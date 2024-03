Při částečné rekonstrukci na pozemku u starého mlýna vznikl na půdorysu původních kurníků a kůlen nový rodinný dům, který ctí historii a zároveň přináší moderní bydlení. Budovy plně respektují původní architekturu a přirozeně se zapojují do vesnického prostředí.

Mladá rodina koupila rodinnou půdu, kde bydlela babička a kde stával mlýn s vodním náhonem, sklady a chlévy a kde dodnes chodí po dvorku slepice. Pozemky jsou situovány vedle cesty, podél níž teče potok. Naproti přes cestu je návrší a na něm hřbitov, kde leží jejich předci. A snad i mlynář, který ten mlýn kdysi postavil.

Zadání pro nový dům

Zadání pro architektonický návrh bylo jasné: Nový rodinný dům má být důstojná stavba, která nebude narušovat ráz vesnice, a přesto bude současná. Tvar parcely, na které budovy stojí, je poměrně komplikovaný.

Velkou část pozemku zabírá mlýn a jeho pozdější dostavby. Nehodnotná zemědělská stavení jsou u potoka. Tyto malé objekty a dostavby byly odstraněny. Výsledným řešením je usedlost tvořená třemi hmotami.

Částečně zachovaným mlýnem, novostavbou rodinného domu, která zaujímá prostor u potoka, a zastřešením parkovacích stání, spojujícím oba objekty. Mezi těmito hmotami vzniká příjemný, částečně uzavřený prostor zahrady a dvora.

Částečně zachovaný mlýn

Objekt mlýna je příliš cenný na to, aby byl zdemolován, ale příliš veliký na to, aby byl zrekonstruován celý. Zachována z něj proto zůstává jenom jeho nejstarší část a fragment obvodové zdi novější dostavby. Tato stěna s oknem z exteriéru do exteriéru je torzem. Vytváří unikátní atmosféru svou povahou a vztahem k novým a původním objektům.

Zachovávaná část bývalého mlýna získává nové využití. Stává se místem pro setkání i práci. Do obvodové stěny mlýna je vsazeno nové čtvercové bezrámové okno, které otvírá nový průhled na dvůr i do okolí.

Podlaha přízemí je zcela nová. Je to masivní betonová deska zdobená strukturou vybroušených kamínků a jemnými vlásečnicovými trhlinami. Byla zvolena proto, aby mohla s mlýnem dál dobře stárnout. Na fasádu mlýna nahodil starý zednický mistr svojí fankou vápenocementovou maltu. Střecha byla špatná a bylo nutné ji i s krovem kompletně vyměnit. Mlýn, nový dům i zastřešení parkování jsou zakryté stejnou pálenou taškou.

Nový rodinný dům

Novostavba rodinného domu se přimyká k potoku a svou hmotou vytváří soukromí na dvorku. Vyniká siluetou tří nestejných navazujících sedlových střech. Díky nim v domě vzniká prostorová pestrost a umožňuje obyvatelům zažívat přechody z menších, spojovacích a užitkových prostor do někdy překvapivě velkých, otevřených, pobytových místností.

Novostavba kontrastuje s historickým objektem mlýna téměř minimalistickou estetikou. Stěny a stropy jsou bílé a hladké. Jen v některých neopláštěných plochách prozrazují, že konstrukce domu je tvořena dřevěnými CLT panely. Na podlaze je jednobarevné linoleum.

Fasáda je obložena modřínem, a to i před okny do ulice, kde jsou časti fasády otvíravé. Dům je zateplen tlustou vrstvou dřevovláknité izolace. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo, jehož hospodárnost dále výrazně zvyšuje rekuperační technologie. Ta domu pomáhá udržet zdravé klima, i když domácí zapomenou vyvětrat.

Zastřešení parkovacích stání nesou subtilní ocelové sloupy podepírající dlouhé lepené nosníky, které sahají od domu až ke mlýnu. Je do nich vetknutý mohutný krov s ležatou stolicí. Tato otevřená tesařská konstrukce se sama o sobě stala esteticky důležitou součástí celé usedlosti.

Byla dimenzovaná tak, aby na vazné trámy v budoucnu bylo možné provést dostavbu další pobytové části domu. Mezi parkovacími stáními stojí jednoduchý objekt opláštěný poloprůhledným tahokovem. Slouží jako sklad zahradního náčiní a kol.

Důležitou součástí charakteru nového venkovského stavení a prostoru kolem se stanou okrasné jabloně, vrby u potoka či mohutný ořešák před mlýnem.

Základní popis projektu

Studio: RDTH architekti, autor René Dlesk, Tamara Kolaříková

Projekční tým: Tomáš Oriešek, Ján Madura

Umístění projektu: Trenčín-Opatová, Slovensko

Rok projektu: 2016-2017

Rok dokončení: 2022

Zastavěná plocha: 160 m² rodinný dům, 95 m² parkovací stání, 65 m² mlýn

Hrubá podlahová plocha: 228 m² rodinný dům, 108 m² parkovací stání, 122 m² mlýn

Užitná plocha: 190 m² rodinný dům, 83 m² parkovací stání, 81 m² mlýn

Plocha pozemku: 1173 m²

Spolupráce: Krajinářské řešení / zahrada - Land05 [Martina Forejtová]

Konstrukční řešení: Rudolf Babulík, Jan Čadílek, MIRHAUS

Generální dodavatel: MIRHAUS

Studio RDTH architekti založila v Praze roku 2017 dvojice Tamara Kolaříková (Horová) a René Dlesk. Ve své současné praxi se věnuje především soukromým projektům, novostavbám a rekonstrukcím menších a středních měřítek.

