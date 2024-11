Co dělat, když stará chata dosluhuje a při její rekonstrukci je třeba dodržet výškové limity dané územním plánem? Architekt to vyřešil originálně, nové chatě nechal "useknout" střechu. Výsledek vás uchvátí po všech stránkách.

Chatu se stanovou střechou, která přišla o svou špičku, nikdo nepřehlédne. Architekt Martin Hajný však šel ještě dál, navrhl stavbu, která kombinuje moderní řešení s funkčními prvky pro optimální prosvětlení a ventilaci.

Malá chata v přírodě nemusí být jen sen. Takhle vznikla mini stavba vlastníma rukama, inspirujte se:

Zdroj: Youtube

Opravené "sedmdesátky"

Kouzelná příroda Posázaví, kde stála chata ze 70. let, zlákala i manžele z Prahy. Stará chata však měla svá nejlepší léta už za sebou. Rekonstrukce byla nutná kvůli špatnému technickému stavu a rovněž potřebě investorů rozšířit ji o podkrovní ložnici.

Jenže územní plán nedovoloval novostavbu, bylo třeba dodržet daný půdorys a omezit výšku budovy do 7,7 metru. Což vedlo k návrhu originální rekonstrukce, která respektuje výhledy sousedů.

close info Radek Úlehla zoom_in Největším benefitem chaty je okolní příroda

Dřevo a plech

Ze starého objektu architekt zachoval kamennou podezdívku, původní stavbu nahradila sloupková dřevostavba na železobetonové desce (ta sedí na železobetonových pilířích). Střecha s jižním přesahem tvořící polokrytou terasu i fasáda využívají tmavý bezúdržbový trapézový plech, který svou strukturou evokuje dřevěné laťky.

Proč se nepoužila střešní okna

Díky seříznutí špičky nabídla asymetrická stanová střecha prostor pro světlíky Velux, dají se automaticky otevírat, rovněž jsou doplněné stíněním.

„Jakékoli vložení okna do jedné ze čtyř střešních rovin by narušilo jednoduchost domu. Proto nás napadlo prosvětlit ložnici jinak – světlíky shora. Člověk se vzbudí horním světlem, které ho nutí seběhnout dolů a dívat se velkými okny do krajiny,“ uvádí architekt Martin Hajný.

close info Radek Úlehla zoom_in Ze světlíků proudí světlo i vzduch do celého interiéru

Jednoduchá elegance

Přízemí tvoří jeden obytný prostor spojující obývák s jídelnou a kuchyní, zvlášť se situovala jen koupelna, v podkroví je menší patro na spaní. Nekomplikovaná dispozice si doslova "řekla" o fasádní okna ze všech stran, která slibují dechberoucí výhledy ven. Interiér používá ve velkém množství dřevo, a tím odkazuje na tradiční chatu. Z překližky se zhotovily obklady i nábytek.

Výjimečná chata zasazená do přírody poskytuje manželům příjemné útočiště nejen na víkendy, ale i pro home office.