Malý dům na moravské vsi vznikal delší dobu, mladá rodina ho totiž vybudovala svépomocí. Svým vzhledem vychází z tradice venkovského stavení, je stejně jako starší domy především jednoduchý a funkční. Také poctivě postavený, ovšem již za pomoci moderních materiálů.

Na místě staré zahrady dnes stojí podlouhlá kompaktní novostavba. Zadání pro architekty z ateliéru Bydloarchitekti znělo: snadný levný dům, který mohou majitelé vystavět svépomocí. Inspirací architektům byly domy z dob našich předků. Stavělo se jednoduše podle konceptu, který omezuje nadbytečné prvky a soustředí se na podstatné.

U mnoha starých stavení na severní Moravě byla obytná část plynule spojena s chlévem a se stodolou, půda pak primárně sloužila k uskladnění sena. „Díky úzkým půdorysům starých podélných domů byla menší spotřeba stavebního materiálu, zejména dřeva. To se projevovalo hlavně při konstrukci stropů a krovů, které měly štíhlejší profil. Tvar těchto domů byl ovlivněn především tradicí a snahou ušetřit. My jsme se inspirovali již vymyšleným,“ uvádí architekt Martin Vymetálek.

close info Martin Vymetálek zoom_in Malý dům na moravské vsi vznikal delší dobu, mladá rodina ho totiž vybudovala svépomocí. Svým vzhledem vychází z tradice venkovského stavení, je stejně jako starší domy především jednoduchý a funkční

Seno a chlévy tato rodina ale nepotřebuje. „Místo půdy jsme dům na několika místech otevřeli až do krovu. Návrh pro nás měl hladký průběh. Majitelé se do něj zamilovali na první pohled, a tak jsme společně pokračovali k cíli.“

Známé tvary, současný přístup

Tvarem tradiční stavba je vystavěná z moderních materiálů. Stěny jsou z tepelněizolačních cihel a tmavá střecha z lehkého plechu, navíc osazená solárními panely. „Střechu SATJAM jsme majitelům doporučili my, máme s ní dobré zkušenosti z jiných staveb, je vhodná pro stavbu svépomocí. Vybrali jsme SATJAM Rapid v antracitovém odstínu. Vzhledem napodobuje falcovanou střechu, je lehká, kompaktní, odolná vůči větru a sněhové zátěži,“ vysvětluje Martin Vymetálek.

Drobný dům do okolí dobře zapadá. Stojí na severní straně pozemku a je přirozeně vsazen do mírného svahu. Obytné místnosti a okna s výhledem do údolí jsou orientované k jihu. Okolí domu tvoří z jedné strany zahrada s chatkou, z druhé starý statek upravený k bydlení, na další parcele stojí kurník.

Na východní část domu je přisazena dřevěná kůlna, což vytváří hezký kontrast se světlou omítkou. Pod štítem kůlna přechází v kryté stání pro auta, a zároveň chrání vchod do domu. Z druhé strany na kůlnu navazuje krytá terasa s dřevěným zábradlím.

Dlouhý dům, dlouhá chodba

Na vstup navazuje páteřní chodba vedoucí napříč celým domem. Podél ní prochází dlouhá nábytková stěna, nejprve v podobě botníku a šatní skříně v zádveří, pak přechází do kuchyňské linky v obytné místnosti, aby svoji službu završila coby šatna v chodbě k pokojům a ložnici.

„Tuto stěnu jsme navrhovali my ve studiu. Další části interiéru jsme načrtli pouze hrubě ve formě několika skic. Zbytek už si majitelé zařídili sami a postupně domov vylepšují a doplňují,“ upřesňuje architekt.

Útulný domov

Uvnitř domu nejsou minimalistické detaily ani luxusní materiály. Výjimečná je spíše atmosféra obyčejného vesnického, velmi útulného domova. Srdce tvoří klasicky kuchyně s obývacím pokojem a jídelním koutem, hlavní obytný prostor zůstal otevřený až do krovu, vzdušný a světlý.

Bílou kuchyňskou linku zhotovil na míru zdejší truhlář, místnost je stejně jako celý dům zařízená prakticky a jednoduše. Chladné tóny bílé a šedé barvy tu změkčují květiny, obrazy a závěsná svítidla.

close info Martin Vymetálek zoom_in Interiér domu je jednoduchý, v základu barevně střídmý, oživený barevnými detaily

V druhé části domu jsou tři pokoje. Ložnice majitelů kombinuje bílé stěny s tmavou podlahou. Přiznané stropní trámy a obklad ze smrkového dřeva tu nenápadně skrývají praktický výstup do podkroví. Další dvě místnosti zatím fungují jako dětský pokoj a pracovna.

Nižší podkroví slouží jako úložný prostor pro sezonní věci, v případě potřeby by se tu dalo i přespat. Strop a krov je provedený z dřevěných trámů a prken a zatepluje ho minerální vata. „Protože si investoři stavěli dům svépomocí, probíhala stavba delší dobu. Stále ještě dolaďují detaily a vybavení interiéru. Mám rád takové stavění rodinných domů. Myslím, že se tam pak lidem lépe žije a je to skutečně jejich dům, který si užívají od samotného počátku,“ uzavírá Martin Vymetálek.

Informace o projektu

Architekt: Bydloarchitekti

Zastavěná plocha: 140 m 2

Užitná plocha: 107 m 2

Obvodová konstrukce: broušené tepelněizolační keramické tvárnice Porotherm 50 EKO+, stropy a krovy smrkové dřevo

Fasáda: silikonová

Okna: hliníkové rámy s tepelněizolačním trojsklem

Vnitřní dveře: laminované dřevotřískové desky

Terasa: sibiřský modřín

Střecha: sedlová, plechová krytina SATJAM Rapid

Vytápění a ohřev vody: kondenzační kotel na tuhá paliva, solární panely

AUTOŘI: Ing. arch. Pavla a Martin Vymetálkovi, Bydloarchitekti Ateliér založili manželé Vymetálkovi po letech praxe v Atelieru 38 a Kamil Mrva Architects. Postupně se přidaly Jana Polakovičová a Kateřina Lacinová, všichni jsou absolventy katedry architektury na VŠB-TUO. Kancelář sídlí v Ostravě ve starém kině. Ateliér Bydloarchitekti je tým, který se ponoří do hloubky každého projektu s otevřenou myslí a radostí ze života. Důraz kladou na geometrii a řád a při práci se zaměřují na podstatu, prostor a obývání, ať už jde o rodinný dům, historický kostel, či náves.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 4/2024.

Zdroj: Jana Matoušková, Dům&Zahrada