Stavba nebo renovace domu je investicí do budoucnosti a správným návrhem, designem a výběrem materiálů můžete dosáhnout dvou významných cílů: ušetření peněz a zvýšení energetické efektivity.

Jak může správný design domu přispět k úspoře energie a zvýšení komfortu? Jedním z hlavních faktorů je využití přirozeného světla. Velká okna, střešní okna a prosklené dveře maximalizují vstup světla během dne, snižují potřebu elektrického osvětlení a vytvářejí světlé a příjemné prostředí. Důležité je také správné umístění oken a popřípadě světlíků nebo světlovodů, aby se co nejlépe využila sluneční energie.

V interiéru by měla hrát roli efektivita prostoru. Optimální rozložení místností vede k menší potřebě vytápění a chlazení. Otevřený koncept vnitřního uspořádání s využitím multifunkčních zón zlepší cirkulaci vzduchu a umožní teplému vzduchu stoupat ke stropu, což v zimě zvyšuje tepelnou účinnost.

Pro izolaci a udržitelnost

Když dojde na výběr stavebních materiálů, je klíčové zvážit jejich izolační schopnosti a udržitelnost. Moderní izolační materiály, jako je polyuretanová pěna nebo skelná vlákna, mají výborné tepelné vlastnosti, což snižuje náklady na vytápění a chlazení. Důležité je také vybrat materiály s dobrou tepelnou setrvačností, což zajišťuje stabilní teplotu v interiéru.

Použití trvanlivých materiálů, které vydrží dlouho, má i další významné výhody. Patří sem odolnost vůči povětrnostním podmínkám, působení UV záření či vlhkosti. Dlouhá životnost znamená méně oprav a výměn v budoucnosti. Tímto způsobem snižujete nejen náklady na údržbu, ale také odpad a přispíváte k udržitelnosti.

Podlahy a nábytek

Kvalitní dřevěné nebo laminátové podlahy vytvářejí elegantní vzhled, ale také mohou přispět k izolaci a úspoře energie. Dobře izolované podlahy udržují stabilní teplotu v místnosti, což znamená méně potřebného vytápění. Pokud si pořídíte kvalitní dlaždice či obklady, budou vám sloužit mnohem déle, aniž by ztratily na své kráse. Také dřevěné podlahy jsou sice dražší, ale při poškození je můžete přebrousit a defekt odstranit, aniž byste museli měnit celou podlahu. Volba nábytku vyrobeného z udržitelných materiálů a dekorací s dlouhou životností zase eliminuje potřebu častých nákupů a výměn.

close info Quick-Step zoom_in Do svého domova byste měli vybírat podlahu, která je krásná, ale také odolná

Šetřete energiemi

Důležitou roli hrají i samotné interiérové prvky. Moderní energeticky účinné spotřebiče s certifikací mohou snížit spotřebu elektřiny stejně jako LED žárovky, které mají navíc delší životnost.

Inteligentní systémy a automatizace dále zvýší energetickou účinnost. Díky nim můžete efektivněji řídit vytápění, klimatizaci a osvětlení, což vede k úspoře energie a nižším nákladům. Například můžete nastavit programy pro automatické vypínání světel nebo snížení teploty během vaší nepřítomnosti.

Proměna dveří

Otevřít, zavřít, otevřít, zavřít… Pokud už vás nudí vaše současné dveře a rádi byste je vyměnili za nějaký kreativnější kousek, zkuste dveře posuvné po stěně. Ty totiž umožňují rychlou změnu vzhledu dveří i způsobu otevírání bez zbytečného bourání či velkých stavebních úprav, takže ušetří nejen náklady, ale i velký kus místa. „Posuvné dveřní systémy sestávají z pevné konstrukce – kolejnice, která se nejčastěji kotví do zdi nad dveřní otvor. V některých případech ji lze umístit i přímo do otvoru,“ vysvětluje Tomáš Pilský, ředitel pro nové technologie společnosti Vekra.

