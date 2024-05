Zatímco důvěra v českou ekonomiku je nejvyšší od loňského května a stále roste, u stavebnictví klesá. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Pokles nálady mezi spotřebiteli podle odborníků souvisí s vývojem úrokových sazeb za posledních pět let, který se do stavebnictví propisuje se zpožděním.

Efektivní podle zástupců trhu nejsou ani státní dotační programy, které v posledních letech nepřinesly výrazné oživení trhu s bydlením. Důvěra českých podnikatelů i samotných spotřebitelů v tuzemské stavebnictví klesá, jak vyplývá z analýzy Českého statistického úřadu z přelomu března a dubna.

V meziměsíčním srovnání se tento indikátor ekonomického sentimentu snížil o 4,8 bodu na 106,7 bodu. „Pokles nálady spotřebitelů do jisté míry souvisí s nedávným vývojem české ekonomiky. Po několika měsících vysoké inflace spousta domácností odkládá rekonstrukce, firmy zvažují jakékoliv nadbytečné náklady. Kupní síla je oslabená, v důsledku toho se snižuje poptávka po službách ve stavebnictví,“ hodnotí situaci Petr Přichystal ze společnosti Lomax.

Důvěra v ekonomiku roste – s výjimkou stavebnictví

V globálním měřítku je české hospodářství ve fázi mírného vzestupu. Ekonomická nálada spotřebitelů se zvyšuje, postupně klesají hypoteční sazby, roste spotřeba domácností a odborníci začínají otevřené mluvit o rostoucí hodnotě HDP v roce 2024.

Jediným segmentem, který postupně ztrácí důvěru trhu, je stavebnictví. Podle expertů je tento vývoj velice úzce provázán s téměř nulovou výší úrokové sazby, kterou stanovila Česká národní banka před bezmála pěti lety.

„Tyto změny se za normálních okolností s časovým odstupem přibližně dvanácti až osmnácti měsíců propisují do jednotlivých částí ekonomiky. Toto zpoždění ale bylo s velkou pravděpodobností v současném ekonomickém cyklu prodlouženo vysokými vládními výdaji v posledních letech. Vzhledem k vývoji úrokových sazeb v posledních letech byl sektor stavebnictví jedním z prvních, který pocítil růst úrokových sazeb mezi lety 2021 a 2022,“ tvrdí Ondřej Makeš, analytik rizik ze společnosti Bibby Financial Services.

UP!2024 Diskuzní panel: Udržitelné stavebnictví v Česku

Zdroj: Youtube

Trh se potýká s vysokými cenami dodávek i služeb

Česká stavební produkce v téměř celém druhém pololetí roku 2023 vykazovala pokles a tento trend podle analýzy rezidenčního developera Central Group a poradenské společnosti KPMG pokračoval i na začátku letošního roku. Ceny stavebních materiálů se podle studie drží v průměru o 40 procent výše než na začátku roku 2021. A například počet stavebních povolení ve druhé polovině roku 2023 meziročně klesl o devět procent.

Situace se ale začíná postupně narovnávat, ceny dodávek stavebních materiálů i služeb od přelomu kalendářního roku podle některých výrobců klesají. „Vývoj posledních několika měsíců naznačoval, že je to nevyhnutelné. Dosud jsme snižovali ceny především roletových systémů, od dubna budeme zlevňovat rolovací vrata, u některých typů s elektropohonem až o patnáct procent," tvrdí Přichystal.

Státní programy nesplnily očekávání

Bez efektu jsou podle odborníků státní programy pro bytovou výstavbu, což na začátku letošního roku potvrdil Nejvyšší kontrolní úřad. „Objem peněžních prostředků, které stát vkládá do řešení problematiky bydlení, sice dosahuje téměř tří miliard korun za rok, vliv na trh bydlení je ale marginální,“ stojí v kontrolní zprávě z ledna 2024.

Problémem dotačních titulů je podle Přichystala také to, že jejich nabídka je příliš roztříštěná. Jak vyplývá z průzkumu, který zpracovala agentura Ipsos pro Stavební spořitelnu České spořitelny (SSČS), více než polovina lidí by pro rekonstrukci svého domu využila vlastní úspory, o dotaci by žádala pouze čtvrtina.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Chystáte se letos na stavbu domu? close info Bilanol / Shutterstock Velikost a tvar pozemku mají přímý vliv na dispozici a orientaci budoucího domu. Ano, momentálně dokončujeme přípravu.. • 0 % success_fill Ano, momentálně dokončujeme přípravu.. Zanedlouho začneme se základy. • 0 % success_fill Zanedlouho začneme se základy. Ne, naše situace podobné akce vylučuje. • 100 % success_fill Ne, naše situace podobné akce vylučuje. Hlasovalo: 1

Naděje do roku 2025

„Dotace na obnovu bydlení je potřeba zacílit tak, aby jejich čerpání bylo cílené a efektivní. Státní programy na podporu bydlení jsou většinou problematické v tom, že nejsou uživatelsky zrovna přívětivé. Spousta lidí radši nárok na dotaci vzdá, než aby podstupovali procesy spojené s náročnou administrativou, v níž je těžké se vyznat,“ upozorňuje Přichystal.

Stavaři s obavami vyhlížejí zbytek kalendářního roku a očekávají, že lepší časy přijdou v roce 2025. Odhadují, že do té doby by měly odeznít dopady vysoké inflace a stavebnictví začne postupně růst s tím, jak se bude zlepšovat výkonnost domácí ekonomiky. Pomoci by mohlo také zkrácení povolovacích procesů a nový stavební zákon, který by měl vstoupit v platnost v červenci tohoto roku.

Zdroj: komoraplus.cz, stavebniserver.com