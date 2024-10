V kanadském Torontu vznikla unikátní novostavba, která připomíná tři na sebe poskládané krabice. Architekti ze StudiaAC zde spojili moderní design s tradičními prvky, čímž vytvořili harmonický domov na úzkém pozemku.

Když se majitelé stísněného pozemku ve čtvrti třípodlažních budov rozhodli postavit tu nový domov, představovali si moderní dům, ale zároveň chtěli, aby v ulici lemované stromy ladil se svými sousedy. A protože nic nedefinuje tradiční dům tak jako sedlová střecha, začali architekti ze StudiaAC návrh právě tímto typickým profilem.

close info Doublespace zoom_in Z řadové zástavby v kanadském Torontu vyčnívá pozoruhodná novostavba, která vypadá jako tři na sebe poskládané krabice

Výzvou byla úzká parcela mezi třípodlažními domy, takže sedlová střecha úplně nahoře by z hlediska proporcí a harmonie nefungovala. Místo toho architekti tento motiv začlenili různými způsoby do celého domu jako vizuální a prostorový prvek. StudioAC tak sedlovou střechu jako ikonický symbol tradičního domu posunulo ještě o krok dál. To, co začalo jako designový motiv, se vyvinulo v cestu prostorem.

Stropy do střechy a kapsy

StudioAC navrhlo dům ve třech podlažích tak, jako by skládalo bloky na sebe. Nejvyšší podlaží má prototypický tvar domu: je to krabice se šikmou střechou. Na úrovni ulice je tvar podobný krabici, ale ve vlnitém plechu je vyříznuté okno ve tvaru domu, takže se při pohledu z chodníku vyjeví dům v domě.

Tento nečekaný tah dodal obvyklému krychlovému prostoru dynamiku a společným obytným místnostem osobitý domácký charakter. Efekt sklonu ve vnitřních prostorách posilují vysoké stropy, opět ve tvaru střechy.

Rozmístění místností

Architekti umístili do přízemí jídelnu, kuchyň a obývací pokoj propojený se zadním dvorem. Nad nimi v prvním patře se nacházejí tři ložnice. Hlavní apartmá, které je propojené se soukromým zastíněným venkovním prostorem, je až nahoře a poskytuje výhled na okolí mezi korunami stromů. Navrstvení jednotlivých podlaží s přesahy přineslo další výhodu: vytvoření jakýchsi kapes venkovního prostoru na každé úrovni.

close info Doublespace zoom_in Ložnice netradičního domu v Torontu

Působivé i skromné

Použité materiály jsou zároveň působivé i skromné. Exteriér je zabalen do vlnitého plechu, který je cenově dostupný, známý a odolný. Architektonický tým tuto fasádu povyšuje precizním propracováním detailů na jednotlivých úrovních a parapety, které vytvářejí iluzi na sebe naskládaných krabic. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu.)