close info Vekra zoom_in Celoskleněné interiérové dveře Vekra z řady Glass prosvětlí prostor, přitom zachovají intimitu a zdůrazní osobitý styl

„Výhodou je, že při instalaci není většinou nutné dělat žádné velké stavební zásahy. Některé typy lze dokonce umístit i nad stávající zárubeň, aniž by se musela vybourávat. Klasická otočná dveřní křídla navíc zabírají v otevřeném stavu podlahovou plochu cca 0,6 m2, kdežto posuvné dveře po stěně pouze 0,1 m2.“ A jestli máte chuť dodat novým dveřím i kapku originálního designu, můžete namísto plných zvolit celoskleněné dveře. Ty přirozeně prosvětlí okolní prostor a interiéru zajistí kýžený závan osobitosti.

Nový design pro kuchyň

Chcete dopřát své kuchyni novou tvář, ale na velké kroky nemáte čas ani peníze? Pokud jste spokojeni se současnou dispozicí kuchyňské linky a její korpus a kování jsou v pořádku, nemusíte se pouštět do žádných velkých stavebních úprav. Stačí vzít do ruky šroubovák a jednoduše vyměnit nábytková dvířka! A do čeho můžete kuchyni nově zahalit?

„Aktuálním nábytkovým hitem je nanolaminát Fenix, při jehož výrobě se využívá speciální technologie tvrzení akrylových pryskyřic elektronovým paprskem. Nanočástice vytvářejí na povrchu homogenní jednolitou vrstvu bez jakýchkoli pórů, a zajišťují tak nejen vysokou odolnost vůči mechanickému poškození či hebký sametový vzhled, ale také přidanou hodnotu v podobě rezistence vůči otiskům prstů,“ uvádí Martin Dusík, obchodní ředitel společnosti Trachea. Pokud jste tedy odhodláni odít kuchyň do nových barev, vytáhněte bednu s nářadím a směle do toho!

Převlečená koupelna

Chcete-li oživit také vzhled koupelny, zkuste vyměnit nábytek – dnes to jde rychle, efektně, kvalitně i za rozumnou cenu. „Možnost doručení vybraného koupelnového nábytku expres, tedy do pěti pracovních dní, vychází vstříc všem, kdo chtějí získat kvalitně zpracovaný nábytek v co nejkratší možné době. Vybírat lze hned z několika nábytkových sérií – Bono, Project Benefit, Q Max a Pluto,“ říká Ing. Petr Blažek, ředitel společnosti Dřevojas.

close info Dřevojas zoom_in Odolný koupelnový nábytek Dřevojas z kolekce Bono v dekoru Nebraska se zafrézovanou úchytkou, dvojumyvadlem Harmonia a zrcadlem Strip

„Na výběr je nábytek různého provedení, šířek i dekorů. Kromě tradiční a stále velmi oblíbené bílé nabízíme i řadu zajímavých dřevodekorů, jako například Arlington, Nebraska, Cafe či Oregon. Konkrétní nabídka dekorů se pak liší mezi jednotlivými nábytkovými řadami. Řada Q Max navíc nabízí v expresní variantě i lakované skříňky v bílém vysokém lesku.“ Pak už jen stačí vyměnit skříňku za skříňku a proměna koupelny je završena!

Síla drobností

Vyšperkovat vzhled místnosti se dá i pomocí zdánlivých drobností, například novými vypínači a zásuvkami. Lukrativnost tohoto řešení spočívá především v tom, že přitom nemusíte nijak zasahovat do rozvodů elektroinstalace a ani sahat hluboko do peněženky.

