoucí ceny je těžké. Ceníky dodavatelů základních stavebních materiálů se mění přibližně jednou za půl roku, nebo jsou korigovány slevami, které třeba u tepelných izolací dosahují až 63 % z ceníkové ceny. Ale opravdu výrazné skoky cen se již neočekávají. Výslednou cenu stavebních prací naopak může pozitivně ovlivnit snížená sazba DPH na 12 %.

Speciál Jak ušetřit na stavbě: Podívejte se, kolik stojí stavební a dokončovací práce

Přestože je problematické stanovovat ceny s delším výhledem, vzhledem ke zklidněné situaci na stavebním trhu lze nastínit ceny prací a dodávek, které pochopitelně nemusí platit obecně a striktně. Každá stavební firma má různou režii a individuální dodavatele, což má vliv na výslednou cenu. Přesto by odchylky neměly být výrazné. Ceny uvedené v následujících tabulkách byly aktualizovány ke konci roku 2023. V roce 2024 se mohou již mírně lišit, nemělo by však docházet k odchylkám v řádu desítek procent.

Ceny základních materiálů bez DPH

beton podle třídy: od 2 900 Kč/m3 (bez dopravy)

betonářská armatura: v průměru 30 000 Kč/t

dřevo na krovy podle délky a velikosti profilu: od 8.000 Kč/m 3

ocelové nosníky: nejběžnější profily v průměru 35.000 Kč/t

tepelná izolace EPS 100 F:1 600 Kč/m 3 (započtena sleva 60 %)

(započtena sleva 60 %) zdicí materiál: ceny se mění podle slevových akcí

asfaltový pás hydroizolační Glastek 40 Special Mineral: 158 Kč/m2 (započtena sleva 50 %)

Zemní práce

sejmutí ornice do 400 m2, přemístění do 50 m: 120 Kč/m 3

odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3: 225 Kč/m 3

hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 50 m3: 450 Kč/m 3

hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 50 m3: 612 Kč/m 3

svislé přemístění výkopku z hor. 1–4 do 2,5 m: 152 Kč/m 3

vodorovné přemístění výkopku z hor. 1–4 do 10 000 m: 301 Kč/m 3

příplatek k vodorovnému přemístění za každý další 1 km: 25 Kč/m 3

přehození výkopku z hor. 1–4: 197 Kč/m 3

nakládání výkopku z hor. 1–4 v množství do 100 m3: 308 Kč/m 3

obsyp objektu bez prohození sypaniny, hutněný: 1 017 Kč/m 3

obsyp potrubí štěrkopískem: 1 385 Kč/m3

Speciál Jak ušetřit na stavbě: Podívejte se, kolik stojí stavební a dokončovací práce

