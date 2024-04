Moderní rodinný dům nedaleko Prahy vypadá jednoduše, přestože cesta za jeho tvary rozhodně přímočará nebyla. Detaily, které pobyt v něm zpříjemňují, totiž vyžadují pečlivé promyšlení a naplánování souvislostí.

Leckteré obce v okolí Prahy získaly v posledních desetiletích popularitu právě kvůli snadné dostupnosti hlavního města a záleželo na jejich vedení, zda s rozšířením zástavby souhlasilo, jaké podmínky pro stavebníky připravilo či jak promptně na vzrůstající zájem reagovalo.

close info Robert Žákovič zoom_in Okno s rozšířeným parapetem na sezení mezi částmi knihovny evokuje pocit, jako by se sedělo venku

Moderní dům pro čtyřčlennou rodinu měl vyrůst právě na rozvojovém území jedné takové obce, takže v době, kdy se na místo přijel podívat architekt Michal Grošup, v blízkém okolí vůbec nic nestálo. „Jelikož se v sousedství výstavba teprve připravovala, nešlo předjímat, co tam asi časem vyroste, a nějak na to architektonicky reagovat. Nezbývalo tedy, než se soustředit na kvality pozemku, k nimž patřil především hezký výhled.“

Potíže s terénem

close info Robert Žákovič zoom_in Schodiště v podstatě uprostřed obytné místnosti má i další funkce – poskytuje stěnu pro krb a televizi a prosklenou částí přivádí denní světlo z patra

Jenže co z jedné strany působí jako výhoda, může být z druhé spíš zápor. Výhled z parcely byl totiž dán velkým sklonem. „Nejdřív jsem majitelům ukazoval variantu, jak by jedno podlaží domu mohlo být polozapuštěné do terénu, ale ať jsem pod úroveň příjezdové cesty dal společenské, nebo soukromé podlaží, cítili k takovému řešení nedůvěru a toužili po klasickém patrovém domě i za cenu náročných terénních úprav pro zarovnání velké části pozemku,“ vypráví Michal Grošup. Pozemek nepatří zrovna k velkorysým ani do šířky, takže pozici pro stavbu jednoznačně určily povinné odstupové vzdálenosti.

Poslední komplikací, kterou se sice podařilo vyřešit, ale protáhla čas příprav, bylo přání majitelů, aby měl dům rovnou střechu. Totéž preferoval architekt, ale ačkoli v obci budovy s plochou střechou stojí, úřad na základě územní studie trval na lomeném vrcholu domu. „Připravil jsem variantu i se sedlovou střechou, ale naštěstí po čase úřad uznal, že vypracovaný dokument už je neplatný, a získali jsme stavební povolení pro objekt s plochou střechou,“ popisuje architekt.

Pro strýčka Příhodu

Majitelé od začátku požadovali, aby v přízemí vedle společných prostor rodiny byla oddělená ložnice se zázemím, kterou by šlo, pokud to situace bude vyžadovat, využít jako bydlení pro babičku. Do té doby může místnost sloužit třeba jako klidná pracovna.

close info Robert Žákovič zoom_in Pergolu nad terasou tvoří kovová konstrukce kotvená pod omítkou. Je opatřena výsuvnou textilní markýzou

Půdorys domu má tak tvar kříže. Jeho delší rameno zůstává jednopodlažní a je souběžné s ulicí, z níž se vjíždí do garáže, která leží na okraji domu. Z ní lze projít do zádveří, stejně jako standardním vchodem vedle. Za zádveřím a garáží se nachází technická místnost a toaleta, zbytek přízemí zabírají obytné prostory, tedy zejména otevřená místnost čítající kuchyň se skrytou spíží, jídelní kout, obývací pokoj a schodiště do patra.

Vedle schodiště jsou dveře do samostatné jednotky s vlastní chodbou, pokojem, koupelnou a úložným prostorem pod schodištěm. Právě část oddělené jednotky směrem do zahrady a obývacího pokoje do ulice vybíhá z tvaru přízemí jako příčné břevno kříže a propisuje se i do patra, kde se nacházejí dva dětské pokoje, ložnice majitelů se šatnou a společná koupelna. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

