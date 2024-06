Na východním okraji Prahy postupně vzniká nová vilová čtvrť. Její součástí je rodinný dům s nepravidelným půdorysem, neobvykle řešenou terasou a zahradním jezírkem. Je efektní a nápadný, přesto však dobře zapadá do svého okolí.

Když se architekt David Kraus ocitl poprvé na místě budoucího rodinného domu, vnímal a zkoumal především dráhu slunce, mírnou svažitost pozemku a výhledy. „Pozoroval jsem také pohyby lidí, cyklistů, běžců, maminek s kočárky, starých párů. Místo je příjemné, a ač není v divoké přírodě, klid a určitá noblesa podobných vilových čtvrtí se mi vždy líbila,“ vzpomíná architekt na zrod projektu.

Slunce a soukromí

Stavební pozemek se nacházel v místě, kde postupně vznikala nová vilová čtvrť. Jde o urbanistický projekt developera, vedle pozemku jsou další stavební parcely, které pravděpodobně budou v budoucnosti zastavěné.

Zdroj: VLM

„Dům jsem umísťoval s vědomím tohoto předpokladu, hlavní ale bylo otevřít jej ke slunci, do zahrady, a naopak vůči ulici pojmout spíše introvertně,“ vysvětluje David Kraus.„Soukromí je tvořené tvarem domu, terasa jako by do něj vcházela.“

Osobní záležitost

Zadáním investora byl rodinný dům pro běžnou současnou rodinu s dětmi, kromě zahradního jezírka nezazněly žádné zvláštní požadavky. „Samozřejmě jsme s klientem na začátku spolupráce hodně mluvili o jeho způsobu života, zkoumali jsme různé příklady, probírali se i mou dosavadní tvorbou, kreslili jsme a diskutovali,“ líčí architekt.

close info Jiří Ernest zoom_in „Navrhnout rodinný dům je velmi osobní věc. Architektura je pro mě dialog mezi mnou a klientem, ale i možnost nahlédnout do způsobu života, který se třeba liší od mého,“ uvádí architekt

„Je tolik možností, jak k věci přistoupit. Navrhnout rodinný dům je velmi osobní věc, zcela odlišná od jiných zadání a typologií, vnímám osobnost klienta i z nevyřčeného, přemýšlím o něm. Architektura je pro mě dialog mezi mnou a klientem, ale i možnost nahlédnout do způsobu života, který se třeba liší od mého.“

Architektura je komunikace

Klient nechal architektovi na začátku volnou ruku, chtěl, aby mu ukázal svou vizi. Tu pak postupně upravovali a po vzájemných diskusích dotáhli k realizaci. „Návrhy vždy konzultuji, nezavírám se na měsíc do jeskyně, abych z ní pak vítězoslavně vyšel s jedinou možností. To by mě ani nebavilo, pro mne je architektura komunikace,“ říká David Kraus.

close info Jiří Ernest zoom_in Horní podlaží je klasicky věnované soukromým místnostem, své místo tu mají dětské pokoje i ložnice rodičů

„Vždy klientovi vysvětluji, co mě k tomu či onomu nápadu vedlo, ptám se na jeho názor, snažím se jej vnímat. Pokud si myslím, že ten jeho není dobrý, řeknu mu to na rovinu, ale totéž čekám od něj. Někdo má jasný obraz v hlavě, někdo jej hledá, někdo jej chce právě od architekta. Všechny tyto přístupy jsou rovnocenné, jde jen o to pochopit, který z nich teď leží na stole. Někdo řeší hlavně estetické věci, jiný funkčnost a další třeba organizaci, realizaci,“ popisuje architekt různé přístupy investorů.

Uvnitř a venku

Už během projektu řešil architekt s klientem interiéry. Vzhledem k netypickému půdorysu domu bylo třeba dopodrobna promyslet vnitřní dispozice. „Nahlíželi jsme na ně i z hlediska geometrií a harmonií, které člověk jakožto živočich vnímá. Na začátku jsme s klientem definovali interiér, ten se pak v průběhu stavby upřesňoval. Na vnitřních prostorách s námi spolupracovala interiérová architektka Jitka Kolaříková a samozřejmě do toho hodně mluvil investor,“ popisuje spolupráci David Kraus.

close info Jiří Ernest zoom_in Na podlahách v domě je buď litá betonová stěrka jako v koupelně, nebo lepená dřevěná podlaha

Prací architektky je i kuchyně a další vestavěný nábytek částečně definovaný už v projektu. Od začátku nebyla konkrétně a jednou provždy daná jednotící linka, návrhy interiéru se zpřesňovaly a ladily v průběhu, jejich podobu logicky ovlivňovaly i finance, které byl klient ochotný investovat.

Stejně tak bylo potřeba zabývat se už od začátku zahradou. Autorem zahradního návrhu byl sám investor a některé prvky se musely řešit současně s domem, například jezírko, jelikož hodně zasahuje do stavebních konstrukcí i technického zabezpečení domu. Samotná zahrada vznikla až nakonec, ale terénní práce na ní probíhaly již během stavby.

Bilancování po letech

Od dokončení domu uběhlo pár let. „Při pohledu zpět by člověk možná něco řešil jinak, ale nelze o tom spekulovat ve shonu stavby, spíše v klidu s odstupem času zohlednit pro další zakázky. Jak architekt, tak investor získávají stavbou zkušenost a pro mne je to téměř nekončící proces, stále mám pocit, že se mohu učit, vybrušovat,“ popisuje architekt a uzavírá:

close info Jiří Ernest zoom_in Jezírko, jehož hladina navazuje na spodní terasu u obytného prostoru, bylo nutné řešit zároveň se stavbou domu, zasahuje totiž do stavebních konstrukcí i technického zabezpečení domu

„Jsem spokojený, že navzdory netradičnímu tvaru dům ani dnes, když už má své sousedy, rušivě nezasahuje do okolí. Myslím, že moderní architektura může lokalitu povzbuzovat a posunout, což se doufám v případě této stavby podařilo.“

AUTOR: Ing. arch. David Kraus, Architektura Realizace společnosti Architektura, s. r. o., kterou Ing. arch. David Kraus vede, jsou v ČR, USA, Německu, Ománu a na Slovensku. David Kraus ve své práci rozvíjí vlastní alternativní cestu moderní architektury a pracuje s neobvyklými zdroji inspirací. Byl o něm natočen dokument Bílé vrány (ČT). Přednáší, vyučoval na VŠUP, FA ČVUT, TUL Liberec, vystavuje, jeho práce byla oceněna řadou cen (například Českou cenou za architekturu 2018, Grand Prix Národní cenou za architekturu 2018). Jeho výtvarná díla jsou zastoupena ve sbírkách Národní galerie. Publikuje doma i ve světě. Práce a zkušenost ateliéru zahrnuje celý proces včetně realizace, spojuje architekturu se stavěním.

Základní údaje o projektu

Architekt a projektant: David Kraus, Architektura

David Kraus, Architektura Spolupráce: Pavel Nikl

Spolupráce na interiéru: Jitka Kolaříková

Zastavěná plocha: 125 m 2

Užitná plocha: 200 m 2

Obvodová konstrukce: zdivo

Tepelná izolace: minerální vata

Fasáda: omítka

Střecha: fólie

Okna a venkovní dveře: hliník

Vnitřní dveře: lakované dřevěné, plné

Podlahy: lité betonové stěrky, lepené dřevěné podlahy

Vytápění: tepelné čerpadlo

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 5/2024.