Základové konstrukce

polštář základu z kameniva hr. drceného 16–63 mm: 1 795 Kč/m 3

trativody z drenážních trubek DN100 – komplet: 650 Kč/mb

železobeton základových desek B 20 (C 16/20): 3 665 Kč/m 3

bednění stěn základových desek – zřízení: 960 Kč/m 2

bednění stěn základových desek – odstranění: 148 Kč/m 2

výztuž základových desek ze svařovaných sítí: 44 880 Kč/t

zdivo zákl. z bednicích tvárnic, tl. 30 cm + C16/20: 2 048 Kč/m 2

zdivo zákl. z bednicích tvárnic, tl. 40 cm + C16/20: 2 325 Kč/m 2

beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20): 3 672 Kč/m 3

výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505: 48 390 Kč/t

Svislé konstrukce

zdivo z cihel pálených plných na MVC: 7 025 Kč/m 3

zdivo Porotherm 38 Profi P10, tl. 380 mm: 2 845 Kč/m 2

zdivo Porotherm 30 T Profi s min. vatou, tl. 300 mm: 3 620 Kč/m 2

zdivo Porotherm 38 T Profi s min. vatou, tl. 380 mm: 4 490 Kč/m 2

zdivo Porotherm 44 T Profi s min. vatou, tl. 440 mm: 5 200 Kč/m 2

zdivo z Heluz Uni 30 brouš. P12,5, tl. 30 cm: 2 500 Kč/m 2

zdivo z Heluz Uni 25 brouš. P12,5, tl. 24 cm: 2 080 Kč/m 2

zdivo z tvárnic Statik, tloušťka 20 cm: : 1 804 Kč/m 2

zdivo z tvárnic Ytong hladkých, tloušťka 25 cm: 1 798 Kč/m 2

zdivo tl. 200 z váp. písk. kvádrů 7DF-LP, lepidlo: 2 360 Kč/m 2

zdivo tl. 175 z váp. písk. kvádrů 6DF-LD, lepidlo: 1 888 Kč/m 2

železobeton nadzákladových zdí C 25/30: 4 510 Kč/m 3

bednění nadzákladových zdí oboustranné – zřízení: 810 Kč/m 2

bednění nadzákladových zdí oboustranné – odstranění: 285 Kč/m 2

osazení válcovaných profilů ve zdivu: : 46 500 Kč/t

příčky Porotherm 8 Profi na DBM, tl. 80 mm: 1210 Kč/m 2

příčky Poroterm 14 Profi na DBM, tl. 140 mm: 1 350 Kč/m 2

příčka Ytong Klasik, tloušťka 10 cm: 930 Kč/m 2

přizdívka, cihly Klinker plné, tl. 115 mm: 2 785 Kč/m 2

příčky z tvárnic vápenopísk. 4DF-LD tl. 115 mm, lep.: 1 245 Kč/m 2

příčky z cihel Helux aku P15 na MVC 5, tl. 11,5 cm: 1 485 Kč/m 2

přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm: 1 380 Kč/m2

Vodorovné konstrukce

strop z vložek a nosníků keramický skládaný: od 2 930 Kč/m 2

stropy deskové ze železobetonu C 25/30: 4 565 Kč/m 3

bednění stropů deskových – zřízení: 820 Kč/m 2

bednění stropů deskových – odstranění: 165 Kč/m 2

podpěrná konstrukce stropů do 12 kPa – zřízení a odstranění: 370 Kč/m 2

ztužující věnec ŽB beton C16/20, 30 x 20 cm: 1 255 Kč/m 2

schodišťová konstrukce ŽB beton/1 patro cca 1,25 m3: 52 850 Kč/m 3

strop montovaný z panelů Spiroll, tloušťka 20 cm: od 1950 Kč/m 2

bednění ztužujících pásů a věnců – zřízení: 460 Kč/m 2

bednění ztužujících pásů a věnců – odstranění: 111 Kč/m 2

výztuž věnců z betonářské oceli 10505: 49 850 Kč/t

osazení válcovaných nosníků ve stropech: 46 500 Kč/t

Speciál Jak ušetřit na stavbě: Podívejte se, kolik stojí stavební a dokončovací práce

Úpravy povrchů

omítka vnitřních stropů ze suché směsi, štuková: 595 Kč/m 2

omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková: 510 Kč/m 2

začištění omítek kolem oken, dveří apod.: 115 Kč/mb

vápenná omítka vnitřního ostění – štuková: 933 Kč/m 2

omítka sanační vysoké zasolení, jednovrstvá, 25 mm: 1 125 Kč/m 2

omítka suché směsi, hladká (pod obklady): 365 Kč/m 2

příplatek za zabudované rohovníky: 72 Kč/m 2

omítka vnějších podhledů, MVC, štuková, slož. 1–2: 775 Kč/m 2

zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 200 mm, omítka K1,5: : 2 120 Kč/m 2

zateplovací systém fasáda, miner. desky PV 200 mm K1,5: 2 862 Kč/m 2

obklad fasády cihelným páskem (bez materiálu): 1 455 Kč/m 2

nátěr fasády: 277 Kč/m 2

lité cementové podlahy: od 485 Kč/m2

Sádrokartony

příčka SDK, ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 100 mm: 1 220 Kč/m 2

příčka SDK, ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl.100 mm: 1 630 Kč/m 2

