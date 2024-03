Malý dům na moravské vsi vznikal delší dobu, mladá rodina ho totiž vybudovala svépomocí. Svým vzhledem vychází z tradice venkovského stavení, je stejně jako starší domy především jednoduchý a funkční. Také poctivě postavený, ovšem již za pomoci moderních materiálů.

Na místě staré zahrady dnes stojí podlouhlá kompaktní novostavba. Zadání pro architekty z ateliéru Bydloarchitekti znělo: snadný levný dům, který mohou majitelé vystavět svépomocí. Inspirací architektům byly domy z dob našich předků. Stavělo se jednoduše podle konceptu, který omezuje nadbytečné prvky a soustředí se na podstatné.

U mnoha starých stavení na severní Moravě byla obytná část plynule spojena s chlévem a se stodolou, půda pak primárně sloužila k uskladnění sena. „Díky úzkým půdorysům starých podélných domů byla menší spotřeba stavebního materiálu, zejména dřeva. To se projevovalo hlavně při konstrukci stropů a krovů, které měly štíhlejší profil. Tvar těchto domů byl ovlivněn především tradicí a snahou ušetřit. My jsme se inspirovali již vymyšleným,“ uvádí architekt Martin Vymetálek.

close info Martin Vymetálek zoom_in Rodině je k dispozici dlouhá terasa podél jižní fasády domu. V sousedství obývací zóny je řešená jako krytá, s interiérem ji propojují posuvné dveře

Seno a chlévy tato rodina ale nepotřebuje. „Místo půdy jsme dům na několika místech otevřeli až do krovu. Návrh pro nás měl hladký průběh. Majitelé se do něj zamilovali na první pohled, a tak jsme společně pokračovali k cíli.“

Známé tvary, současný přístup

Tvarem tradiční stavba je vystavěná z moderních materiálů. Stěny jsou z tepelněizolačních cihel a tmavá střecha z lehkého plechu, navíc osazená solárními panely. „Střechu Satjam jsme majitelům doporučili my, máme s ní dobré zkušenosti z jiných staveb, je vhodná pro stavbu svépomocí. Vybrali jsme Satjam Rapid v antracitovém odstínu. Vzhledem napodobuje falcovanou střechu, je lehká, kompaktní, odolná vůči větru a sněhové zátěži,“ vysvětluje Martin Vymetálek.

close info Martin Vymetálek zoom_in Interiér domu je jednoduchý, v základu barevně střídmý, oživený barevnými detaily

Drobný dům do okolí dobře zapadá. Stojí na severní straně pozemku a je přirozeně vsazen do mírného svahu. Obytné místnosti a okna s výhledem do údolí jsou orientované k jihu. Okolí domu tvoří z jedné strany zahrada s chatkou, z druhé starý statek upravený k bydlení, na další parcele stojí kurník.

Na východní část domu je přisazena dřevěná kůlna, což vytváří hezký kontrast se světlou omítkou. Pod štítem kůlna přechází v kryté stání pro auta, a zároveň chrání vchod do domu. Z druhé strany na kůlnu navazuje krytá terasa s dřevěným zábradlím.

Dlouhý dům, dlouhá chodba

Na vstup navazuje páteřní chodba vedoucí napříč celým domem. Podél ní prochází dlouhá nábytková stěna, nejprve v podobě botníku a šatní skříně v zádveří, pak přechází do kuchyňské linky v obytné místnosti, aby svoji službu završila coby šatna v chodbě k pokojům a ložnici. „Tuto stěnu jsme navrhovali my ve studiu. Další části interiéru jsme načrtli pouze hrubě ve formě několika skic. Zbytek už si majitelé zařídili sami a postupně domov vylepšují a doplňují,“ upřesňuje architekt. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Zdroj: Jana Matoušková, Dům&Zahrada