Od 1. ledna 2024 (pro rodinné domy od 1. července 2023) platí nový stavební zákon, který přináší zásadní změny pro vlastníky nemovitostí. Především se týká povinnosti uchovávat stavební dokumentaci odpovídající aktuálnímu stavu stavby, přičemž za její neexistenci hrozí pokuta až 400 000 Kč.

Vstupem nového stavebního zákona do praxe se otevírá nová kapitola v oblasti stavebního práva a regulace v České republice. Novela zákona č. 283/2021 Sb. představuje významný krok směrem k zajištění transparentnosti a bezpečnosti stavebních prací, a to prostřednictvím povinnosti majitelů staveb uchovávat aktualizovanou stavební dokumentaci. Tento článek se zabývá důležitými aspekty a dopady nové legislativy na majitele nemovitostí.

Nová povinnost pro vlastníky

Základním kamenem novely je ustanovení, podle kterého je každý majitel stavby povinen uchovávat stavební dokumentaci ve stavu, která odpovídá skutečnému provedení stavby. Povinnost se vztahuje na všechny typy stavebních objektů, bez ohledu na to, zda byly postaveny před, nebo po vstupu zákona v platnost.

Pasportizace staveb

Zdroj: Youtube

Důsledky nedodržení povinností

Nesplnění této povinnosti může vést k vydání rozhodnutí stavebním úřadem, které majiteli nařídí pořízení tzv. pasportu stavby. V krajním případě může být majiteli uložena sankce až 400 000 Kč. Zdůrazňujeme, že se jedná pouze o krajní případy. Tento přístup má motivovat majitele k proaktivní správě a aktualizaci jejich stavební dokumentace.

Co to je pasport stavby a kdy je potřeba

Pasport stavby je zjednodušená forma dokumentace, která reflektuje aktuální stav a uspořádání objektu. Je nezbytný v situacích, jako jsou rekonstrukce, prodej nemovitosti, plánování stavebních zásahů, změna využití objektu, údržba, odstranění stavby, či při žádosti o hypotéku. Pasport obsahuje výkresy současného stavu nemovitosti, technickou zprávu a průvodní zprávu, popisující skutečné využití všech prostor.

Význam pro běžného občana

Pro majitele nemovitostí to znamená nutnost zajistit, aby jejich stavební dokumentace byla vždy aktuální a v souladu s legislativou. To může zahrnovat nutnost revize stávající dokumentace, případně pořízení nového pasportu stavby. Vlastníci by měli věnovat zvýšenou pozornost správě svých stavebních dokumentací, aby se vyhnuli možným sankcím.

Zdroj: homeincube.cz, zakonyprolidi.cz