„Někteří výrobci domovní elektroinstalace umožňují v rámci svých jednotlivých kolekcí výměnu pouze pohledových částí vypínačů, tedy jejich krytů a rámečků – což samozřejmě šetří náklady,“ uvádí Ing. Martina Obadalová, vedoucí marketingu společnosti Obzor Zlín. „Elektrostrojek tak zůstává stejný a vy jen odšroubujete nebo odcvaknete pohledový kryt a vyměníte za jiný.“

close info Obzor zoom_in Vypínač musí mít kromě spolehlivého a trvanlivého strojku i pěkný vzhled. U vypínačů Obzor z řady Decente to hravě zvládne rámeček ve skleněném provedení

Odměnou vám bude nejen novější, ale při pečlivém výběru také zajímavější model nového rámečku. Tradiční plastové rámečky tak můžete například díky variabilitě řady Decente hravě vyměnit za dřevo, sklo, kov, či dokonce beton.

Na co se zaměřit?

Rozpoznání kvalitních bytových doplňků a materiálů může být klíčové pro vytvoření funkčního a esteticky příjemného interiéru. Vyhněte se levným neznámým značkám a preferujte produkty od renomovaných výrobců. Značky s dobrou pověstí často investují do výzkumu a kvality.

Zjistěte, z jakých materiálů je produkt vyroben. Například u nábytku preferujte masivní dřevo před dřevotřískovými deskami a laminátem. U textilií hledejte přírodní materiály jako bavlna, len nebo vlna. Pozorně zkoumejte zpracování produktu. Hledejte pevné švy, precizní provedení a detaily, které naznačují, že byl produkt vyroben s péčí a pozorností.

Jak se vyhnout nekvalitě

Některé produkty mají certifikace, které potvrzují jejich kvalitu a bezpečnost. Týká se to energeticky úsporných spotřebičů nebo certifikací pro udržitelné materiály. Přečtěte si recenze od ostatních zákazníků. Zpětná vazba od lidí, kteří produkt již používají, může být velmi užitečná.

Záruky, servis a cena

Zjistěte, jakou má produkt záruku a jaký je dostupný servis od výrobce. Kvalitní výrobci obvykle nabízejí delší záruky a dobrý zákaznický servis. Cena může být indikátorem kvality, ale ne vždy. Pamatujte, že některé značky mohou nabízet vysokou kvalitu za rozumnou cenu, zatímco jiné produkty mohou být předražené. Pro produkty, jako jsou podlahy nebo stavební materiály, můžete vyhledat výsledky materiálových testů, které ukazují jejich odolnost a výkonnost.

Doporučení od odborníků

Pokud si nejste jisti, můžete se poradit s odborníkem, například s interiérovým designérem nebo stavebním inženýrem, kteří vám doporučí kvalitní produkty a materiály. Hledejte ale opravdu nezávislé odborníky, kteří nejsou obchodně spojeni s konkrétní značkou. I kdyby to tak bylo, měli by být schopni daný produkt obhájit a vysvětlit vám, proč je kvalitní a vhodný právě pro vás.

close info Trachea zoom_in Pokud chcete za rozumné peníze dosáhnout výrazné modernizace kuchyňského nábytku, vyměňte pouze dvířka. Například fóliovaná dvířka od společnosti Trachea z řady T.classic jsou k dispozici v nespočetných tvarech, strukturách povrchu i barevných odstínech

Není nad vlastní zkušenost

Pokud je to možné, produkt si osobně vyzkoušejte. Například si sedněte na nábytek nebo si osahejte vzorky materiálů a textilií. Pamatujte, že kvalitní bytové doplňky a materiály mohou znamenat dlouhodobou investici do vašeho domova. Je dobré provést důkladný výzkum a vybrat produkty, které budou nejen krásné, ale také funkční a odolné.

Tímto dílem náš Speciál Jak ušetřit na stavbě končí. Stavbám a rekonstrukcím se však určitě budeme věnovat na stránkách Domu&Zahrady i v dalším období. Hned zítra odstartujeme vydávání zajímavých videonávodů, které vás provedou prací s izolačními materiály a sádrokatronovými deskami.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 12/2023.

Zdroj: Dům&Zahrada