Dům na okraji Prahy již svou velikostí majitelům nedostačoval. Ke stavbě s kvalitním základem architekt Jakub Chochola krčkem ukotvil novodobou přístavbu a původní budově vtiskl modernější vzhled.

Na tuto realizaci vzpomíná architekt velmi rád: „Především díky osvícenému investorovi, který má cit pro detail a pochopení, že kvalita něco stojí a zabere delší čas než věci obyčejné, mohla vzniknout soudobá velkorysá stavba.“



Stávající rodinný dům byl kvalitní, přestal však velikostně vyhovovat: „Klient za námi přišel se zadáním na rozšíření. Pro přesnou představu, přízemní dům z roku 2008 od architekta Hromádka měl zastavěnou plochu 140 m2, užitnou plochu 95 m2, dispozicí to bylo 3 + kk s garáží. Kvalitní základ nebylo třeba výrazně upravovat, pouze lehce zmodernizovat, vyladit a vymyslet napojení a podobu přístavby.“

Hlavní obytný prostor v nové úpravě obohatil rohový výsuvný krb značky Brunner. U podlah architekt sáhl po jistotě, místnosti jsou pojednané jednotně v teplém odstínu dubového dřeva

„Nově zastavěná plocha byla limitována územním plánem a maximálním koeficientem zastavěnosti 25 %, do nichž zbývalo 91 m2. Do přístavby se tak vešla chodba se šatnou a sezením, technická místnost, sklad, koupelna s finskou saunou a dvěma ložnicemi, které mají přímý vstup do atria. Dispozice domu je nyní 5 + kk a zastavěná plocha 235 m2.“

Koncept a architektura

Návrhem se dům snažil maximálně zapadnout do bezprostředního okolí a obytného celku, který má jednotný výraz. Jakub Chochola vysvětluje: „Přístavba je stejně jako stávající dům jednopodlažní s plochou střechou. Hlavní hmota přístavby na severní straně lícuje se sousedním domem, který byl v minulosti již také rozšířen. Tato hmota je propojena se stávajícím domem krčkem, čímž vzniká na jedné straně uzavřené obytné atrium a na straně druhé prostor pro parkování dvou automobilů.“

Nové okno v kuchyni propojilo průhled domem z atria do zahrady a naopak

„Přístavba je maximálně otevřená do atria velkými prosklenými plochami. Dostatek přirozeného světla dodávají místnostem bez oken střešní světlíky. Dům z ulice vypadá velmi nenápadně a uzavřeně, ale směrem do zahrady se co nejvíce otevírá.“

Stavební úpravy

Ve stávajícím domě nechal architekt zvětšit předsíň a zrušit jedno WC. Dále tu přibyl rohový krb s nikou na dřevo, proboural se nový otvor do krčku přístavby, vytvořila se nová kuchyň s ostrůvkem a oknem nad pracovní linkou, osadily se světlíky v kuchyni a vznikla nová koupelna u ložnice. Součástí architektovy práce byl i kompletní návrh nového interiéru.

Dům je laděn do klidných přírodních barev, které se jen tak neomrzí. Nášlapnou vrstvu obytných místností tvoří dubové lepené lamely o délce 2 m. Koupelny, předsíň a technická místnost jsou vydlážděny velkoformátovou keramickou dlažbou.

Originální koupelny vznikly v obou částech ve spolupráci s koupelnovým studiem Perfecto. Součástí proměny domu jsou i takové detaily jako nika na popelnice schovaná za děrovaným plechem či nová plechová stříška a nástěnné osvětlení u vstupu.

Nová část

Přístavba je zděná z keramických izolačních tvárnic Porotherm a zateplená polystyrenem. Stropy jsou dřevěné, podhledy sádrokartonové. Aby se dům dobře propojil se sousedstvím, tvoří fasádu do veřejného prostoru bílá omítka a pruh z vláknocementových desek Cetris jako u ostatních domů v ulici.