parozábrana nad SDK s přelepením spojů – montáž: : 110 Kč/m 2

podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci: 950 Kč/m 2

předstěna sádrokartonová na ocelovou konstrukci: 1 100 Kč/m 2

třístranný obklad trámů sádrokartonem do 500 x 500 mm: 1 585 Kč/m 2

příplatek za úpravu u střešního okna: 2 150 Kč/ks

Výplně otvorů

obvykle individuální kalkulace a ceny

hliníková okna a dveře s trojskly: od 12 000 Kč/m 2

vnitřní dveře + obložková zárubeň: od 9 500 Kč/ks

kovová zárubeň vč. Zazdění: od 1 850 Kč/ks

Izolace

izolace proti vlhkosti vodorovná, pásy přitavením: 135/m 2

izolace proti vlhkosti svislá, pásy přitavením: 168/m 2

+ specifikace materiálu, např. Elastek 40 special mineral: 195 Kč/m 2

izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně: 175 Kč/m 2

izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně: 225 Kč/m 2

+ specifikace, např. fólie Alkorplan 35034 tl. 1,5 mm: 235 Kč/m 2

ochrana izolace textilií: od 75 Kč/m 2

stěrková hydroizolace: : od 365 Kč/m 2

izolace nopovou fólií svisle vč. uchycovacích prvků, bez fólie: 260 Kč/m 2

izolace tepelné vložené mezi krokve – montáž: 105 Kč/m 2

tepelná izolace podlah nasucho, jednovrstvá: : 45 Kč/m 2

+ specifikace polystyreny, minerální vaty: ceny proměnlivé

Střecha

montáž krovu standardní délky a profily 224 cm 2 : 270 Kč/mb řeziva

: 270 Kč/mb řeziva dodávka řeziva krovového: od 8 000 Kč/m 3

spojovací prostředky pro střechu: 2 170 Kč/m 3 řeziva

řeziva bednění střech z prken na sraz vč. prken: 365 Kč/m 2

obložení atiky deskou OSB N tl. 18 mm vč.: 617 Kč/m 2

laťování střechy vč. kontralatí 60/40: 365 Kč/m 2

podstřešní fólie standard: od 110 Kč/m 2

ocelové prvky krovu: od 148 Kč/kg

obklad podhledu palubkami pero-drážka – římsy: od 1 140 Kč/m 2

krytina betonová se všemi doplňky: od 1 340 Kč/m 2

kompletní plochá zelená střecha: od 5 270 Kč/m2

Klempířské prvky

střešní krytina z měděného plechu: od 4 270 Kč/m 2

střešní krytina z TiZn plechu: od 2285 Kč/m 2

krytina Lindab taškové tabule, na dřevo: od 950 Kč/m 2

žlab z měděného plechu podokapní čtyřhranný vč. háků: od 1915 Kč/mb

žlab z TiZn plechu podokapní čtyřhranný vč. háků: od 950 Kč/mb

Lešení

montáž lešení lehké řady s podlahami (fasáda): 73 Kč/m 2

demontáž lešení lehké řady s podlahami: 59 Kč/m 2

příplatek za každý měsíc použití lešení (nájem, rámové): 57 Kč/m 2

lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m: 136 Kč/m2

Podlahy

pokládka dlažby 30 x 30cm standardně – pouze montáž: od 690 Kč/m 2

lamino podlahy střední kvalita vč. materiálu: : od 850 Kč/m 2

PVC montáž bez materiálu: od 285 Kč/m 2

parkety I + II tř. vč. broušení a laku: od 2 950 Kč/m2

Speciál Jak ušetřit na stavbě: Podívejte se, kolik stojí stavební a dokončovací práce

Povrchové úpravy

penetrace pod malbu: od 24 Kč/m 2

malba bílá 2x ze směsi: od 63 Kč/m 2

malba barevná 2x ze směsi: od 81 Kč/m 2

nátěr Luxol 3x: : 285 Kč/m 2

nátěr krovu Lignofix Profi: 86 Kč/m 2

nátěr kovové konstrukce: od 295 Kč/m2

Dokončovací práce

obklady do tmelu standardně 30 x 30 cm – pouze montáž: od 690 Kč/m 2

vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m: 135 Kč/m 2 podlahové plochy

podlahové plochy lamino parapety vč. vyrovnání podkladu: od 825 Kč/mb

zazdění vany: od 2 300 Kč/ks

zaměření geodetem pro vklad do katastru: od 12 000 Kč/dům

Zpevněné plochy

komunikace ze zámkové dlažby, podklad štěrkopísek: od 1 870 Kč/m 2

chodník ze zámkové dlažby, podklad štěrkopísek: od 1 530 Kč/m 2

žlab odvodňovací polymerbeton do betonu: od 2 070 Kč/mb

Ostatní práce

rozměření objektu odpovědným geodetem: od 7 500 Kč/objekt

HZS – nezměřitelné práce v tř. 5: 477 Kč/hod

bourání zdiva z cihel pálených na MC: od 1 050 Kč/m3

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 12/2023 a údaje, které jsou v něm uvedeny, platily v době jeho vydání. Aktualizované informace ke stavbám, dotačním programům a financování najdete na našem webu a v souvisejících článcích.

Zdroj: Dům&Zahrada, Foto: Shutterstock, Depositphotos