Nově vzniklého atria si majitelé velmi považují, je to místo s naprostým soukromím odcloněné od okolí. Odpočívají tady rádi po sauně

Atrium je obloženo dřevěnými prkny rhombus a hliníkovými panely v barvě oken, stínění jihozápadní prosklené stěny zajišťují nové vnější žaluzie. Přístavba má hliníková okna, do atria vede atypický asymetrický HS portál s fixním sklem o délce skoro 5 m!

Vytápění v domě zajišťuje tepelné čerpadlo Alpha Innotec vzduch-voda, které v zimě dům přes podlahy vytápí a v létě chladí díky rozvodům ve stropě. S kombinací venkovních žaluzií je snadné dům chladit i v letních tropických dnech.

Plot a vjezd

Směrem do ulice není pozemek oplocen, pouze vedle garáže vznikla nová neprůhledná brána z tahokovu, za níž se nachází druhé parkovací stání. V zahradě u ložnice je na hranici pozemku se sousedem nově provedena gabionová stěna zajišťující soukromí. Terasu na jižní straně tvoří prkna ze sibiřského modřínu.

Hladina jezírka je přibližně metr nad úrovní spodní terasy u ložnice. Toto řešení umožnila monolitická železobetonová stěna z pohledového betonu

Architekt Jakub Chochola měl při této zakázce štěstí na kvalifikované spolupracovníky: „Naše poděkování směřuje ke stavební firmě Ravad a Radku Linhartovi, který se báječně zhostil role generálního dodavatele stavby a měl pochopení pro všechna řešení a detaily. Často vznikala až na stavbě během kontrolních dnů, bez nichž podobného výsledku nelze dosáhnout.“

Zahrada na míru

Návrh zahrady vznikl ve spolupráci se zahradní architektkou Natálií Vataščinovou. Zásadním zásahem bylo vybudování přírodního koupacího jezírka, které slouží i k chovu okrasných kaprů. Možností vodního osvěžení se nabízí více, do zahrady přibyl i menší bazén s protiproudem a vířivkou.

U domu nechal architekt rozšířit dřevěnou terasu sahající nad hladinu jezírka. Zahrada je bohatě osázena novými stromy a keři. U vstupu do domu vznikl bambusový záhon, funguje jako vizuální clona mezi sousedy.

Majitelé si dům s chutí užívají a chválou na práci architekta nešetří: „Nejvíce nás baví vzdušnost domu, všudypřítomná zeleň a prosklená plocha propojená se zahradou a vodou v jezírku, která dokáže rozehrát při západu slunce hru odlesků do interiéru. Máme pocit, jako bychom byli celoročně na dovolené u moře. Unikátní atrium nám dává naprosté soukromí, což se hodí například po saunování.“

AUTOR: Jakub Chochola

V architektonickém ateliéru hledají Jakub Chochola a jeho kolegové individuální řešení šitá klientům na míru. Každý návrh je originální a vzniká krok za krokem na základě dialogu architekt – klient. Architekti mají nekonvenční pohled a snaží se najít jednoduché, plně funkční řešení, kde nic důležitého nechybí a nic zbytečného nepřebývá. Vyhýbají se předraženým a okázalým gestům a respektují klientovy finanční možnosti. www.jakubchochola.cz

Základní údaje o projektu:

Architekt: Jakub Chochola

Dodavatel: Radek Linhart, Ravad

Zastavěná plocha: 235 m 2

Obvodová konstrukce: zděná

Zateplení: polystyren

Fasáda: omítka, Cetris desky, dřevo, hliníkové panely

Okna: hliníková se žaluziemi

Střecha: plochá, měkčené PVC

Vnitřní dveře: na míru, skrytá zárubeň

Podlahy: dřevěné lamely, dlažba

Vytápění: tepelné čerpadlo, podlahové vytápění

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 6/2024.